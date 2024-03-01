Протягом доби 1 березня та у ніч на 2 березня на передовій в Україні відбулось 82 бойових зіткнення, російська армія здійснила 9 ракетних та 100 авіаційних ударів.

Про це повідомляється у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

"Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну – задіяли 17 БпЛА типу “Shahed”. Силами та засобами протиповітряної оборони України 14 ударних БпЛА було знищено. Під артилерійським вогнем були понад 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей", — йдеться у повідомленні.

Яка ситуація на фронтах

В зоні відповідальності ОСУВ “Північ”, на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках росіяни зберігають військову присутність у прикордонних районах, проводять диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання українських військ на загрозливі напрямки, нарощують щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця”, на Куп’янському напрямку, РФ наступальних (штурмових) дій не вела.

На Лиманському напрямку українським воїнами відбито 14 атак росіян в районах населених пунктів Терни, Ямполівка, Роздолівка Донецької області та Білогорівка - Луганської.

На Бахмутському напрямку силами оборони відбито 8 атак російської армії в районах населених пунктів Богданівка, Іванівське та Андріївка Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія”, на Авдіївському напрямку, українськими захисниками відбито 24 атаки РФ в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське та Невельське.

На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати росіян в районах Красногорівки, Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки та Урожайного Донецької області, де російське військо 29 разів намагалося прорвати оборону українських військ.

На Оріхівському напрямку армія РФ наступальних (штурмових) дій не вела.

В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій. Росіяни наступальних (штурмових) дій не вели.

Водночас, українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують РФ вздовж всієї лінії фронту.

"Протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження військової техніки, 3 артилерійських засобах, 3 пунктах управління та 3 складах боєприпасів противника", — додали у Генштабі.