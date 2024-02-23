НовиниВійнаАвдіївкаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
З поміж чотирьох варіантів. У Кропивницькому обрали макет пам’ятника для Алеї почесних поховань
Пам'ятникПам'ятьВторгнення Росії в УкраїнуСМЕРТЬПохованняРегіони

З поміж чотирьох варіантів. У Кропивницькому обрали макет пам’ятника для Алеї почесних поховань

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

У Кропивницькому рідні загиблих військових обрали макет пам’ятника, який встановлюватимуть на Алеї почесних поховань Далекосхідного кладовища.

Обирали з чотирьох варіантів пам’ятника: надгробка з фотографією, як на Рівнянському кладовищі, два — за рекомендаціями Українського Інституту національної пам'яті та міністерства у справах ветеранів України — у вигляді козацького хреста і прямокутний. Четвертий варіант, який пропонує ініціативна група.

пам.ятник
Варіант облаштування пам'ятника на Рівнянському кладовищі. Колаж: Суспільне Кропивницький

Обирали з поміж чотирьох варіантів. У Кропивницькому проголосували за макет пам’ятників для загиблих захисників
Міська рада рідними військових презентували два варіанти пам’ятника. Фото: Суспільне Кропивницький

пам.ятник
Такі пам’ятники пропонує встановлювати ініціативна група. Фото: Суспільне Кропивницький

Дружина загиблого Олексія Волошка Марина Волошко голосувала за макет надгробка, який запропонувала ініціативна група.

"Навіть якщо погодять інший варіант, їх вартість 30 тисяч гривень, то я готова доплатити, щоб встановити цей пам’ятник. Я вважаю, що він гідний".

Мати загиблого Олександра Пасичника Алла Савченко вважає, пам'ятники повинні бути однакові, що на Рівнянському, що на Далекосхідному кладовищі.

"На Рівнянському такі ж самі загиблі захисники, то чому ми маємо тут кращі пам'ятники поставити, а там вони, що не заслуговують. Мені здається, що ті діти, як і ці діти".
Обирали з поміж чотирьох варіантів. У Кропивницькому проголосували за макет пам’ятників для загиблих захисників
У Кропивницькому обрали пам’ятник для загиблих захисників. Фото: Суспільне Кропивницький

Аби провести голосування, обрали п’ять членів лічильної комісії. Від родини загиблого голосувати міг тільки один представник. Підготували 340 бюлетенів для родин військових, які надали документи на компенсацію вартості пам’ятника, розповіла керівниця департаменту соціальної політики Юлії Вовк.

"Бюлетені виготовлені в кількості відповідно до списку загиблих захисників чи захисниць України, які поховані на Алеї почесних поховань Далекосхідного кладовища.

У бюлетені були зазначені зразки надгробків, проти кожного зразка розміщений графічний знак, де треба було поставити знак "+" або галочку. Варіант тільки один. У відведеній графі учасник голосування особисто повинні були написати своє прізвище, ім'я, по батькові, поставити підпис та дату.

пам.ятник
Рахували голоси п’ять членів лічильної комісії. Фото: Суспільне Кропивницький

Результати голосування такі: зіпсували чотири бюлетені, не видали — 70. За зразок пам'ятника, як на Рівнянському кладовищі проголосували — 46, за варіант Інституту національної пам'яті, там де хрест — 16, де плита — 10. За зразок ініціативної групи — 199.

Дружина загиблого військового Ірина Нестеренко сказала, голосування відбулося прозоро.

"Треба цей процес, як можна пришвидшити. Коли буде прорахована остаточна ціна по цьому пам’ятнику, щоб людям доплатили різницю. У всіх містах оплачує міська рада з бюджету, я не думаю, що не можна віднайти гроші, і зробити, хлопці віддали більше".

Зі слів директорки департаменту соціальної політики, після голосування визначать вартість пам’ятника і можливості бюджету. Завершити реконструкцію Алеї планують до кінця 2024 року.

Топ дня
Українські військові на Донеччині
Два роки від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. 731 день війни. Онлайн Важливо
лейпциг демонстрація харків україна
"The war is not over yet". Сотні українців вийшли на демонстрацію проти російської агресії у Лейпцигу
Зеленський
Україна уклала двосторонні безпекові угоди з Італією та Канадою — Зеленський
Сирський: "Сьогодні, як ніколи, ми потребуємо єдності"
Сирський: "Сьогодні, як ніколи, ми потребуємо єдності"
Українські військові збили російський А-50: екіпаж загинув
Українські військові збили російський А-50: екіпаж загинув Оновлено

Вибір редакції
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров
"Маємо рухатися швидше — часу в нас немає" — Федоров про технології для війська, мобілізацію і "Старлінки" у росіян
Рекрути штурмового батальйону "Айдар"
"Досягнення у 2024-му — утримати території, які ми контролюємо". Бєлєсков про фронт, БПЛА та можливу мобілізацію у РФ
Такер Карлсон
Прихильник Трампа та "теорії заміни білих" — що відомо про Такера Карлсона, який записав інтервʼю з Путіним
Військовий Євген "Адам" Межевікін
"Жити в мріях — не вихід для нації, що має вижити" — Герой України Межевікін про мобілізацію, фронт і переваги дронів
Лідер більшості в Сенаті США Чарльз Шумер
Підтримка України та кордон з Мексикою — чому в Сенаті США знову не проголосували за пакет допомоги
Дізнайтесь більше
Пошкодили меморіал пам'яті загиблим євреям в урочищі "Папірня"
На Рівненщині правоохоронці знайшли вандалів, які пошкодили меморіал пам'яті загиблим євреям
Дошки, загиблі бійці, Дніпропетровщина
На будівлі школи в Кривому Розі відкрили меморіальні дошки трьом загиблим бійцям
Згоди не дійшли: у Кропивницькому для Алеї почесних поховань не можуть обрати ескіз пам'ятника
Згоди не дійшли: у Кропивницькому для Алеї почесних поховань не можуть обрати ескіз пам'ятника
Скульптура у Копичинецькій громаді
Місту на Тернопільщині подарували скульптуру, яку зробив американський митець
На початок