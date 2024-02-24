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У Краматорську четверту добу після ракетного удару під завалами будівлі шукають чоловіка
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У Краматорську четверту добу після ракетного удару під завалами будівлі шукають чоловіка

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У Краматорську Донецької області під завалами будівлі, яка була пошкоджена 20 лютого внаслідок обстрілу, шукають чоловіка.

Про це Суспільному Донбас розповіла речниця ГУ ДСНС у Донецькій області Вероніка Бахал.

"До пошуків планують залучити кінологів. Сьогодні рятувальники розібрали 50 тонн будівельних конструкцій, а від початку пошукових робіт — 560 тонн. Роботи з розбору завалів призупиняють під час повітряної тривоги", — розповіла речниця Вероніка Бахал.

Чоловіка шукають четверту добу.

За даними місцевої МВА, російські військові стріляли по Краматорську, попередньо, ракетою Х-22.

"На одному з об'єктів КВП "Краматорський водоканал" триває пошуково-рятувальна операція", — розповіли в адміністрації.

Що відомо про обстріл Краматорська 20 лютого 2024 року

Щонайменше 12 людей постраждали, розповіли в Краматорській МВА. Четверо співробітниць комунального підприємства віком 43, 48, 56 і 58 років були поранені. На момент обстрілу вони перебували на робочих місцях. На місці влучань спалахнула пожежа, яку згодом загасили. Вибуховою хвилею були пошкоджені 38 багатоквартирних житлових будинків: в багатьох вибиті вікна, двері, пошкоджені чи знищені балкони.

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