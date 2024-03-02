На Одещині оголосили жалобу за загиблими через атаку РФ

3 березня на Одещині оголосили днем жалоби за загиблими внаслідок дронової атаки по місту.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

"У звʼязку з людськими втратами, через російську дронову атаку, завтра в Одесі та області оголошено траур.Висловлюю свої щирі співчуття тим, хто втратив близьких", — зазначив голова ОВА.

Що відомо про атаку РФ по Одесі у ніч з 1 на 2 березня

Армія РФ атакувала Одещину безпілотниками у ніч з 1 на 2 березня. У місті пролунали вибухи.

Сили ППО збили сім з восьми дронів, які російська армія випустила по Одесі, повідомила начальниця координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк.

З-під завалів дістали чоловіка, він живий та у свідомості, повідомив голова ОВА Олег Кіпер.

Прокуратура розпочала розслідування нічної атаки по Одесі за статтею "порушення законів та звичаїв війни".

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