Річниця війни. У Кропивницькому вшанували пам’ять загиблих військових

У десяту річницю російсько-української війни та другу річницю повномасштабного вторгнення РФ у Кропивницькому вшанували пам’ять військових, які стали на захист держави й віддали свої життя.

Пам’ять загиблих українських військових у Кропивницькому вшановували на Алеї Слави меморіального комплексу "Фортечні вали". До пам’ятного знаку та світлин бійців з Кіровоградської області, які загинули захищаючи Україну, представники влади поклали квіти та поставили лампадки.

За словами заступниці голови Кіровоградської обладміністрації Катерини Колтунової, українцям слід бути витривалими, сильними та об’єднаними, щоб перемогти у війні.

"Зараз як ніколи люди згадують ті дні, згадують відчуття, згадують близьких, яких вони втратили за ці два роки. Але ця вся рефлексія для того, щоб ми зрозуміли, згадали, куди ми рухаємося і які сили нам потрібні для того, щоб перемогти".

Вшанування пам'яті загиблих військових на Фортечних валах у Кропивницькому, 24 лютого 2024 року. Фото: Суспільне Кропивницький

Алеї почесних воїнських поховань розміщені на Далекосхідному та Рівнянському кладовищах Кропивницького.

Щосуботи до могили свого сина Андрія Чухряєва приходить його мати Валентина. Вона розповіла Суспільному, що син воював з 2014 року, загинув у травні 2022 року. Йому було 35. Був навідником, отримав осколкові поранення під Волновахою, звільняючи село Павлівка Донецької області.

"Пішов добровольцем у батальйон "Правий сектор", а 2015 року перейшов у батальйон "Айдар". Він не міг стояти осторонь, коли розпочалась війна ще 2014 року. Для моєї родини війна триває вже десять років. Якою Україна буде, залежить від кожного з нас. 24 лютого 2022 року показало, наскільки ми готові до війни, наскільки люди самовіддані, відважні та готові захистити нашу державу від ворога. Я вірю в Україну, слава Героям, слава моєму сину-айдарівцю, слава всім захисникам України".