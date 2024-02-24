За два роки повномасштабної війни на Дніпропетровщині через російську агресію, за даними ДСНС області, загинули 300 людей, з них 16 дітей. Ще 1450 були травмовані, з них 91 дитина. Зруйновано майже 700 будівель, пошкоджено понад 15 тисяч.

Кореспонденти Суспільного поспілкувалися з жителями Дніпра та області, які пережили найбільші атаки армії РФ.

Багатоповерхівка на житломасиві Перемога

Найбільше загиблих та поранених – унаслідок ракетного удару РФ по дев`ятиповерхівці на житловому масиві Перемога 14 січня 2023 року. Тоді загинуло 46 людей, поранення отримали 75 мешканців будинку. На місці влучання зруйновано два під’їзди.

Багатоповерхівка на житломасиві Перемога, куди влучила ракета РФ, рік після удару. Фото: Суспільне Дніпро

Місцева жителька Анастасія Худякова під час обстрілу була вдома. Жінка мешкає у сусідньому під’їзді. Згадує: перед вибухом її син Євген пішов разом з друзями гуляти на двір.

"Останнє коли я бачила, вони гуляли в районі арки. А потім… а потім все. Я опинилась на підлозі з віконною рамою. Я не зрозуміла, що відбулося. Це секунда. Мене кинуло об стіну. Було подряпане лице", — розповіла жінка.

Зрозумівши, що її син поряд з місцем удару, каже Анастасія, побігла його шукати. Згадує: спочатку не помітила, що хотіла вийти на вулицю босоніж.

"Я дуже голосно кричала "Женя!". Виходячи з під’їзду, повертаючи праворуч, побачила як моя дитина зі своїм товаришем Тимуром виходять просто з-під завалів", — говорить вона.

За її словами, за 11 місяців після удару в сина з’явились нервові розлади, сама жінка почала ходити до психолога.

Лікарня у Дніпрі

26 травня 2023 року російські війська завдали ракетного удару по медзакладу Дніпра. Внаслідок ієї атаки загинуло 4 людей, ще 32 були поранені. Через вибух обвалилась частина будівлі.

Психотерапевт Сергій Зіневич був на третьому поверсі у своєму кабінеті під час удару. Якраз закінчилась його зміна.

Наслідки ракетного удару по Дніпру, 26 травня 2023 року. Фото: Юрій Тинний/Суспільне Дніпро

"Це було раптово. Секунди три гул дуже гучний. І удар. Потім я вже опинився під завалами", — говорить лікар.

Коли отямився, розповідає, відчув, що може рухати однією рукою. Знайшов цеглу та почав бити нею, щоб його почули. Рятувальники дістали Сергія та передали його медикам.

У чоловіка були множинні травми: зламані ребра, роздроблений таз, пошкоджений тазостегновий суглоб, відкрита черепно-мозкова травма, перебита барабанна перетинка. Зараз він погано чує на одне вухо та ходить з милицею. Реабілітація тривала близько 2 місяців. Чоловік продовжує тренуватися вдома.

Будинок у Підгородному

Надвечір 3 червня 2023 року армія РФ завдала ракетного удару по будинку у Підгородному. Через атаку загинула дворічна дівчинка. Поранено було 22 людини.

Квартира Любові Синельникової була поряд з тією, де загинула дитина. Жінка згадує: від вибуху вона втратила свідомість.

Будинок у Підгородному, куди влучила ракета РФ. Фото: Суспільне Дніпро

"Мене викинуло від вікна аж в коридор. Поранення в голову і в руку. Я думаю, що те, що я тримала телефон у лівій руці, біля вуха, він мене врятував. А так би потрапило у скроню, і могло вбити взагалі", — каже Любов.

Лікарі діагностували осколкові поранення рук й голови та контузію. Квартиру знесли через непридатність для проживання. Нині жінка мешкає у своїх дітей. Говорить: головне, що вижила.

П`ятиповерхівка у Кривому Розі

Уночі 13 червня 2023 року ракетами вдарили по Кривому Рогу. Одна з них влучила у п’ятиповерхівку: загинуло 4 жителі будинку, ще 25 були поранені.

Під час вибуху Юлія Висоцька разом з чоловіком та 10-річним сином перебували у квартирі на другому поверсі. Жінка розповіла: через вибух двері у кімнатах заклинило, тож вона не могла дістатися виходу.

П`ятиповерхівка у Кривому Розі. Наслідки ракетного удару у Кривому Розі. Фото: Суспільне Дніпро

"Хотіли перейти до коридору хоча б. Коли я почала дитину трішечки будити для того, щоб перейти до коридору, якраз вже третій удар — саме в наш будинок. Добре що ми не встигли підійти до коридору, приліт був з тієї сторони", — говорить Юлія.

Після влучання ракети у будинку виникла пожежа. Як приїхали рятувальники, усією сім’єю через вікна по драбині пожежної автівки вони спустилися у двір. Юлія каже, жодних травм ніхто не отримав. Але зараз, розповідає, у її дитини з’явилися проблеми зі здоров’ям. Довелося працювати з психологом та неврологом.

"У двір ми не заїжджаємо, дитина ні разу не була після удару тут. Тому що це важко. Це боляче", — сказала жінка.

Пологовий будинок у Дніпрі

У передноворічні свята, 29 грудня, армія РФ вдарила ракетою по пологовому будинку, торговельному центру та приватному сектору. Внаслідок атаки загинули шестеро людей, 28 — отримали поранення.

Пологовий будинок у Дніпрі після ракетного удару. Фото: Суспільне Дніпро

У пологовому будинку — всі вціліли. Завідувачка неонатологічного відділення Юлія Монастирьова розповіла: її медсестра одразу ж після початку тривоги наполягла спуститися в укриття усім породіллям з немовлятами. Каже: план евакуації відпрацьовували усі два роки.

"Можливо, в неї було якесь передчуття біди, вона дуже хвилювалася, і вона пройшла по палатах заздалегідь, до початку тривоги. А потім вона зателефонувала мені в 7:38 зі словами "у нас пожежа". Я сказала негайно виводити людей з будівлі", — розказала лікарка.

Завідувачка неонатологічним відділенням Юлія Монастирьова. Фото: Юрій Тинний/Суспільне Дніпро

Юлія Монастирьова завідувала неонатологічним відділенням 15 років. У день удару була у відпустці, однак постійно зіздзвонювалася з медсестрою. Розповідає, епіцентр вибуху був під її кабінетом. Зараз вона працює в приватній лікарні.

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