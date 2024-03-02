В Одесі внаслідок дронової атаки РФ пошкоджена житлова багатоповерхівка

Армія РФ атакувала Одесу дронами у ніч з 1 на 2 березня. У місті пошкоджений багатоповерховий житловий будинок.
На місці працюють рятувальники, муніципальні та аварійні служби. Травмованим надають медичну допомогу.
Також через російську дронову атаку пошкоджені інженерні мережі та котельня. Прилеглі будинки відключили від опалення, повідомили в Одеській міській раді.
Наслідки російської дронової атаки по Одесі у ніч з 1 на 2 березня. Фото: Суспільне Одеса
Наслідки російської дронової атаки по Одесі у ніч з 1 на 2 березня. Фото: Суспільне Одеса
Наслідки російської дронової атаки по Одесі у ніч з 1 на 2 березня. Фото: Суспільне Одеса
Наслідки російської дронової атаки по Одесі у ніч з 1 на 2 березня. Фото: Суспільне Одеса
Наслідки російської дронової атаки по Одесі у ніч з 1 на 2 березня. Фото: Суспільне Одеса
Наслідки російської дронової атаки по Одесі у ніч з 1 на 2 березня. Фото: Суспільне Одеса
Наслідки російської дронової атаки по Одесі у ніч з 1 на 2 березня. Фото: Суспільне Одеса
Наслідки російської дронової атаки по Одесі у ніч з 1 на 2 березня. Фото: Суспільне Одеса
Наслідки російської дронової атаки по Одесі у ніч з 1 на 2 березня. Фото: Суспільне Одеса
Наслідки російської дронової атаки по Одесі у ніч з 1 на 2 березня. Фото: Суспільне Одеса
Наслідки російської дронової атаки по Одесі у ніч з 1 на 2 березня. Фото: Суспільне Одеса
Наслідки російської дронової атаки по Одесі у ніч з 1 на 2 березня. Фото: Суспільне Одеса
Наслідки російської дронової атаки по Одесі у ніч з 1 на 2 березня. Фото: Суспільне Одеса
Наслідки російської дронової атаки по Одесі у ніч з 1 на 2 березня. Фото: Суспільне Одеса
Наслідки російської дронової атаки по Одесі у ніч з 1 на 2 березня. Фото: Суспільне Одеса
Наслідки російської дронової атаки по Одесі у ніч з 1 на 2 березня. Фото: Суспільне Одеса
Наслідки російської дронової атаки по Одесі у ніч з 1 на 2 березня. Фото: Суспільне Одеса
Наслідки російської дронової атаки по Одесі у ніч з 1 на 2 березня. Фото: Суспільне Одеса
Наслідки російської дронової атаки по Одесі у ніч з 1 на 2 березня. Фото: Суспільне Одеса
Наслідки російської дронової атаки по Одесі у ніч з 1 на 2 березня. Фото: Суспільне Одеса
Наслідки російської дронової атаки по Одесі у ніч з 1 на 2 березня. Фото: Суспільне Одеса
Наслідки російської дронової атаки по Одесі у ніч з 1 на 2 березня. Фото: Суспільне Одеса
Наслідки російської дронової атаки по Одесі у ніч з 1 на 2 березня. Фото: Суспільне Одеса
Наслідки російської дронової атаки по Одесі у ніч з 1 на 2 березня. Фото: Суспільне Одеса
Наслідки російської дронової атаки по Одесі у ніч з 1 на 2 березня. Фото: Суспільне Одеса
Наслідки російської дронової атаки по Одесі у ніч з 1 на 2 березня. Фото: Суспільне Одеса
Наслідки російської дронової атаки по Одесі у ніч з 1 на 2 березня. Фото: Суспільне Одеса
Наслідки російської дронової атаки по Одесі у ніч з 1 на 2 березня. Фото: Суспільне Одеса
Наслідки російської дронової атаки по Одесі у ніч з 1 на 2 березня. Фото: Суспільне Одеса
Що відомо про атаку РФ по Одесі у ніч з 1 на 2 березня
- Армія РФ атакувала Одещину безпілотниками у ніч з 1 на 2 березня. У місті пролунали вибухи.
- Сили ППО збили сім з восьми дронів, які російська армія випустила по Одесі, повідомила начальниця координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк.
- З-під завалів дістали чоловіка, він живий та у свідомості, повідомив голова ОВА Олег Кіпер.
- Прокуратура розпочала розслідування нічної атаки по Одесі за статтею "порушення законів та звичаїв війни".
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