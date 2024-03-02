Військові РФ завдали ударів "шахедом" та авіаційними бомбами по Сумщині

Уночі та зранку 2 березня військові РФ здійснили 11 обстрілів Сумщини, зафіксовано 34 вибухи.
Про це повідомили у Telegram-каналі військової адміністрації.
По Миропільській громаді російські військові били з мінометів (3 вибухи) та артилерії (5 вибухів).
По Тростянецькій громаді здійснив удар БпЛА "Shahed".
Шалигинську громаду також обстрілювали з міномета (3 вибухи).
По Великописарівській громаді військові РФ вдарили з РСЗВ "Град" (35 вибухів) та артилерії (8 вибухів).
По території Свеської громади було два удари керованими авіаційними бомбами.
На Зноб-Новгородську громаду російські військові скинули 4 міни.
У Середино-Будській громаді був артилерійський обстріл (3 вибухи).
️Есманьську громаду обстріляли з мінометів (2 вибухи).
По Краснопільській громаді також били з мінометів (3 вибухи).
Читайте Суспільне у Telegram
Долучайтесь до нашої спільноти у Viber
Підписуйтеся на наш Instagram