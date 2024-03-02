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В Охтирському районі на Сумщині внаслідок обстрілу сталася пожежа
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В Охтирському районі на Сумщині внаслідок обстрілу сталася пожежа

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В Охтирському районі на Сумщині внаслідок обстрілу сталася пожежа
Фото: ДСНС

Вночі 2 березня внаслідок обстрілу сталася пожежа у житловому секторі в Охтирському районі.

Про це повідомили у ДСНС.

Після прибуття на місце співробітники ДСНС встановили, що горіння відбувається в житловому секторі, де проживають мирні громадяни, зазначили у повідомленні.

В Охтирському районі на Сумщині внаслідок обстрілу сталася пожежа
Фото: ДСНС

Рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу та запобігти подальшому поширенню вогню.

За даними ОВА, уночі та зранку 2 березня військові РФ здійснили 11 обстрілів Сумської області, зафіксовано 34 вибухи. Обстрілів зазнали Миропільська, Краснопільська, Тростянецька, Великописарівська, Шалигинська, Есманьська, Свеська, Зноб-Новгородська та Середино-Будська громади.

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