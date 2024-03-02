3 березня — 739 день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час
- В Одесі під завалами шукають людей після удару дроном: відомо десятьох загиблих.
- Німеччина розслідує перехоплення розмови офіцерів Бундсверу щодо застосування ракет Taurus в Україні.
- Головнокомандувач ЗСУ Сирський заявив, що планує замінити командирів, які "не володіють обстановкою".
- У Єкатеринбурзі в РФ стався вибух на електропідстанції, що живить оборонні заводи.
Зеленський про дроновий удар по Одесі: "українські діти – воєнні цілі РФ"
Президент Володимир Зеленський прокоментував дроновий удар по дев'ятиповерхівці в Одесі та заявив, що" українські діти – воєнні цілі Росії". Він вкотре закликав світ закликав реагувати на кожен прояв російської агресії.
Про це глава держави написав у Telegram.
"На цей час відомо про десятьох загиблих, із них троє дітей: Марк, якому ще не виповнилося навіть трьох років, Єлизавета, вісім місяців, і Тимофій, чотири місяці. Українські діти – воєнні цілі Росії. Ось із ким воюють ці нелюди. Мої співчуття всім рідним, близьким", — сказав Зеленський.
Він додав, що усім постраждалим надається необхідна допомога.
"Пʼятьох людей вдалося врятувати. Відомо, що під завалами ще можуть перебувати діти. Роботи з пошуку триватимуть, поки не буде зʼясована доля всіх, хто був у будинку", — написав Зеленський.
У лютому армія РФ зазнала найбільших втрат від початку повномасштабної війни — британська розвідка
У лютому поточного року середньодобові втрати російської армії були найбільшими від початку від початку повномасштабного вторгнення РФ.
Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії, посилаючись на дані розвідки.
У відомстві зазначили, що у лютому втрати російського війська у середньому становили 983 солдати за добу. Це майже напевно показує готовність Росії вести масовану війну на визнання, зазначили там. Також за даними британської розвідки, наразі Росія, ймовірно, втратила на війні понад 355 тисяч військовослужбовців убитими та пораненими.
"Хоча це і велика ціна з погляду людського життя, це посилює тиск на позиції України по всій лінії фронту", — йдеться у повідомленні.
Розмінування України за допомогою ШІ. Мінекономіки уклало угоду із Palantir
Міністерство економіки України та технологічна компанія Palantir, яка спеціалізується на аналітиці великих даних, підписали угоду про партнерство для співпраці у гуманітарному розмінуванні територій нашої держави.
Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.
Зазначається, що документ було підписано в Лондоні під час робочого візиту до Великої Британії української делегації на чолі з першою віцепрем'єр-міністеркою України — міністеркою економіки Юлією Свириденко.
Угода містить конкретні положення щодо співпраці за напрямками:
- оцифрування операцій гуманітарного розмінування, автоматизація процесів, передбачених Національною стратегією протимінної діяльності на період до 2033 року;
- розширення цифрових можливостей для координації вивільнення та оцінки земель, визначення пріоритетів регіонів та управління ризиками в протимінній діяльності;
- використання асистента на базі платформи штучного інтелекту Palantir (AIP) для прийняття рішень у протимінній діяльності.
Платформа працюватиме з великими базами даних, сформованих дотичними до виконання заходів протимінної діяльності структурами, починаючи від органів місцевого самоврядування, регіональної влади, міністерств та відомств і завершуючи операторами протимінної діяльності.
Передбачається, що бази міститимуть як сталу інформацію, наприклад, оцінку економічної ефективності сільгоспземель, близькість забруднених територій до комунікацій тощо, так і оперативну, яка буде регулярно оновлюватися. Йдеться, зокрема, про дані обстеження територій ДСНС, ДССТ, неурядовими операторами, кількість та стан техніки, наявність піротехнічних підрозділів на конкретних напрямках і т.ін.
Завдяки можливостям Palantir AIP, платформа аналізуватиме інформацію та надаватиме рекомендації щодо оптимізації процесів. Наприклад, зможе порадити, враховуючи всі дані, як найбільш ефективно провести очищення конкретної території – за допомогою нових методів розмінування, таких, як дрони, чи з застосуванням традиційних методів. Кінцевою ж метою вбачається розмінувати території швидше та за менших витрат.
Росія може спробувати "розконсервувати" інші літаки А-50 — Ігнат
Речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що після збиття двох російських бортів радіолокаційного виявлення А-50, РФ може спробувати "розконсервувати" інші.
Про це Юрій Ігнат розповів в ефірі телемарафону "Єдині новини".
"Відновлення літака — це річ не проста. Питання в тому, в якому стані його законсервували. Якщо там все робоче. Якщо буде команда зверху, не думаю, що будуть дуже довго його відновлювати", — додав речник Повітряних сил ЗСУ.
Він додав, що Росія намагатиметься відновити втрати, зокрема, і А-50, як це було і з втраченою тактичною авіацією.
"Звісно їм потрібно відновити втрачене і вони будуть знімати (літаки — ред.) зі зберігання", — сказав він.
Monobank відновив роботу — Гороховський
Співзасновник Monobank Олег Гороховський повідомив, що у додаток фінустанови запрацював у звичному режимі.
"Вже все добре", — написав Гороховський.
Напередодні він інформував, що стався "технічний збій".
"Потрібна в іншому місці". Італія забирає у Словаччини свою систему ППО — Фіцо
Очільник уряду Словаччини Роберт Фіцо оголосив, що Італія відкличе з країни систему протиповітряної оборони SAMP/T.
Про це повідомляє видання Aktuality.
"Я отримав повідомлення від італійського уряду про те, що італійська система ППО, яку нам надали в оренду на рік, буде виведена зі Словаччини, тому що вона потрібна в іншому місці", – заявив Фіцо, проте інших подробиць він не навів.
Прем'єр Словаччини додав, що тепер без захисту залишаються стратегічні об'єкти країни, зокрема, АЕС. Він також нагадав, що попередній уряд "подарував" Україні справну російську систему ППО С-300.
"Потім у нас деякий час були американські системи Patriot, згодом і вони пішли, а тепер теж йдуть італійці", – сказав Фіцо.
Як пише видання, італійська система ППО SAMP/T замінила американську Patriot минулого року. Словаччина надала Україні ЗРК С-300 після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.
Дефіциту електрики в українській енергосистемі немає — Міненерго
Станом на ранок 3 березня дефіциту електроенергії в українській енергосистемі немає. На поточну добу комерційний імпорт електроенергії в Україну не передбачено. Водночас електрика буде експортуватися до сусідніх країн, загальним обсягом 12200 МВт-год.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.
У відомстві поінформували, що минулої доби в аварійний ремонт було виведено один блок теплової генерації. Також в одній з областей через технічні труднощі були короткострокові порушення в роботі ТЕЦ.
"Наразі обладнання працює. У резерві також є 15 одиниць генеруючого обладнання ТЕС та ТЕЦ, які будуть задіяні у разі потреби. Ситуація контрольована. Енергосистема збалансована. Графіки відключень не застосовуються", — йдеться у повідомленні.
Стан мереж
У Львівській області з технологічних причин вимикалась повітряна лінія 330 кВ НЕК "Укренерго". Обладнання – вже в роботі, усіх споживачів заживлено.
У Полтавській області минулої доби через пошкодження обладнання на підстанції 150 кВ (не пов'язано з бойовими діями) вимикалась повітряна лінія 150 кВ. Внаслідок цього знеструмлювались підприємства, сталися порушення технологічного процесу. Впродовж години всіх споживачів було заживлено.
У Monobank стався технічний збій — Гороховський
Співзасновник Monobank Олег Гороховський повідомив, що у додатку фінустанови стався технічний збій.
За його словами, наразі відбуваються відновлювальні роботи.
Дроновий удар по Одесі: під завалами знайшли тіла жінки та немовляти — керівник ОВА
Під завалами знаходять нові тіла людей. Кількість загиблих внаслідок удару "шахеда" по багатоповерхівці в Одесі сягнула десяти. Рятувальники дістали тіло немовляти, якому не було й року.
Про це 3 березня повідомив голова ОВА Олег Кіпер.
Раніше у ДСНС повідомили, що під завалами можуть перебувати від 10 до 12 людей.
Спецпредставник Китаю зустрівся у Москві із заступником глави МЗС РФ і обговорив з ним "українську кризу" — ЗМІ
Спецпредставник Китаю у справах Євразії Лі Хуей 2 березня відвідав Москву. Він обговорив війну в Україні з заступником міністра закордонних справ Росії Михайлом Галузіним.
Про це повідомляє агентство Reuters.
Як повідомляє російське інформаційне агентство "ТАСС", посилаючись на МЗС РФ, у відомстві заявили, що між дипломатами відбувся "дуже активний і ґрунтовний обмін думками на тему української кризи". Зокрема було зазначено, що будь-яке обговорення політико-дипломатичного врегулювання неможливе без участі Росії та врахування її інтересів у сфері безпеки.
У ДПСУ розповіли про ситуацію на польсько-українському кордоні станом на ранок 3 березня
Станом на ранок 3 березня польські протестувальники продовжують блокування руху вантажівок у шести пунктах пропуску на кордоні з Україною. У чергах перебуває понад 2400 вантажівок. Пункт пропуску "Шегині" залишається повністю заблокованим.
Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів речник Державної прикордонної служби (ДПСУ) Андрій Демченко.
"На пункті пропуску "Шегині" не пропускають жодної вантажівки, показники нульові. Єдине, кого пропускають — це гуманітарні вантажі", — сказав Демченко.
Він поінформував, що на пункті пропуску "Ягодин" також складна ситуація. За його словами, там протестувальники пропускають вантажівки лише у напрямку України, а за минулу добу проїхали 70 транспортних засобів. Водночас жодна вантажівка не перетнула кордон у бік Польщі.
Речник ДПСУ уточнив, що протестувальники не блокують рух інших категорій транспорту, таких як легкових автівки та автобуси.
Brave1 виділив $3 мільйони на оборонні інновації — Федоров
Від квітня минулого року кластер оборонних технологій Brave1 профінансував 173 гранти на загальну суму 3 045 000 мільйони доларів для розробників, які створюють інновації у сфері озброєнь.
Про це у Telegram повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
За інформацією міністра, найбільше коштів було надано розробникам наземних роботизованих платформ та безпілотників – відповідно фінансування отримали 54 та 30 проєктів.
"На 2024 рік на гранти від Brave1 у бюджеті закладено 1,5 млрд гривень, а суму грантів буде збільшено до 10, 25, 50, 100 та 200 тисяч доларів. Розвиток інновацій — це топпріоритет для держави", — додав Федоров.
Рятувальники дістали з під завалів тіло девятої загиблої людини — ДСНС
О 08:32 ранку 3 березня у ДСНС повідомили, що під завалами виявлено тіло дев'ятої загиблої людини. Рятувальна операція триває.
Армія РФ атакувала Одещину безпілотниками у ніч з 1 на 2 березня.
Вночі окупанти завдали ракетного удару по Дніпрру — керівник ОВА
У ніч проти 3 березня армія РФ завдала ракетного удару по Дніпру. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Внаслідок обстрілу сталася пожежа, її загасили.
Також атакували Нікополь та Нікопольський район Дніпропетровщини, пошкоджено дачний будинок. Загиблих і поранених немає.
На війні в Україні армія РФ втратила 1160 солдатів і 16 танків за добу — Генштаб
Станом на ранок 3 березня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 416 800 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 1 160 військових.
З техніки окупанти РФ втратили:
- танків ‒ 6640 (+16) од
- бойових броньованих машин ‒ 12639 (+28) од,
- артилерійських систем – 10188 (+35) од,
- РСЗВ – 1003 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 696 (+0) од,
- літаків – 347 (+1) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7843 (+14),
- крилаті ракети ‒ 1915 (+0),
- кораблі /катери ‒ 25 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 13332 (+65) од,
- спеціальна техніка ‒ 1620 (+3)
Дані уточнюються.
Протягом минулої доби на фронті відбулося 71 бойове зіткнення з армією РФ — Генштаб
Збройні сили України продовжують утримувати позиції та відбивають штурми російських підрозділів на кількох напрямках. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Загалом протягом минулої доби на фронті відбулося 71 бойове зіткнення з російським військом.
Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 3 березня.
"Загалом противник завдав 1 ракетного та 50 авіаційних ударів, здійснив 112 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах", — йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.
Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти: Свеса Сумської області; Берестове Харківської області; Північне, Терни, Нью-Йорк, Георгіївка, Водяне, Урожайне, Богоявленка та Старомайорське Донецької області; Вербове, Мала Токмачка та Роботине Запорізької області.
Під артилерійським вогнем були понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
Яка ситуація на фронті:
В зоні відповідальності ОСУВ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.
На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання підрозділів ЗСУ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.
В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку противник здійснив 4 марні атаки в районі населеного пункту Табаївка Харківської області.
На Лиманському напрямку ЗСУ відбили 8 атак противника в районах населених пунктів Терни та Ямполівка Донецької області.
На Бахмутському напрямку Силами оборони відбили 15 атак противника в районах населених пунктів Богданівка, Іванівське, Кліщіївка та Андріївка.
В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку українська арамія відбила 14 атак окупантів у районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке та Невельське Донецької області.
На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати росіян у районах Красногорівки, Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки, де вони 25 разів намагались прорвати оборону.
На Оріхівському напрямку противник 4 рази безрезультатно намагався атакувати в районі населеного пункту Роботине та західніше Новопрокопівки Запорізької області.
В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій. Противник здійснив марну спробу штурму в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.
"Водночас українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують армію РФ вздовж всієї лінії фронту",— додали у Генштабі ЗСУ.
Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу противника. Повітряні Сили ЗС України збили російський винищувач-бомбардувальник Су-34.
Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 артилерійському засобу противника.
Міноборони РФ: над Кримом за ніч збили понад 35 безпілотників
Міністерство оборони Росії заявило про знищення 38 безпілотників над анексованим Кримом. Вибухи чули в Феодосії. Про це йдеться у заяві Міноборони. Близько о пів на другу ночі в Феодосії пролунали вибухи, повідомив Суспільному місцевий житель. Згодом російська влада перекрила рух транспорту Кримським мостом.
За інформацією Міноборони РФ над півостровом збили 38 українських безпілотників. Сили російської ППО нібито збили всі дрони.
У Дніпрі чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного.
В області оголошена повітряна тривога.
В окупованій Феодосії чутно потужні вибухи, розповів Суспільному місцевий житель.