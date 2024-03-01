Швейцарія приєдналася до 13-го пакета санкцій ЄС проти Росії

Федеральний департамент з економічних питань, освіти та досліджень Швейцарії (EAER) 29 лютого запровадив низку санкцій проти Росії, таким чином приєднавшись до 13-го санкційного пакета Європейського Союзу.

Про це повідомляється на офіційному сайті швейцарського уряду.

Під обмеження потрапили 106 фізичних осіб та 88 юридичних осіб або організацій.

"Фізичні особи та організації, які нещодавно потрапили під санкції, — це в першу чергу ті, хто працює у військово-промисловому комплексі Росії та бере участь у виробництві ракет, безпілотників, зенітних ракетних систем та іншого військового обладнання", — йдеться у повідомленні.

Заходи набули чинності 1 березня о 18:00.

Європейський Союз 23 лютого ухвалив 13-й пакет індивідуальних та економічних санкцій проти РФ.

Що відомо про санкції ЄС проти Росії

У лютому 2023 року країни ЄС ухвалили 10 пакет санкцій проти Росії. Обмеження запровадили проти 121 російської фізичної та юридичної особи, зокрема трьох банків, Міноборони та Служби зовнішньої розвідки РФ.

21 червня 2023 року Єврокомісія погодила 11 пакет санкцій проти Росії, який включає заходи, спрямовані на протидію обходу обмежень.

18 грудня 2023 року Рада Європейського союзу схвалила дванадцятий пакетекономічних та індивідуальних обмежувальних заходів у зв'язку з продовженням війни Росії проти України.