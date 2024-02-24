З п'яти населених пунктів Мар'їнської громади за тиждень евакуювали всіх дітей в межах оголошеного 29 січня нового етапу примусової евакуації неповнолітніх із батьками.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За даними очільника ОВА, 16 дітей залишаються у Торецькій громаді, ще 2 — в Очеретинській. Станом на 24 січня, у Мар’їнській та Очеретинській громадах перебували 72 дитини.

"Кожен день росіяни десятки разів обстрілюють населені пункти Донеччини, використовуючи РСЗВ, ракети та безпілотники — кількість жертв серед цивільних зростає щоденно", — зазначив Філашкін.

Що відомо про примусову евакуацію неповнолітніх з Очеретинської та Мар'їнської громад

Координаційний штаб при Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій 29 січня повідомив про рішення запровадити примусову евакуацію неповнолітніх із батьками або опікунами з 9 населених пунктів Мар'їнської та Очеретинської громад.

Села Мар'їнської територіальної громади:

Антонівка,

Іллінка,

Зоряне,

Олександропіль,

Желанне Друге.

Села Очеретинської територіальної громади:

Межове,

Восход,

Новоселівка Перша,

Желанне.

Обласна комісія ухвалила рішення про примусову евакуацію дітей із батьками з цих громад 24 січня. За даними Міністерства на 29 січня, необхідно було вивезти 135 дітей та дорослих: 73 дитини та 65 дорослих.

Як повідомив Суспільному Донбас керівник Очеретинської ОВА Микола Коваленко 29 січня, в його громаді проживає 53 дітей, яких потрібно було евакуювати у більш безпечні регіони України.

Що відомо про примусову евакуацію дітей з зони бойових дій

Механізм примусової евакуації дітей із зон активних бойових дій уряд схвалив 7 березня.

Рішення про примусову евакуацію дітей, коли батьки чи опікуни зобов'язані виїхати з небезпечного населеного пункту, приймає обласна військова адміністрація. Процедура передбачає евакуацію неповнолітнього разом з одним з батьків, який не може відмовитись від виїзду з небезпечного населеного пункту.

Першим населеним пунктом, звідки почали примусово вивозити неповнолітніх із батьками, став Бахмут. Востаннє примусову евакуацію дітей на Донеччині оголосили 23 жовтня. Тоді мали евакуювати 249 дітей, які проживають у Торецьку, Щербинівці, Петрівці, Неліпівці, Північному, Катеринівці, Очеретиному та Єлизаветівці, евакуюють в більш безпечні регіони.

За даними начальника відділу оперативно-чергової служби, зв'язку, оповіщення та інформування населення департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької ОВА Дмитра Петліна, торік евакуювали 856 дітей. З 43 населених пунктів вивезли всіх неповнолітніх:

Вугледарська громада — Вугледар, Пречистівка;

Бахмутська громада — Бахмут, Іванівське, Хромове;

Соледарська громада — Федорівка, Маньківка, Голубівка, Привілля, Роздолівка;

Мар'їнська громада — Красногорівка, Максимільянівка;

Очеретинська громада — Очеретине, Орлівка, Первомайське, Нетайлове, Бердичі, Керамік, Новокалинове, Новопокровське, Новобахмутівка;

Костянтинівській громаді — Іванопілля, Миколаївка, Подільське;

Торецька громада — Нью-Йорк, Залізне, Петрівка, Неліпівка;

Мар'їнська громада — село Костянтинівка, Катеринівка, Єлизаветівка;

Лиманська громада — Ямпіль, Торське, Зарічне;

Миколаївська громада — Оріхуватка, Никонорівка, Малинівка, Тихонівка, Васютинське, Рай-Олександрівка;

Часів Яр;

Авдіївка.

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