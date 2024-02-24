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На Донеччині загинули двоє військових з Дніпропетровщини – В'ячеслав Киричок та Олександр Вакуленко
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На Донеччині загинули двоє військових з Дніпропетровщини – В'ячеслав Киричок та Олександр Вакуленко

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На Донеччині загинули двоє військових з Дніпропетровщини – В'ячеслав Киричок та Олександр Вакуленко
Ілюстративне фото. Фото: Суспільне Суми

На Донеччині загинули двоє військових з Дніпропетровщини – В'ячеслав Киричок та Олександр Вакуленко.

В'ячеслав Киричок

22 лютого 2024 року, на Донеччині, під час виконання бойового завдання загинув житель Павлограда В'ячеслав Киричок. Про це йдеться на сторінці міської ради Павлограда.

Військовому був 61 рік.

Олександр Вакуленко

19 лютого 2024 року на Донеччині загинув молодший сержант, командир стрілецького відділення Олександр Вакуленко. Про це повідомили на сторінці Покровської територіальної громади.

Олександр народився в селі Коломійці. В 1998 році пішов до першого класу Коломійцівської середньої школи. Після закінчення школи продовжив навчання у Дніпропетровському ракетно-космічному коледжі.

З 2017 року навчався у Дніпропетровському національному університеті ім. Олеся Гончара, за спеціальністю "технік-технолог, інженер". Потім проходив строкову військову службу в Збройних силах України.

З березня 2022 року Олександр долучився до лав Збройних сил України,

Військовому було 32 роки.

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