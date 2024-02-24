НовиниВійнаАвдіївкаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
З Мар'їнської громади евакуювали всіх дітей: скількох неповнолітніх з Донеччини планують ще вивезти
ЕвакуаціяДІТИДОНБАСВторгнення Росії в УкраїнуОбстрілиРегіони

З Мар'їнської громади евакуювали всіх дітей: скількох неповнолітніх з Донеччини планують ще вивезти

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
З Мар'їнської громади евакуювали всіх дітей: скількох неповнолітніх з Донеччини планують ще вивезти
Ілюстративне фото. Евакуація дітей з Донеччини. Фото: поліція Донеччини

З п'яти населених пунктів Мар'їнської громади за тиждень евакуювали всіх дітей в межах оголошеного 29 січня нового етапу примусової евакуації неповнолітніх із батьками.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За даними очільника ОВА, 16 дітей залишаються у Торецькій громаді, ще 2 — в Очеретинській. Станом на 24 січня, у Мар’їнській та Очеретинській громадах перебували 72 дитини.

"Кожен день росіяни десятки разів обстрілюють населені пункти Донеччини, використовуючи РСЗВ, ракети та безпілотники — кількість жертв серед цивільних зростає щоденно", — зазначив Філашкін.

Що відомо про примусову евакуацію неповнолітніх з Очеретинської та Мар'їнської громад

Координаційний штаб при Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій 29 січня повідомив про рішення запровадити примусову евакуацію неповнолітніх із батьками або опікунами з 9 населених пунктів Мар'їнської та Очеретинської громад.

Села Мар'їнської територіальної громади:

  • Антонівка,
  • Іллінка,
  • Зоряне,
  • Олександропіль,
  • Желанне Друге.

Села Очеретинської територіальної громади:

  • Межове,
  • Восход,
  • Новоселівка Перша,
  • Желанне.

Обласна комісія ухвалила рішення про примусову евакуацію дітей із батьками з цих громад 24 січня. За даними Міністерства на 29 січня, необхідно було вивезти 135 дітей та дорослих: 73 дитини та 65 дорослих.

Як повідомив Суспільному Донбас керівник Очеретинської ОВА Микола Коваленко 29 січня, в його громаді проживає 53 дітей, яких потрібно було евакуювати у більш безпечні регіони України.

Що відомо про примусову евакуацію дітей з зони бойових дій

Механізм примусової евакуації дітей із зон активних бойових дій уряд схвалив 7 березня.

Рішення про примусову евакуацію дітей, коли батьки чи опікуни зобов'язані виїхати з небезпечного населеного пункту, приймає обласна військова адміністрація. Процедура передбачає евакуацію неповнолітнього разом з одним з батьків, який не може відмовитись від виїзду з небезпечного населеного пункту.

Першим населеним пунктом, звідки почали примусово вивозити неповнолітніх із батьками, став Бахмут. Востаннє примусову евакуацію дітей на Донеччині оголосили 23 жовтня. Тоді мали евакуювати 249 дітей, які проживають у Торецьку, Щербинівці, Петрівці, Неліпівці, Північному, Катеринівці, Очеретиному та Єлизаветівці, евакуюють в більш безпечні регіони.

За даними начальника відділу оперативно-чергової служби, зв'язку, оповіщення та інформування населення департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької ОВА Дмитра Петліна, торік евакуювали 856 дітей. З 43 населених пунктів вивезли всіх неповнолітніх:

  • Вугледарська громада — Вугледар, Пречистівка;
  • Бахмутська громада — Бахмут, Іванівське, Хромове;
  • Соледарська громада — Федорівка, Маньківка, Голубівка, Привілля, Роздолівка;
  • Мар'їнська громада — Красногорівка, Максимільянівка;
  • Очеретинська громада — Очеретине, Орлівка, Первомайське, Нетайлове, Бердичі, Керамік, Новокалинове, Новопокровське, Новобахмутівка;
  • Костянтинівській громаді — Іванопілля, Миколаївка, Подільське;
  • Торецька громада — Нью-Йорк, Залізне, Петрівка, Неліпівка;
  • Мар'їнська громада — село Костянтинівка, Катеринівка, Єлизаветівка;
  • Лиманська громада — Ямпіль, Торське, Зарічне;
  • Миколаївська громада — Оріхуватка, Никонорівка, Малинівка, Тихонівка, Васютинське, Рай-Олександрівка;
  • Часів Яр;
  • Авдіївка.

Читайте всі новини Донбасу в Telegram, Viber, Facebook, YouTube та Instagram

Топ дня
Українські військові на Донеччині
Два роки від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. 731 день війни. Онлайн Важливо
лейпциг демонстрація харків україна
"The war is not over yet". Сотні українців вийшли на демонстрацію проти російської агресії у Лейпцигу
Зеленський
Україна уклала двосторонні безпекові угоди з Італією та Канадою — Зеленський
Сирський: "Сьогодні, як ніколи, ми потребуємо єдності"
Сирський: "Сьогодні, як ніколи, ми потребуємо єдності"
Українські військові збили російський А-50: екіпаж загинув
Українські військові збили російський А-50: екіпаж загинув Оновлено

Вибір редакції
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров
"Маємо рухатися швидше — часу в нас немає" — Федоров про технології для війська, мобілізацію і "Старлінки" у росіян
Рекрути штурмового батальйону "Айдар"
"Досягнення у 2024-му — утримати території, які ми контролюємо". Бєлєсков про фронт, БПЛА та можливу мобілізацію у РФ
Такер Карлсон
Прихильник Трампа та "теорії заміни білих" — що відомо про Такера Карлсона, який записав інтервʼю з Путіним
Військовий Євген "Адам" Межевікін
"Жити в мріях — не вихід для нації, що має вижити" — Герой України Межевікін про мобілізацію, фронт і переваги дронів
Лідер більшості в Сенаті США Чарльз Шумер
Підтримка України та кордон з Мексикою — чому в Сенаті США знову не проголосували за пакет допомоги
Дізнайтесь більше
&quot;Наші білі автобуси їхали повз розбиту техніку з Z&quot;. Як весною 2022 року на Кіровоградщину евакуювали сиріт з Миколаєва
"Наші білі автобуси їхали повз розбиту техніку з Z". Як весною 2022 року на Кіровоградщину евакуювали сиріт з Миколаєва
Херсонщина, евакуація
З ТОТ Херсонщини вдалось повернути родину військового, який нещодавно звільнився з полону РФ
У розбитому армією РФ Вугледарі залишаються з сотню людей: історія порятунку жінки
У розбитому армією РФ Вугледарі залишаються з сотню людей: історія порятунку жінки
З села Чорного на Харківщині після ударів авіабомбами та загибелі людей виїхали дві третини жителів
З села Чорного на Харківщині після ударів авіабомбами та загибелі людей виїхали дві третини жителів
На початок