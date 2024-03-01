У Миколаєві було чутно вибух. В ОВА повідомили про влучання в області

Внаслідок влучання на Миколаївщині 1 березня виникла пожежа. Травмованих немає.
Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
О 19:45 у Миколаєві та області було оголошено повітряну, а вже близько 20:19 миколаївці почули звук вибуху. Пізніше начальник обласної військової адміністрації Кім повідомив про влучання в області. За попередніми даними, інформація про постраждалих не надходила.
Повітряну тривогу у регіоні скасували о 20:36.
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