У Миколаєві триває демонтаж пошкоджених або зруйнованих будинків, що зазнали руйнувань внаслідок обстрілів Росії. Будівельне сміття планують подрібнювати та використовувати як вторинний матеріал.

Кореспонденти Суспільного другого березня поспілкувалися з людьми, які займаються демонтажем будівель.

Один з будинків повністю демонтовано, адже внаслідок російських обстрілів не підлягає відновленню, говорить заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради Артем Сапожник. Роботи виконує компанія з Дніпра "Промградстрой".

"Коли був приліт і сюди виїжджали відповідні міські служби, то людям пропонували або якийсь тимчасовий гуртожиток, або вони переїжджали до своїх родичів, знайомих. Після демонтажу видається відповідний акт – "Акт про демонтаж". На цій підставі вони мають право отримати житлові сертифікати (на отримання житла — ред.)", — каже посадовець.

Відповідні правила діють і при частковому демонтажі для тих, чиї квартири були знесені. Процес демонтажу будинків в Миколаєві розпочали у 2023 році, каже Сапожник. Повністю знесли три будинки, ще два – частково. Сума всіх виконаних робіт становить майже 15 мільйонів гривень.

Заступник директора департаменту ЖКГ Артем Сапожник, 2 березня 2024 року. Фото: Назарій Рубаняк/Суспільне Миколаїв

Дмитро працює на екскаваторі, розповідає, до повномасштабного вторгнення Росії в Україну три роки практикувався в аналогічній сфері в США. Складнощів в роботі з демонтажу будівель не відзначає.

"Бувають старі будинки, бувають нові, де плити монолітні, якісь каркаси — з ними тяжче. А ось будівлі цегляні, які, мабуть, ще десь з 1950-х років, тут нічого складного немає", — говорить чоловік.

Працівник Дмитро, 2 березня 2024 року. Фото: Назарій Рубаняк/Суспільне Миколаїв

За рішенням виконкому міської ради повному або частковому демонтажу станом на 2 березня підлягають ще сім будинків. Артем Сапожник каже, згідно з порядком робіт зі знесення споруд розроблена відповідна документація.

"Коли вона розроблена, тоді на підставі цієї документації визначається кошторисна вартість. Тому зараз сказати, яка вартість демонтажу інших будинків – дуже важко. По цьому (будинку — ред.) орієнтовна вартість — чотири мільйона гривень", — пояснює Сапожник.

Пошкоджена будівля внаслідок обстрілу, 2 березня 2024 року. Фото: Назарій Рубаняк/Суспільне Миколаїв

Каже, нині домовляються про співпрацю з урядами Данії та Японії щодо отримання нової спеціалізованої техніки.

"Це і самоскиди, і трактори, і екскаватори, які будуть залучені до операції поводження з відходами, їх вивезення тощо. Крім того, ми паралельно працюємо з організацією "COWI", яка буде розробляти інвестиційний проєкт і його реалізовувати щодо будівництва нового майданчика для таких відходів, і, можливо, для будівництва нового міського полігону", — розповідає Артем Сапожник.

Спеціалізована техніка для демонтажу будівель у Миколаєві, 2 березня 2024 року. Фото: Назарій Рубаняк/Суспільне Миколаїв

Артем Сапожник говорить, у планах завершити на цій локації роботи до кінця березня. За його словами, кількість відходів постійно збільшується, відповідно місткість полігону обмежена.

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