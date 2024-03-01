"Краса врятує світ". У Миколаєві відкрилася виставка жіночих портретів

У Миколаєві першого березня відбулося відкриття виставки жіночих портретів "Перший день весни". Світлини зробив фотограф Павло Деменський. Виставка триватиме до 29 березня у Центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького.

З автором робіт поспілкувалися кореспонденти Суспільного.

Фотограф Павло Деменський розповів, що представили 25 жіночих портретів.

"В Миколаєві — тут музи тихенько щось кажуть, а іноді й кричать. Я трохи вмію фотографувати, і ось за мирний час, багатогодинні прогулянки, з'явилися деякі цікаві портрети. Ось ці портрети вирішив показати сьогодні людям. Багато цікавих особистостей. Кожна своє (демонструє — ред.)", — говорить автор виставки.

Фотовиставка Фото: Юлія Голокоз/Суспільне Миколаїв Фотограф Павло Деменський Фото: Юлія Голокоз/Суспільне Миколаїв Фотовиставка Фото: Юлія Голокоз/Суспільне Миколаїв Фотовиставка Фото: Юлія Голокоз/Суспільне Миколаїв

За словами фотографа, світлини, представлені на виставці, робив протягом десяти років.

У мене була можливість кілька місяців тому надрукувати ці фотографії на дуже гарних умовах. Я декілька днів порився в архівах і надрукував. З'явилася нагода на початку весни зробити такий подарунок чи такий жест натхнення — виставити ці фотографії.

"Краса врятує світ. Це не просто слова. Краса – вона мудра. І жінка вона мудра. Мудра жінка — вона врятує світ. А чим? Руками чоловіків, але мудрістю жінки", — розповідає Павло.

Одна з робіт митця. Фото: Юлія Голокоз/Суспільне Миколаїв

Директорка центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького Інга Хоржевська говорить, виставка триватиме до 29 березня.

"Сьогодні жіночий портрет — ми таким чином зустрічаємо весну. Ми говорили про те, щоб зробити. Вирішили зупинитися на образі жінки, з якою асоціюється перші дні весни", — каже Інга.

Директорка центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького Інга Хоржевська Фото: Юлія Голокоз/Суспільне Миколаїв Фотовиставка Фото: Юлія Голокоз/Суспільне Миколаїв

Жителька Віра прийшла на виставку, аби побачити зображення жінок — як чогось прекрасного.

"Жінку треба обіймати. Я очікувала побачити жінку, як весну. Я не знала назву, просто "жінка". Хочу сказати, що жінка — з початку і до старості. Жінки є різні. Фото деякі постановочні. Жінка не така повинна бути тут", — каже Віра.

Місцева жителька Віра Фото: Юлія Голокоз/Суспільне Миколаїв Директорка Центральної міської бібліотеки для дітей Таїсія Белібова Фото: Юлія Голокоз/Суспільне Миколаїв

На виставці представили фотографію Олесі Жереги. Жінка говорить, це було неочікуваним сюрпризом.

Я в захваті від портретів, тому що вони всі унікальні. Тут немає такого, щоб вони були однотипні, вони всі різні, кожна по-своєму унікальна. Паша мені друг, ми з ним зустрілися, коли у мене виникло таке питання про самооцінку. Він мені сказав: "Ходімо я тобі буду підіймати самооцінку, зробимо тобі фотосесію".

"Після цієї фотосесії я прийняла рішення вступати на магістратуру. Фотографувалися у Яхт-клубі. До цього спілкувалися години три у винному погребі. Дійшли висновку, що потрібно якась арттерапія. І вона спрацювала і змінила фокус життя моє. Це не просто фотографія, це рокова фотосесія", — розповідає Олеся.

Олеся біля власного портрету. Фото: Юлія Голокоз/Суспільне Миколаїв

Відвідати фотовиставку прийшла й директорка Центральної міської бібліотеки для дітей Таїсія Белібова.

"Емоції дуже гарні, подобаються фотографії. У Павла різні жанри, у яких він фотографує, а портрети мені подобаються. Дуже подобаються портрети у чорно-білому кольорі. Дуже гарні. Тут є дружина (портрет — ред.), я бачу це кохання, яке вони несуть разом через стільки років між собою. Це надихає. І виставка теж надихає на позитивні емоції", — каже жінка.

До відкриття фотовиставки долучилося понад 40 людей. Павло Деменський декламував власні вірші, присвячені жінкам.

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