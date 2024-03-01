Майже 90% пожеж на Донеччині через необачність людей — інспекторка ДСНС

На Донеччині зростає кількість пожеж, 90% з яких стаються через підпал сухостою, недопалки та сірники викинуті у траву. Ситуація ускладнюється тим, що рятувальники постійно залучені до ліквідації наслідків російських обстрілів, і побутові пожежі ще більше навантажують бійців ДСНС.

Про це повідомляє ДСНС у Донецькій області.

"На Донеччині збільшується кількість пожеж в екосистемах Протягом минулої доби рятувальники ліквідували 22 пожежі в природних екосистемах та на відкритій території, вогнем знищено понад 40 га сухої рослинності", — йдеться у повідомленні.

У ДСНС додали, що за лютий 2024 року ліквідували понад 120 пожеж в степах, полях, та лісах.

Як розповіла Суспільному Донбас головний інспектор запобігання надзвичайним ситуаціям Бахмутського району ДСНС Дарʼя Фомичова, нинішня ситуація закономірна, майже 90% вказаних пожеж виникли через недбалу поведінку людей.

"Зараз початок весни і можна брати лютий, він не був сніжний. З початку весни кожного року пожежонебезпечний період в містах, степових зонах та відкритих територіях. Основна причина — спалювання сухої трави та сміття", — розповіла інспекторка.

Дарʼя Фомичова додала, що через теплу погоду та сильний вітер вогонь розповсюджується дуже швидко, і його складно приборкати. Ситуація ускладнюється тим, що наразі підрозділі ДСНС постійно залучаються до ліквідації наслідків російських обстрілів.

"Треба залучати більше складу, більше рятувальної техніки. Наразі рятувальники в складних умовах, вони постійно ліквідовують наслідки обстрілів. Ліквідація пожеж відволікає від складних завдань", — повідомила Дарʼя Фомичова.

У ДСНС нагадали, що за спалювання сухостою є адміністративна та кримінальна відповідальність, за підпал сухої трави штраф від 3 060 грн до 6 120 грн.

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