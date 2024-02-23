У Кропивницькому рідні загиблих військових обрали макет пам’ятника, який встановлюватимуть на Алеї почесних поховань Далекосхідного кладовища.

Обирали з чотирьох варіантів пам’ятника: надгробка з фотографією, як на Рівнянському кладовищі, два — за рекомендаціями Українського Інституту національної пам'яті та міністерства у справах ветеранів України — у вигляді козацького хреста і прямокутний. Четвертий варіант, який пропонує ініціативна група.

Варіант облаштування пам'ятника на Рівнянському кладовищі. Колаж: Суспільне Кропивницький

Міська рада рідними військових презентували два варіанти пам’ятника. Фото: Суспільне Кропивницький

Такі пам’ятники пропонує встановлювати ініціативна група. Фото: Суспільне Кропивницький

Дружина загиблого Олексія Волошка Марина Волошко голосувала за макет надгробка, який запропонувала ініціативна група.

"Навіть якщо погодять інший варіант, їх вартість 30 тисяч гривень, то я готова доплатити, щоб встановити цей пам’ятник. Я вважаю, що він гідний".

Мати загиблого Олександра Пасичника Алла Савченко вважає, пам'ятники повинні бути однакові, що на Рівнянському, що на Далекосхідному кладовищі.

"На Рівнянському такі ж самі загиблі захисники, то чому ми маємо тут кращі пам'ятники поставити, а там вони, що не заслуговують. Мені здається, що ті діти, як і ці діти".

У Кропивницькому обрали пам’ятник для загиблих захисників. Фото: Суспільне Кропивницький

Аби провести голосування, обрали п’ять членів лічильної комісії. Від родини загиблого голосувати міг тільки один представник. Підготували 340 бюлетенів для родин військових, які надали документи на компенсацію вартості пам’ятника, розповіла керівниця департаменту соціальної політики Юлії Вовк.

"Бюлетені виготовлені в кількості відповідно до списку загиблих захисників чи захисниць України, які поховані на Алеї почесних поховань Далекосхідного кладовища.

У бюлетені були зазначені зразки надгробків, проти кожного зразка розміщений графічний знак, де треба було поставити знак "+" або галочку. Варіант тільки один. У відведеній графі учасник голосування особисто повинні були написати своє прізвище, ім'я, по батькові, поставити підпис та дату.

Рахували голоси п’ять членів лічильної комісії. Фото: Суспільне Кропивницький

Результати голосування такі: зіпсували чотири бюлетені, не видали — 70. За зразок пам'ятника, як на Рівнянському кладовищі проголосували — 46, за варіант Інституту національної пам'яті, там де хрест — 16, де плита — 10. За зразок ініціативної групи — 199.

Дружина загиблого військового Ірина Нестеренко сказала, голосування відбулося прозоро.

"Треба цей процес, як можна пришвидшити. Коли буде прорахована остаточна ціна по цьому пам’ятнику, щоб людям доплатили різницю. У всіх містах оплачує міська рада з бюджету, я не думаю, що не можна віднайти гроші, і зробити, хлопці віддали більше".

Зі слів директорки департаменту соціальної політики, після голосування визначать вартість пам’ятника і можливості бюджету. Завершити реконструкцію Алеї планують до кінця 2024 року.