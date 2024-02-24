Армія РФ обстріляла 11 населених пунктів на Херсонщині

Російські війська упродовж доби з шостої ранку 23 лютого до шостої ранку 24 лютого 20 разів обстріляли територію Херсонської області. Били по житлових кварталах одинадцяти населених пунктів.

Про це в Telegram повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Військові РФ з різних видів озброєння атакували Новотягинку, Тягинку, Придніпровське, Кізомис, Зміївку, Інгулець, Велетенське, Осокорівку та Антонівку.Також сім разів обстріляли Херсон, йдеться в повідомленні.

Внаслідок влучань у селах Інгулець та Станіслав Херсонського району пошкоджені два навчальні заклади та автівки й гаражі. У Велетенському військові РФ поцілили у газогін. Поранені четверо людей, повідомив Прокудін.

У МВА повідомили, що протягом доби армія РФ дев'ять разів обстріляла населені пункти Херсонської міської територіальної громади. Ураження зафіксували в Херсоні, Антонівці та Придніпровському.

Зокрема, у Херсоні пошкоджені 11 багатоповерхових та вісім приватних будинків, три складських та чотири адміністративних будівлі, дев'ять автівок, гаражі, два магазини, трансформаторну підстанцію, йдеться в повідомленні.

Що відомо про обстріли Херсонщини 23 лютого 2023 року

Війська РФ обстріляли Інгулець на Херсонщині. Під обстріл потрапила жінка. У неї діагностували вибухову травму та поранення ноги. Зараз вона перебуває в лікарні.

У Бериславі військові РФ скинули з дрона вибухівку. Травмованого 68-річного чоловіка у тяжкому стані доправили до лікарні. Також армія РФ з артилерії атакувала Станіслав — поранена жінка, їй надали допомогу на місці.

Внаслідок обстрілу російськими військами Новотягинки Херсонської області поранена жінка. З вибуховою та черепно-мозковою травмами, контузією, поранення голови та спини, її ушпиталили.

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