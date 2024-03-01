2 березня — 738 день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час
На цьому Суспільне звершує текстовий онлайн 378 дня вторгнення РФ в Україну. Новий можете переглянути тут.
Рятувальна операція в Одесі після російської дронової атаки триває вже понад 20 годин
Рятувальна операція в Одесі після російської дронової атаки триває вже понад 20 годин. Наразі відомо про вісьмох загиблих: трьох чоловіків 35, 40 та 54 років, двох жінок 73 та 31 років, двох дітей — трирічного Марка та чотиримісячного Тимофія. Також з-під завалів дістали тіло жінки. Її дані встановлюються, повідомив голова ОВА Олег Кіпер.
Через обстріл РФ у Шосткинському районі пошкоджені житлові будинки
2 березня армія РФ атакувала один з населених пунктів у Шосткинському районі на Сумщині, пошкоджено багатоквартирні будинки.Співробітники ДСНС допомагають місцевим проводити відновлювальні роботи.
Про це повідомили у ГУ ДСНС в Сумській області.
Рятувальники перекрили плівкою 32 вікна.
Весь день співробітники ДСНС працювали на місці події. Активно проводились аварійно-відновлювальні роботи в пошкоджених помешканнях мирних громадян.
За даними Сумської філії "Газмережі", у селі Свеса Шосткинського району без газу залишилися – 2 592 споживачі. Наразі газ відновлено 530 споживачам.
Енергетики продовжать відновлення комунікацій завтра.
“Не мовчи! Полон — вбиває!”: у Рівному відбулася акція на підтримку полонених і зниклих безвісти бійців
Акцію “Не мовчи! Полон — вбиває!” на підтримку полонених та зниклих безвісти військовослужбовців організували 2 березня в Рівному. На Театральну площу вийшли рідні бійців полку "Азов", 46 десантно-штурмової бригади та 4 танкової бригади.
Серед учасників акції, з якими поспілкувалися кореспонденти Суспільного — Ольга Луцик. Її брат — військовий 4 танкової бригади, виконував бойові завдання на Донеччині і зник безвісти.
Зі слів Ольги, він дев'ять місяців він не виходив з рідними на зв'язок:
"Де він знаходиться, яка його доля і який у нього стан — нам невідомо до сьогодні". В усі встановлені законами та положеннями інстанції ми зверталися, у військову частину зверталися. Нас досі не повідомили про результати розслідування і за яких обставин він взагалі зник. Також ми зверталися й до міжнародних інституцій — робочої групи ООН, міжнародного комітету Червоного Хреста. Ми благаємо у влади та міжнародних інституції ефективніших способів пошуку наших рідних".
Акцію “Не мовчи! Полон — вбиває!” організувала рівнянка Єва Дорохіна, донька полоненого військовослужбовця. "Остання розмова з ним була ще на Азовсталі. Він писав мені, що дуже хоче до дому і дуже нас любить. Він був готовий до полону. Він отримав поранення 1 квітня 2022 року. У нього не функціонує рука, він не чує на одне вухо. Погано зі здоров'ям, я бачила його фото. Кола під очима — це говорить про нестачу їжі".
Мета акції, зі слів Єви — нагадати владі й громадськості про полонених та зниклих безвісти військовослужбовців.
В Одесі під завалами будинку виявили тіло восьмої загиблої людини
В Одесі під завалами будинку виявили тіло восьмої загиблої людини, її намагаються дістати рятувальники, повідомили в ДСНС.
Пошукові роботи в Одесі тривають понад 18 годин
Пошукові роботи в Одесі тривають понад 18 годин. Станом на 20:00 вдалось вилучити з-під завалів тіла сімох загиблих людей.
У Мирнограді на Донбасі почали встановлювати наземні укриття
У Мирнограді почали встановлювати наземні бетонні укриття біля відділень банків та установ.
Про це повідомляє Мирноградська МВА.
"Біля відділень банків та інших установ облаштують наземні укриття, якими зможуть скористатись співробітники, клієнти фінансової установи, і люди, які будуть знаходитись поруч у момент повітряної тривоги", — йдеться у повідомленні.
У МВА додали, що перше з встановлених укриттів, поряд з відділенням банку, розраховане на 25 сидячих місць, та має освітлення є систему відеонагляду.
Зеленський на початку тижня чекає від Сирського конкретних пропозицій щодо подальших змін
Президент України Володимир Зеленський на початку тижня після повернення Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського з фронту очікує від нього конкретних пропозицій щодо подальших змін.
Про це Зеленський розповів у своєму вечірньому зверенні у суботу, 2 березня.
“Щодня Головком та командувачі на фронті, саме там, де потрібно. У Головкома – карт-бланш на кадрові зміни в армії, в штабах – будь-які”, — сказав президент.
Він додав, що всі українські командири “мають знати фронт, відчувати фронт – реальні потреби”. Мають реально бути із солдатами, сержантами. Бути такими, якими потрібно, щоб досягати українських цілей.
“На початку тижня після повернення генерал-полковника Сирського з фронту я очікую його з детальною доповіддю та конкретними пропозиціями щодо подальших змін і наших дій”, — наголосив Зеленський.
Авіація Сил оборони завдала ударів по окупантах РФ — Генштаб
Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу російського окупаційного війська. Повітряні Сили ЗСУ сьогодні надвечір збили російський винищувач-бомбардувальник Су-34.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні 2 березня
Підрозділи ракетних військ уразили 1 артилерійський засіб росіян.
Яка ситуація на фронті на основних напрямках — зведення Генштабу
На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні 2 березня.
На Сіверському та Слобожанському напрямках РФ зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Росіяни завдали авіаційного удару в районі населеного пункту Свеса Сумської області. Артилерійських та мінометних обстрілів війська РФ зазнали понад 30 населених пунктів, серед них Клюси Чернігівської області; Бачівськ, Велика Берізка, Покровка, Басівка, Павлівка Сумської області; Мала Вовча, Басове, Вовчанськ, Стариця, Уди Харківської області.
На Куп’янському напрямку окупанти РФ 4 рази атакували українські позиції в районі населеного пункту Табаївка Харківської області. Росіяни завдали авіаційних ударів в районі населеного пункту Берестове Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів РФ опинилися понад 15 населених пунктів, зокрема Дворічна, Берестове, Піщане Харківської області.
На Лиманському напрямку українські воїни відбили 7 атак росіян в районах населених пунктів Терни та Ямполівка Донецької області, де військо РФ за підтримки авіації намагалося прорвати оборону українських військ. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 15 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Терни, Ямполівка, Торське, Роздолівка Донецької області.
На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 11 атак війська РФ в районах населених пунктів Богданівка, Іванівське, Кліщіївка та Андріївка Донецької області, де росіяни намагалися покращити своє тактичне положення. Військо РФ завдало авіаційного удару в районі населеного пункту Північне Донецької області. Також під артилерійським та мінометним вогнем опинилися більше 10 населених пунктів, зокрема Часів Яр, Андріївка та Васюківка Донецької області.
На Авдіївському напрямку українські захисники відбили 14 атак росіян в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Невельське Донецької області. Військо РФ завдало авіаційного удару в районі населеного пункту Нью-Йорк Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів росіян зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Костянтинівка, Новобахмутівка, Красногорівка, Орлівка, Первомайське Донецької області.
На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати військо РФ в районах Красногорівки, Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де росіяни 22 рази намагалися прорвати оборону українських військ. Завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Георгіївка, Водяне, Урожайне та Богоявленка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів РФ опинились понад 20 населених пунктів, серед них Красногорівка, Георгіївка, Парасковіївка, Костянтинівка, Вугледар, Благодатне Донецької області.
На Оріхівському напрямку військо РФ провело 1 безуспішну атаку в районі населеного пункту Роботине Запорізької області. Завдало авіаційних ударів в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області, Вербове, Мала Токмачка та Роботине Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Гуляйполе, Малинівка, Мала Токмачка, Рівнопіль, П’ятихатки Запорізької області.
В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку військо РФ не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Росіяни здійснили 1 безуспішну спробу штурму в районі населеного пункту Кринки Херсонської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів, серед них Качкарівка, Львове, Херсон, Станіслав, Томина Балка, Інженерне та Козацьке Херсонської області.
Генштаб: росіяни намагаються прорвати оборону на Новопавлівському напрямку
На фронті протягом доби відбулося 70 бойових зіткнень. На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати військо РФ, де росіяни 22 рази намагалися прорвати оборону. Загалом окупанти РФ завдали 1 ракетний та 48 авіаційних ударів, здійснили 60 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні 2 березня.
Внаслідок російських атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти інфраструктури.
Зеленський прокоментував російську дронову атаку по Одесі
Президент Володимир Зеленський відреагував на російську дронову атаку по Одесі 2 березня. Він назвав це терором, що "має на меті виключно знищення життів".
Про це глава держави повідомив у своєму вечірньому зверненні.
"У таких атаках саме "шахедами" жодного військового сенсу немає і бути не може – це терор, який має на меті виключно знищення життів, виключно залякування людей", — сказав президент.
За його даними, внаслідок атаки по Одесі загинуло дві дитини — чотиримісячний Тимофій та хлопчик Марк, якому ще не виповнилось трьох років. Загалом відомо про сімох загиблих людей та вісьмох травмованих. Серед них також є дитина — дівчинка.
"Світ знає, що можна протиставити терору. Світ має достатньо систем ППО, систем захисту від "шахедів" і ракет. І затягування з постачанням зброї для України, ППО для захисту наших людей призводить, на жаль, до таких втрат, до того, що перелік дітей, чиї життя забирає Росія, постійно зростає", — йдеться у зверненні.
В Одесі рятувальники дістали з-під завалів тіла матері й дитини
В Одесі рятувальники дістали з-під завалів тіла матері й дитини. Пошукова операція триває.
Олещук підтвердив збиття винищувача-бомбардувальника росіян Су-34
"Щодо бойової роботи, про яку повідомляв годину тому. Повітряне командування "Схід" підтверджує збиття винищувача-бомбардувальника Су-34. На жаль, тільки один", — написав командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук.
Через обстріл Нікопольського району Дніпропетровщини поранено двох жінок
Через обстріл Нікопольського району Дніпропетровщини 2 березня поранено двох жінок – 65 та 66 років. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Жінки лікуватимуться амбулаторно.
Горіло кафе. Наслідки атаки ще уточнюють, написав він.
Згодом у прокуратурі області уточнили, що через атаку пошкоджено приватні будинки, господарські споруди, кафе. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.
Станом на 18:30 відомо про 16 пошкоджених приватних будинків, написав Сергій Лисак. Також понівечені 12 господарських споруд, авто, теплиці, газогони, лінія електропередач, транспортне підприємство і два десятки сонячних панелей.
Обстеження уражених територій досі триває. Наслідки уточнюють.
Загалом протягом дня війська РФ декілька били по району дронами-камікадзе та артилерією. Влучання є у райцентрі, Червоногригорівська і Марганецька громадах.
Раніше, у ніч на 2 березня, армія РФ обстріляла з артилерії Нікопольський район. Під ударами були Червоногригорівська та Марганецька громади. Загиблих і поранених немає.
Як у коледжах семи областей навчатимуть операторів цивільних дронів, розповів заступник міністра
У коледжах семи областей навчатимуть операторів цивільних дронів. Це пілотний проєкт, з яким українським освітянам допомагає представництво ЄС. Ці заклади вже отримали і дрони, і необхідне матеріальне обладнання.
Про це заступник міністра освіти і науки України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Дмитро Завгородній сказав в ефірі телемарафону “Єдині новини".
“Дрони використовуються в багатьох професіях. Ця кваліфікація, ця компетенція дуже розвивається, наприклад, в будівництві, аграрному секторі, топографії. Багато використовують дрони в кінематографі або журналісти зараз дуже активно використовують. Тому в багатьох професіях запроваджуються такі навички”, — сказав посадовець.
Він додав, що сім перших областей — це заклади, які беруть участь в проекті ЄС. Їхні викладачі навчалися протягом певного часу за кошти партнерів як на операторів цих дронів, так і загалом, як з ними поводитись і як це викладати.
“Ці заклади вже отримали і дрони, і необхідне матеріальне обладнання. Це різні дрони — і DJI mavic, який найбільше використовують, є аграрні дрони, більші, з яких можна обприскувати поле, багато інших задач виконувати. Тому пілотні заклади повністю забезпечені необхідним обладнанням і навичками, щоб викладати”, — сказав заступник міністра.
Він додав, що є інші заклади, які поступово запроваджують такі курси як у форматі гурткової роботи, так і у форматі підвищення кваліфікації для дорослого населення, яке може прийти саме на цей модуль для операторів дронів.
Під завалами будинку в Одесі виявили тіло матері з дитиною — ДСНС
Під завалами будинку в Одесі виявили тіло матері з дитиною, повідомили у ДСНС. На місці продовжують працювати рятувальники.
Кількість загиблих внаслідок нічної атаки по Одесі зросла до семи людей — ДСНС
Кількість загиблих внаслідок нічної атаки по Одесі зросла до семи людей, повідомили Суспільному в ДСНС. Також відомо про вісьмох поранених, серед яких дитина. П'ятьох людей вдалось врятувати. Рятувальна операція триває.
Щойно відбулось бойове застосування зенітних керованих ракет по двох ворожих літаках Су-34 та Су-35 — Олещук
Як повідомив командувач Повітряних Сил Збройних Сил України Микола Олещук, під вечір 2 березня відбулось бойове застосування зенітних керованих ракет по двох російських літаках Су-34 та Су-35. Наразі очікується підтвердження збиття літаків.
"Противник продовжує атакувати на східному напрямку із застосуванням керованих авіабомб із літаків тактичної авіації. Щойно відбулось бойове застосування зенітних керованих ракет по двох ворожих літаках Су-34 та Су-35. Очікуємо підтвердження бажаного результату!" — написав Олещук. Він додав, що літати окупантам РФ стає дедалі важче, та Україна потребує більше систем, більше зброї, аби очистити небо.
Військові РФ обстріляли з артилерії село Приморське на Запоріжжі: одна людина загинула
Сьогодні, 2 березня, внаслідок російського артилерійського удару по селу Приморське Запорізької області загинула одна людина.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у своєму Telegram-каналі.
Зазначається, що російська армія з 10:00 до 12:00 обстрілювала територію Степногірської громади на Запоріжжі, внаслідок чого одна людина загинула:
"Одна людина загинула і пошкоджені житлові будинки – наслідки сьогоднішнього артилерійського обстрілу с. Приморське, Степногірської ОТГ, Василівського району.", — йдеться у повідомленні.
Президент ПАРЄ засудив російську дронову атаку по Одесі
Президент Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Теодорос Русопулос засудив атаку Росії на Одесу, яка сталася вночі 2 березня.
Про це президент ПАРЄ написав у соцмережі Х.
“Я рішуче засуджую атаку безпілотника на Одесу минулої ночі, яка призвела до жертв і руйнувань. Росія буде притягнута до відповідальності за усі злочини, які вона скоїла в Україні”, – написав Русопулос.
Кількість загиблих в Одесі внаслідок дронової атаки вночі 2 березня збільшилась до п'яти
Кількість загиблих в Одесі внаслідок дронової атаки вночі 2 березня збільшилась до п'яти. Під завалами знайшли тіло ще однієї людини.
Про це повідомили в ДСНС.
"Одеса. О 14:50 на рівні першого поверху рятувальники ДСНС вивільнили з-під завалів п’яте тіло загиблої особи", – ідеться у повідомленні.
Під завалами будинку в Одесі можуть перебувати 10-12 людей
Під завалами 9-поверхівки в Одесі, в яку в ніч на 2 березня влучив російський дрон, може перебувати 10-12 людей.
Про це в телемарафоні "Єдині новини" повідомила представниця пресслужби ДСНС Одещини Вікторія Журавська.
За її словами, наразі невідомо, скільки триватиме пошукова операція. Перекриття частини будинку впали, їх доводиться розгрібати важкою технікою. Оскільки під завали можуть бути люди, роблять це обережно.
Раніше в телемарафоні голова ОВА Олег Кіпер сказав, що не можуть знайти 12 людей, у тому числі четверо дітей. Пошуково-рятувальна операція продовжується.
Станом на 14:45 відомо про чотирьох загиблих, серед яких трирічна дитина. Врятували п’ятьох людей. Поранення отримали щонайменше вісім людей.
Командувач Повітряних сил показав збитий російський Су-34
"Не завжди вдається порадувати вас такими відео, адже Повітряні Сили ведуть бойову роботу на великих дистанціях", — написав командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук.
Загроза застосування балістики у низці областей
Сумська, Полтавська, Чернігівська області — загроза застосування балістичного озброєння, повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
На Вінниччині сапери знешкодили частини російської ракети Х-101
Частини російської ракети Х-101 виявили в полі поблизу одного з сіл Вінниччини: вибухотехніки поліції та сапери знешкодили їх, повідомляє поліція Вінницької області.
Повітряна тривога у Донецькій області
Повітряна тривога в Донецькій області пов’язана з активністю російської тактичної авіації, повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Також повітряна тривога оголошена у Харківській області.
55-річний волонтер зазнав уламкового поранення під час обстрілу Куп'янську
55-річний волонтер зазнав уламкового поранення під час обстрілу Куп'янську, його ушпиталили, повідомив керівник ОВА Синєгубов. За попередніми даними, росіяни використали керовану авіабомбу.
Повітряна тривога в Сумській та Полтавській областях
Повітряна тривога в Сумській та Полтавській областях пов’язана з активністю російської тактичної авіації, повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Четвертого загиблого дістали з-під завалів 9-поверхівки в Одесі
Четвертого загиблого дістали з-під завалів 9-поверхівки в Одесі, в яку влучив російський дрон, повідомили в ДСНС. Пошукова операція триває. 3 березня в Одесі та області оголошено днем жалоби, повідомив керівник ОВА Кіпер.
Атака на Одесу: інформація про загиблу тримісячну дитину не підтвердилася
Міськрада відредагувала свій пост. У дописі прибрали інформацію про тримісячного Тимофія. Там зазначили, що з-під завалів будинку в Одесі дістали тіло дитини.
Байден та Мелоні обговорили підтримку України
Президент США Джон Байден та прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні під час зустрічі у Білому домі обговорили оборонну підтримку України.
"Лідери обмінялися думками щодо цілей Італії під час головування в G7, включаючи незмінну підтримку України", — йдеться у повідомленні на сайті американського уряду.
Ігнат прокоментував удари РФ дронами у ніч на 2 березня
Під час атаки по регіонах України у ніч на 2 березня росіяни запускали "шахеди" з південного напрямку: з окупованого Криму, з Балаклеї, а також Приморсько-Ахтарська, заявив речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону "Єдині новини".
"Також були керовані авіаційні ракети Х-59, можливо, Х-35, усього три авіаційні ракети — далеко не всі досягають своїх цілей. Ми не уточнюємо навмисне, щоб не дати ворогу зрозуміти, куди вони долетіли і на якому напрямку", — зазначив Ігнат.
Він підкреслив, що панельний будинок не має шансів навіть проти "шахеда" і закликав громадян з розумінням ставилися до повітряних тривог.
Спостерігається активність розвідувальних БпЛА у низці областей
Спостерігається активність розвідувальних БпЛА на півночі Харківської та Сумської областей, а також на Запоріжжі, Миколаївщині та Херсонщині, повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
З-під завалів будинку в Одесі дістали тіло тримісячної дитини
З-під завалів будинку в Одесі дістали тіло тримісячної дитини, його матір ще шукають, повідомили в міськраді.
Збільшилася кількість загиблих внаслідок російської атаки по Одесі
Кількість загиблих внаслідок російської атаки по Одесі збільшилася до трьох людей. З-під завалів деблокували тіло людини, повідомив керівник ОВА Кіпер.
У Маріуполі триває велика зачистка — Андрющенко
"В Маріуполі триває велика зачистка. В місто приїхало на посилення 11 екапажів поліцаїв з Санкт-Петербургу. Вони посилили підрозділ Росгвардії, які в свою чергу було віддано в підпорядкування ФСБ. Всі шукають партизанів та дівергентів. До виборів треба звітувати", — зазначив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
ЗСУ за добу ліквідували майже тисячу військових РФ та 14 російських танків — Генштаб
Протягом доби 1 березня та у ніч на 2 березня Сили оборони України ліквідували 960 російських військових. Загальні бойові втрати армії РФ з початку повномасштабного вторгнення складають близько 415640 осіб, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
З техніки росіяни втратили:
- танків — 6624 (+14) од,
- бойових броньованих машин — 12611 (+29) од,
- артилерійських систем – 10153 (+47) од,
- РСЗВ – 1003 (+3) од,
- засоби ППО — 696 (+5) од,
- літаків – 346 (+1) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7829 (+35),
- крилаті ракети — 1915 (+3),
- кораблі /катери — 25 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 13267 (+61) од,
- спеціальна техніка — 1617 (+6).
Зеленський прокоментував нічну атаку РФ дронами
"Пошуково-рятувальна операція триває в безперервному режимі. Всі служби на місці. Людям надається вся необхідна допомога. Дякую кожному, хто залучений. Нам потрібно більше ППО від партнерів. Потрібно посилювати український повітряний щит, щоб додати захисту нашим людям від російського терору. Більше систем ППО, більше ракет для ППО – це те, що зберігає життя", — зазначив президент України Володимир Зеленський.
Атака дронів: Шість жителів 9-поверхівки в Одесі вважаються зниклими безвісти
Шість жителів 9-поверхівки в Одесі, в яку вночі влучив російський дрон, вважаються зниклими безвісти, повідомили в прокуратурі області. Пошуково-рятувальна операція триває.
Спостерігається активність тактичної авіації РФ на східному та південно-східному напрямках
У Повітряних силах ЗСУ повідомили про активність ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках.
Сирський анонсував кадрові зміни в армії
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський анонсував кадрові зміни в український армії: планується замінити командирів, які "не володіють обстановкою".
"За результатами заслуховування командирів бригад та їхніх заступників були прийняті всі необхідні рішення по забезпеченню резервами, боєприпасами, БПЛА та іншим обладнанням. В окремих випадках, коли командир не володіє обстановкою, а дії та команди напряму створюють загрозу життю та здоров'ю підлеглих, я змушений приймати кадрові рішення", — зазначив Сирський.
Він додав, що ситуація на фронті залишається складною, але контрольованою.
З-під завалів будинку в Одесі дістали живого чоловіка
З-під завалів будинку в Одесі, в який вночі влучив російський дрон, дістали чоловіка, він живий, повідомила кореспондентка Суспільного. У момент влучання дрону він, попередньо, перебував у підвалі, повідомив керівник ОВА Кіпер. Чоловік у свідомості, його оглядають медики.
Сили ППО вночі знищили 14 з 17 "шахедів"
Сили ППО вночі збили 14 з 17 безпілотників у межах Одеської, Миколаївської, Запорізької, Харківської, Сумської, Дніпропетровської областей, повідомили у Повітряних силах. Також сили оборони знищили російський винищувач-бомбардувальник Су-34 на східному напрямку, додали у відомстві.
На фронті відбулось 82 бойових зіткнення — Генштаб
Протягом доби 1 березня та у ніч на 2 березня на передовій в Україні відбулось 82 бойових зіткнення, російська армія здійснила 9 ракетних та 100 авіаційних ударів, повідомляється у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.
Яка ситуація на фронтах
В зоні відповідальності ОСУВ “Північ”, на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.
На Сіверському та Слобожанському напрямках росіяни зберігають військову присутність у прикордонних районах, проводять диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання українських військ на загрозливі напрямки, нарощують щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.
В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця”, на Куп’янському напрямку, РФ наступальних (штурмових) дій не вела.
На Лиманському напрямку українським воїнами відбито 14 атак росіян в районах населених пунктів Терни, Ямполівка, Роздолівка Донецької області та Білогорівка - Луганської.
На Бахмутському напрямку силами оборони відбито 8 атак російської армії в районах населених пунктів Богданівка, Іванівське та Андріївка Донецької області.
В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія”, на Авдіївському напрямку, українськими захисниками відбито 24 атаки РФ в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське та Невельське.
На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати росіян в районах Красногорівки, Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки та Урожайного Донецької області, де російське військо 29 разів намагалося прорвати оборону українських військ.
На Оріхівському напрямку армія РФ наступальних (штурмових) дій не вела.
В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій. Росіяни наступальних (штурмових) дій не вели.
Водночас, українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують РФ вздовж всієї лінії фронту.
Атака на Одесу: кількість жертв зросла до двох
В Одесі до двох зросла кількість жертв внаслідок нічної атаки. Тіла загиблих дістали з-під завалів рятувальники ДСНС.
Про це повідомив голова МВС Ігор Клименко.
Ще 7 людей постраждали. Серед них є дитина. Рятувальна операція триває. Є дані, що на зв'язок не виходять 7 мешканців багатоповерхівки.
До пошуків залучені кінологи, психологи поліції. Оперативно розгорнуто пункти обігріву, оскільки внаслідок обстрілу без теплопостачання залишилися десяток багатоквартирних будинків.
ППО на півдні збила 7 із 8 "шахедів", якими армія РФ атакувала вночі
ППО на півдні збила 7 із 8 "шахедів", якими армія РФ атакувала вночі.
Про це повідомили у Силах оборони півдня.
"8 ударних безпілотників ворог спрямував з акваторії Чорного моря на Одещину. Протягом години підрозділи ППО в інтенсивному режимі відбивали цю атаку. 7 цілей було знищено", — йдеться у повідомленні.
За інформацією, один із дронів влучив у 9-поверховий будинок спального району Одеси. Частина під'їзду з 18 квартир зруйнована.
Вже відомо про одну загиблу людину та 7 постраждалих, серед яких вагітна жінка та маленька дитина.
Триває пошуково-рятувальна операція, за попередніми даними під завалами можуть бути люди.
У Німеччині розслідують запис розмов військових Бундесверу про нібито удар по Кримському мосту ракетами Taurus
Військова розвідка Німеччини почала розслідування, чи могли бути перехоплені внутрішні розмови високопоставлених військових Бундесверу. Йдеться про запис, опублікований російськими пропагандистськими каналами, де буцімто німецькі офіцери обговорюють подробиці передачі Україні далекобійних ракет Taurus та удар ними по "мосту на сході".
Про це повідомляє Spiegel.
Як пише видання, результати початкового аналізу запису показують, що це автентична розмова. Попередньо, підробка бесіди за допомогою штучного інтелекту більшою мірою виключена.
"Війна в Україні знаменує нову світову епоху", — президент Фінляндії під час інавгурації
У Фінляндії 1 березня відбулася інавгурація новообраного президента Александра Стубба. Під час промови він оголосив, що Фінляндія вступає до нової епохи, яка прийшла на зміну ери "після холодної війни".
Про це пише Yle.
У своєму виступі Стубб зазначив, що епоху після холодної війни завершила загарбницька війна Росії проти України.
"У 2022 році навіть останні клаптики старої системи показали свою неадекватність, але новий баланс сил ще не знайдено», — додав президент Фінляндії.
Північна Корея могла призупинити постачання боєприпасів Росії морським шляхом — NK Pro
Північна Корея могла призупинити постачання боєприпасів до Російської Федерації морським шляхом. Судна зі зброєю не з'являлися в портах упродовж останніх тижнів, можливо, через проблеми з виробництвом в КНДР або інші логістичні проблеми.
Про це пише корейський портал NK Pro.
За даними порталу, чотири судна — "Ангара", "Майя-1", "Марія" та Lady R — перевозили боєприпаси до Росії, здійснивши щонайменше 32 рейси. Востаннє судно "Майя-1" заходило у порт Расон у Північній Кореї 12 лютого, а Lady R — 4 лютого. Протягом цього часу також не зафіксовано доставки контейнерів на експортний причал.
За даними видання, контейнери, які доставили "Майя-1" та Lady R на початку лютого, залишаються у порту протягом останніх тижнів. Це свідчить про те, що вони можуть бути порожніми або немає потреби терміново доставляти їх до місць призначення в Північній Кореї.
Парламент Британії розпочав перевірку щодо ефективності санкцій проти Росії
Комітет фінансів парламенту Великої Британії розпочав перевірку, чи працюють їхні санкції проти Росії.
Про це повідомили на сайті британського парламенту.
"Через тиждень після других роковин незаконного вторгнення Росії в Україну Комітет фінансів розпочинає нове розслідування щодо того, чи має програма економічних санкцій Великої Британії бажаний ефект – перешкоджає здатності Путіна фінансувати російські збройні сили", — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що Комітет уважно стежитиме за роботою Управління із застосування фінансових санкцій Міністерства фінансів Великої Британії.
Депутати намагатимуться зрозуміти, якою мірою можливо конфіскувати заморожені російські активи, зокрема — юридичні обмеження таких дій.
В Одесі внаслідок атаки РФ загинула людина
В Одесі внаслідок атаки РФ загинула людина.
Про це повідомив голова ОВА Олег Кіпер.
Пошуково-рятувальна операція триває.
Зросла кількість постраждалих в Одесі внаслідок атаки "шахедів"
В Одесі внаслідок атаки "шахедів" зросла кількість постраждалих. Відомо про сімох травмованих, серед них 3-річний малюк.
Про це повідомив голова ОВА Олег Кіпер.
Дитина перебуває під наглядом лікарів. Шестеро дорослих, попередньо, у стані середньої тяжкості.
На місці працюють спеціалісти. Рятувальники розбирають завали, під якими можуть бути люди.
На Харківщині під завалами будинку загинув 76-річний чоловік
На Харківщині під завалами будинку загинув 76-річний житель Великого Бурлука.
Про це повідомили у поліції Харківщини.
По оселі чоловіка 2 березня близько 00:10 влучив російський безпілотник. Із сусіднього будинку поліцейські евакуювали літню жінку.
В Одесі через атаку "шахедів" четверо людей постраждали
Четверо одеситів постраждали через російську атаку ударними дронами, серед травмованих — одна дитина.
Про це повідомив голова ОВА Олег Кіпер.
За його даними, пошкоджені житлові багатоповерхові будинки. На місці працюють усі відповідні служби.
Байден зустрівся з прем'єркою Італії та привітав її позицію щодо України
Президент США Джо Байден зустрівся у Білому домі з прем'єр-міністеркою Італії Джорджі Мелоні та привітав її непохитну підтримку України.
Про це повідомили на сайті Білого дому.
"Я хочу подякувати вам за непохитну підтримку України з боку Італії", — сказав Байден, сидячи з Мелоні перед каміном в Овальному кабінеті Білого дому.
"Ми підтримуємо один одного — і Україну теж", — додав він.
Байден намагався запевнити Мелоні у тому, що він зможе переконати республіканців у Конгресі припинити блокувати військової допомоги Україні. Мелоні, чия країна головує у "Великій сімці", заявила, що Україна буде головною темою на саміті лідерів в Італії у червні.