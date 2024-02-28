Першого березня 2022 року до Баштанки, що на Миколаївщині, зайшли російські війська. Люди об'єднались та стали на захист своїх домівок. Їм вдалося розбити колону техніки Російської Федерації з понад 300 бойових машин та захопити трофеї.

Про спротив російській навалі та оборону Баштанки — у спецпроєкті Суспільного.

"Баштанка-1" | лютий 2022

Від першого дня повномасштабного вторгнення баштанці готувались до оборони своїх територій: робили "коктейлі Молотова", забезпечували пальним та ганчір'ям до них. На подвір'ї Баштанської міської ради розгорнули пункт спротиву. Тоді люди не знали, що бойові дії дійдуть до їхнього міста, каже міський голова Олександр Береговий.

Міський голова Баштанки Олександр Береговий, Миколаївщина, лютий 2024 року. Фото: Вікторія Андрушків/Суспільне Миколаїв

"Все було готово для того, щоб використовувати у разі необхідності", — заступник міського голови Олександр Васильєв.

Постамент Єдності та Миру у Баштанці, лютий 2024 року. Фото: Вікторія Андрушків/Суспільне Миколаїв

У місті був сформований батальйон територіальної оборони. Згодом на допомогу їм створили добровольче формування "Баштанка-1", розповідає командир формування Віталій Гомерський.

"Для того, щоб допомагати в обороні. Саме тоді було важливо забезпечити порядок. Ми здійснювали охорону об'єктів у період, коли були бомбардування Баштанщини", — пригадує командир.

Командир добровольчого формування "Баштанка-1" Віталій Гомерський, лютий 2024 року. Фото: Вікторія Андрушків/Суспільне Миколаїв

Ввечері 25 лютого до міста прибув перший автобус зі зброєю. Вночі її роздали людям.

"Однозначно було прийняте рішення, що Баштанка буде лінією спротиву. Це ми прийняли, міський голова. І цю позицію підтримало керівництво військових адміністрацій", — додає Віталій Гомерський.

"Ми на своїй землі" | 1 березня 2022

Від села Явкине у напрямку міста рухалась російська колона. Тоді 80 жителів перекрили дорогу, аби зупинити армійців Росії та не дати їм потрапити до села, каже староста Явкинського старостинського округу Олександр Коврига.

"Ми всією толпою стояли. "Коктейлі" були заховані в машині. І один чоловік каже: "Ну що, Санько, пішли?" Потім, коли дійшли, вони зупинилися, перша машина зупинилася. Страшно було насправді, ноги ватні. І почалась словесна перепалка", — згадує Олександр Коврига.

Мапа розташування населених пунктів. Помаранчевим позначений шлях просування російських військ. Ілюстрація: Суспільне Миколаїв

Люди стояли близько 15 хвилин, допоки з російської колони не виїхав бронетранспортер і їхній віськовий почав стріляти у повітря. Після, колона техніки поїхала обабіч дороги, каже Олександр.

Фото: Вікторія Андрушків/Суспільне Миколаїв Хто присів, хто трошки одійшов. Ми стояли далі. Олександр Коврига Староста Явкинського старостинського округу

"Ті, що їхали, вони мовчали: хтось усміхався, хтось махав — сволота. А наші не стримували емоцій: хтось матюкався, каміння кидав. У нас нічого не було, "коктейлі" тільки. Ми йшли, аби не дати їм заїхати до села. Не знали, чи будуть вони заїжджати в село, чи не будуть. Було розуміння, що ми можемо просто піти в останній раз", — говорить Олександр Коврига.

Зі слів Баштанського міського голови Олександра Берегового, затримка колони дала змогу людям підготуватись до боїв.

Фото: Вікторія Андрушків/Суспільне Миколаїв Найцікавіше — не було страху. Усвідомлення того, що треба боронити місто. Бо якщо "орки" зайдуть сюди, то буде горе. Моя сім'я тут, наші сім'ї, діти, дружини. Валерій Бабич військовослужбовець

"Скільки було кишень — пхали патрони, пхали гранати. Я, як ведмідь, біг з цими патронами, плюс гранати. Перші хлопці розуміли, що не стримають цю колону. На блокпосту загинули люди. Одного хлопця ми шукали два дні. Знайшли його аж біля посадки. Його вже розмародерили: зняли зброю, забрали документи", — говорить інший військовослужбовець Сергій Коряка.

"Танки зупинити не вдасться" | 1 березня 2022

Близько 12-ї години російська техніка була за кілометр від міста. Завдяки ініціативі жителів, "коктейлі" вдалось ефективно реалізувати саме при в'їзді колони, каже командир добровольчого формування "Баштанка-1" Віталій Гомерський.

"Пенсіонери й активні люди почали доєднуватися до участі, застосувавши "коктейлі Молотова", здійснили підпал БМ-1, це установка "Град", що запалала і почала детонувати. Для ворога це було шокуючим фактором. У Баштанку пішла не вся колона, а лише близько 300 одиниць техніки. Загалом колона була така масштабна, що коли почався бій, то її хвіст був майже за 25 кілометрів, біля Явкиного", — говорить командир формування.

Російська вантажівка, березень 2022 року. Фото надане Сергієм Корякою

Бій тривав понад три години. Військовослужбовець Сергій Коряка говорить, тоді оборонці розуміли, що танки зупинити не зможуть.

"Стрілецька зброя, що могли, кидали гранати, стріляли. Люди допомагали "коктейлями". Замародерили у них (у росіян — ред.) РПГ, розстріляли їхній БТР і пішли. Розстріляли, швидко налетіли, як махновці, забрали зброю, і цією ж зброєю по них стріляли", — пригадує події березня Коряка.

Техніка, що покинули російські війська, Баштанка, 1 березня 2022 року. Фото надане Сергієм Саргсяном

Чоловік говорить, що захисникам Баштанки вдалося створити видимість великого гарнізону. На території міста оборонці були розосереджені групами по чотири-п'ять людей.

"Цікаві випадки, між двома високоповерхівками стояв автоматник (український воїн — ред.), ну, просто з автоматом. Ми підбігаємо, танки йдуть, а він лупасить по танках, і таке ехо, наче там крупнокаліберний кулемет", — пригадує Сергій Коряка.

Фото: Вікторія Андрушків/Суспільне Миколаїв Сказали, якщо є жива сила на броні — стріляємо по живій силі. Ні, то, що техніка йшла, ми по колесах, щоб зупинити. Вони кидали, тікали. Сергій Басистий

"Я ліз на горище, на магазин. Кинув дві пляшки по техніці, а тоді з автомата вів вогонь. Потім мені з БТГ влупили. Я зліз", — додає чоловік.

Спрацював елемент неочікуваності | 1 березня 2022

Заступник міського голови Олександр Васильєв розповідає, росіяни наступали, переважаючи в особовому складі та техніці. Втім, не очікували, що містяни будуть захищатися. Окрім неочікуваності, у баштанців була й інша перевага — орієнтування на місцевості, додає учасник бою.

Потім ми перейшли в контрнаступ і почали їх відтісняти й виловлювати.

Один з українських захисників з прапором. Фото надане Сергієм Корякою

Військовослужбовець Сергій Коряка говорить, основна частина російської колони рухалась мостом, де українці й зосередили вогонь.

Фото надане Сергієм Саргсяном У комишах сидів командир розвідвзводу, вів бій з бійцями. Ледь-ледь далі я сидів, ще з одним бійцем вели бій. Сергій Коряка військовослужбовець

Диспетчерка пожежно-рятувальної частини Оксана Мельник пригадує, що у той день з боку вулиці Ювілейної вона побачила густий чорний дим. На лінію 101 надійшов дзвінок про загоряння магазину меблів, а згодом туди направили бригаду надзвичайників.

"Ми думали, що колона (російської техніки — ред.) вже пройшла Баштанку, виїхали на місце пожежі. Хлопці доїхали, передали інформацію, що вони на місці, і зв'язок з ними обірвався", — згадує Оксана Мельник.

Диспетчерка пожежно-рятувальної частини Оксана Мельник, лютий 2024 року. Фото: Вікторія Андрушків/Суспільне Миколаїв

Начальник караулу пожежно-рятувальної частини Євгеній Ткаченко, який був тоді на виїзді, пригадує, що рятувальники були як мішень.

"Знаходилися всередині, проводили розвідку, чи немає розповсюдження пожежі. А там вже керівник наш, то він чекав (росіян — ред.), доки хтось зайде, так і сталося. Він попередив, що ми пожежники, що ми без зброї. Нас вивели, сказали зняти топорики, а потім дозволили продовжити свою роботу. Ми загасили пожежу. Благо, що дозволили уїхати", — ділиться спогадами рятувальник.

Пожежа у магазині меблів, Баштанка, березень 2022 року. Кадр з відео заступника міського голови Олександра Васильєва

Баштанським оборонцям допомогла авіація. Український літак двічі вдарив по російській колоні. Під час бою захисникам вдалося відділити від основного кістяка транспорт, що забезпечував колону припасами, устаткуванням, паливом, говорить командир добровольчого формування "Баштанка-1" Віталій Гомерський.

"Загалом було пошкоджено три установки "Панцир-С1", одну з яких потім підпалили фермери, не розуміючи, що ця техніка могла бути корисною Збройним силам. А дві одиниці все-таки передали ЗСУ. Захопили та передали 41 одиницю техніки. Це так, що вціліло. Ще багато техніки згоріло", — каже Віталій.

Засідка у районі елеватора

Другу колону техніки зупинили у селі Добре, на під'їзді до Баштанки. План передбачав засідку в районі елеватора. Баштанчанин Сергій Коряка говорить, на завдання рушили втрьох, використавши помічений літерою "Z" УАЗ.

"Росіяни почали формувати колону о другій ночі. Ми чули, як вона рухається. Сіли в засідку. Я їм запропонував план, що перша йде розвідка — пропускаємо. Б'ємо першу і третю машину та робимо пробку на переїзді. Так чекали до четвертої ранку. Лежимо під парканом, і тут заходять машини "орківські". Ми з трьома автоматами і один РПГ. Кажу: "Ну, це або ми померли, або дамо бій, у трьох". Зупинили машину, налякали їх", — пригадує Сергій.

Вони не знали, що є таке місто, як Баштанка і такі отморозки, як ми.

Військовослужбовець Сергій Коряка, лютий 2024 року. Фото: Вікторія Андрушків/Суспільне Миколаїв

Після засідки чоловіки верталися до Баштанки степовою дорогою. Місцеві мисливці, побачивши російський УАЗ з позначкою, відкрили по них вогонь.

"Я чую, як б'є по УАЗу дріб, ну слава Богу, що було далеченько. Я кажу: "Сергію, вивозь, бо в нас родини. І молодець цей хлопчик — вивіз нас цілими, непокаліченими", — говорить Сергій.

"Орків" ніхто не чекає"

По завершенню бою місцеві розпочали розбирати завали та відновлювати вціліле, каже міський голова Олександр Береговий. Основну дорогу, де точилися бої, розчищали майже тиждень.

"Хлопці приїхали, почали всі боєприпаси, що валялися, вантажити у причеп. І все відразу почали прибирати. Ми зі свого боку перше, що зробили — зібрали документацію, що знайшли, їхню російську. Пройшли по всіх машинах, техніці — усе, що було в центрі на той час", — говорить Береговий.

Вулиці Баштанки після боїв, березень 2022 року Фото з архіву Василя Гонти Вулиці Баштанки після боїв, березень 2022 року Фото надане Сергієм Федорком Вулиці Баштанки після боїв, березень 2022 року Фото надане Сергієм Федорком

Зі слів військовослужбовця Сергія Саргсяна, у бронетранспортерах російських військових знайшли крадені телефони, мікрохвильовку, замість боєкомплекту — паки пива.

"Це ж десь в Херсонську область пройшли, намародерили. Пральних машинок, звісно, не знаходили, але мікрохвильовки і кавоварки були", — пригадує чоловік.

Росіяни намагалися тікати польовими дорогами

Після невдачі російська армія відступала польовими дорогами та через села, зокрема через Явкине, каже староста Олександр Коврига.

"Різними дорогами вони тікали. У нас стояли пости. Вони проїжджали по п'ять, по шість машин, такі налякані були, чекали якусь засаду, мабуть. На той момент у нас не було взагалі зброї", — пояснює Коврига.

Баштанщина, 2024 рік. Фото: Вікторія Андрушків/Суспільне Миколаїв

У Баштанці сформували мобільні групи з людей, котрі патрулювали місто та шукали "відсталих" росіян, говорить військовослужбовець Валерій Бабич.

"Десь інформація надходила від місцевих. Але більшість з них (російських армійців — ред.) укривалися не в місті, а поза межами. Десь курсували на села. Намагалися вийти на своїх. І силами селян, фермерів, мисливців, тероборони, поліцейських брали їх у полон", — говорить український захисник.

Фото: Вікторія Андрушків/Суспільне Миколаїв Вони думали, що це так просто, що це не війна. Що це вони зараз прийшли, а ми їх посадимо на автобус, і вони просто уїдуть додому. Сергій Саргсян військовослужбовець

Полонені росіяни були здивовані, що Баштанку захищали тероборонці та місцеві, розповідає військовий Сергій Коряка. Загалом за весь час взяли у полон 21 росіянина, говорить командир формування "Баштанка-1" Віталій Гомерський.

"Є люди, вони потім здалися або були затримані. Відсталі або шоковані, або як в Кашперо-Миколаївці просто зайшли в будинок і сказали: "Ми залишимося у вас, ви потім нас передайте своїм, ми не хочемо воювати", — додає Гомерський.

Для загиблих окупаційного війська вирили братську могилу. Трупи закопували поза територією кладовища. Через півтора місяця тіла ексгумували.

Оборона Баштанки вистояла

Українські захисники та місцеві відстояли Баштанку, що надалі обмежило пересування російської армії. Близько трьох тижнів армійці РФ стояли біля населених пунктів Добре, Мар'янівка, Піски та намагалися там закріпитися, розповідають військові.

"Їх постійно гнали наші війська. Зі сторони Кашперо-Миколаївки зайшла Українська добровольча армія. І з нашої сторони це була восьмидесятка. І це був активний натиск постійно", — говорить командир формування "Баштанка-1" Віталій Гомерський.

Напрямки руху Сил оборони України, Миколаївщина. Ілюстрація: Суспільне Миколаїв

"Завдяки натиску Збройних сил. За даними людей, як тоді вони казали, через Кашперо-Миколаївку проходило в день по п'ять тисяч одиниць техніки", — пояснює Віталій Гомерський.

Під час боїв першого березня 2022 року за офіційними даними загинули шість людей: четверо на блокпосту, хлопець у районі мосту та охоронець, якого росіяни розстріляли у притул у супермаркеті. ПІсля цього росіяни продовжували обстрілювати Баштанку. Зі слів Сергія Коряки, близько 80 відсотків снарядів не здетонували.

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