Останні новини Харкова та Харківської області за 24 лютого 2024 року: усе, що відбувається в регіоні сьогодні в онлайн-стрічці від редакції Суспільне Харків.
Сапер Ігор Овчарук з Харківщини отримав орден "За мужність" від президента
Полковнику цивільного захисту Ігорю Овчаруку, який керує частиною Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування ДСНС, президент вручив орден "За мужність" другого ступеня.
Нагороду Володимир Зеленський передав під час урочистостей 24 лютого 2024 року.
"Активно розміновує деокуповані території Харківщини. За його участю за час активних воєнних дій у Харкові та Харківській області обстежили 4363 га території. Ігор особисто організовував вилучення і знешкодження вибухонебезпечних предметів, очолював піротехнічні відділення у найнебезпечніших напрямках і розміновував, йдучи попереду підлеглих", — йдеться у повідомленні пресслужби ДСНС України.
Ігор Овчарук отримав вибухові травми під час розмінування автошляху Харків — Білгород у селищі Лісному 9 травня 2022 року. За тиждень він повернувся до роботи.
Внаслідок удару РФ по фермі у Лимані Вовчанської громади загинули понад 20 свиней
Внаслідок удару РФ по фермі у Лимані Вовчанської громади 24 лютого загинули понад 20 свиней.
Про це повідомила пресслужба ДСНС Харківщини.
За її даними, з пожежі врятували 52 тварин, їх перегнали до іншої господарчої будівлі.
Вечірнє зведення Генштабу ЗСУ 24 лютого
Російські війська не вели штурмів на Куп'янщині протягом 24 лютого 2024 року.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
На Слобожанському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 30 населених пунктів, серед них Козача Лопань, Стрілеча, Гатище.
На Куп'янському напрямку під вогнем перебували близько 10 населених пунктів, зокрема Синьківка, Петропавлівка, Іванівка.
Російські війська завдали ударів по прикордонній Козачій Лопані та сусідніх селищах 24 лютого
Війська РФ обстріляли Козачу Лопань та прикордонні населені пункти Харківщини. Ударів завдавали з 2:00 24 лютого. Внаслідок атак немає поранених та загиблих.
Про це повідомив начальник Дергачівської військової адміністрації Вячеслав Задоренко. Він закликав жителів прикордонної Козачої Лопані перебувати в укриттях під час повітряних тривог.
Окрім Козачої Лопані росіяни з артилерії обстріляли Ветеринарне, Гранів та село Шевченко, розповів Суспільне Харків речник Дергачівської МВА Олександр Кулік.
"Завдали декілька ударів, потім удари продовжувалися із певними проміжками часу. І станом на 18:00 ситуація залишається напруженою. Пошкоджені декілька приватних будинків, об’єкти цивільної інфраструктури. Через обстріли періодично зникає зв’язок, страждає критична інфраструктура — це й лінії електропередач, й газогони", — каже Олександр Кулік.
Війська РФ обстріляли свиноферму у Вовчанській громаді, зайнялася пожежа
Російські війська завдали удару по селищу Лиман Вовчанської громади ввечері 24 лютого. Там зайнялася свиноферма.
Про це повідомив начальник Слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов.
"У вогні — 600 кв. метрів сільгосппідприємства. Всередині були тварини, зі слів власника, понад 70 свиней. Їх намагаються евакуювати. За попередніми даними, ніхто з працівників ферми не постраждав", — написав Болвінов.
"Фотоапарат став моєю зброєю". Фотографка з Харкова документує наслідки обстрілів з початку повномасштабної війни
Будівля Харківської обладміністрації після двох ударів російських ракет у березні 2022 року, робота обласного перинатального центру в укритті, життя у метро — це перші історії, які фотографка Кристина Пашкіна зняла у Харкові на початку повномасштабного вторгнення Росії.
Про свою мотивацію, боротьбу зі стресом через фотографію та світове визнання Кристина Пашкіна розповіла Суспільне Харків. Далі —розповіла пряма мова.
"За кілька днів від початку повномасштабного вторгнення минув шок, я зрозуміла, що нікуди не поїду й почала шукати якесь заняття для себе, якусь волонтерську роботу. Тоді я не думала про справу, пов’язану з фотографією. Мої знайомі 28 лютого 2022 року були в будівлі обладміністрації, там збиралися волонтери. Вони працювали на кухні й написали допис у соцмережах, що потрібні люди — допомагати готувати. Наступного дня мене запросили на 10 ранку прийти на кухню допомагати"
"Сну тоді спокійного не було, ранні підйоми. Ми живемо недалеко від обладміністрації і я пам’ятаю, як вранці 1 березня 2022 року стояла біля вікна, а о 8 ранку ракета поцілила по будівлі ОВА. Наш будинок здригнувся. Це був перший удар по Харкову, який я відчула й прожила на рівні люті, яка зародилася всередині. По тілу пройшла цю хвиля люті, адже б’ють поряд, по твоїх рідних місцях, по майдану"
"Ми ніколи не забудемо". У Лейпцигу запустили трамвай на підтримку України
До другої річниці повномасштабного російського вторгнення 24 лютого у німецькому Лейпцигу запустили трамвай на підтримку України.
Трамвай з написом "Київ — Лейпциг. 62 роки партнерства" рушив на знак підтримки міста-побратима. Про це Суспільне Харків повідомив міський голова Лейпцига Буркхард Юнг.
"Ми хочемо не просто говорити, а робити. Маємо дві цілі. Перша — сказати, що ми ніколи не забудемо. Не сприймати як належне, що війна продовжується. І друге — нам потрібні гроші надавати подальшу гуманітарну допомогу: постачати генератори, медичні препарати, допомагати пожежним службам", — каже міський голова Лейпцига.
За його словами, до Києва відправили 10 пожежних автомобілів, які закупили коштом міського бюджету.
У Харкові вшанували пам’ять загиблих на фронті спортсменів
У другу річницю повномасштабного вторгнення у Харкові вшанували пам’ять загиблих на фронті спортсменів, які боронили місто. Сюди прийшли близько сотні містян, серед яких родичі та друзі загиблих, їхні побратими.
Реквієм провели на станції метро "Історичний музей", його не анонсували через безпекові міркування, повідомила кореспондентка Суспільне Харків. На вшануванні забралися близько сотні людей.
Наталія Дорошенко прийшла з портретом загиблого у боях на Харківщині сина.
"Працював після університету головним інспектором ДСНС, звання старшого лейтенанта. З 14 років був фанатом "Металіста", ультрасом. Змінилися погляди. Плани на життя були інші, але почалася війна і він пішов добровольцем з першого дня. Спочатку був у Харкові, потім Мала Рогань. При звільненні Вільхівки 25 березня 2022 загинув", — розповіла Наталія Дорошенко.
Погода на 25 лютого у Харкові та області: дані гідрометцентру
- Хмарно з проясненнями;
- Без істотних опадів;
- На дорогах місцями ожеледиця;
- Вітер південно-східний, 9-14 м/с;
- Температура повітря у Харківській області: вночі 0 - 5º морозу, вдень 3 - 8º тепла;
- Температура повітря у Харкові: вночі 0-2º морозу, вдень 4-6º тепла.
Сапера Ігора Овчарука з Харківщини нагородили орденом "За мужність" другого ступеню
Нагороду саперу Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування ДСНС Ігору Овчаруку вручив президент Володимир Зеленський під час урочистого нагородження на другу річницю повномасштабної війни.
Загиблі, поранені та зниклі безвісти внаслідок війни на Харківщині: дані поліції з початку повномасштабного вторгнення
З початку повномасштабного вторгнення на території Харківщині внаслідок війни загинули 2419 цивільних, з яких 87 — діти. За два роки великої війни у регіоні внаслідок війни зазнали поранень 3516 цивільних.
Такі дані оприлюднила пресслужба поліції Харківщини 24 лютого 2024 року.
Детальніше — у матеріалі.
У центрі Києва напали на військового та пограбували. За даними слідства, один з нападників — харківʼянин
У Києві двоє чоловіків вдарили цеглиною по голові військового, щоб його пограбувати. Один з нападників — харківʼянин.
Про це повідомили в столичній поліції. За даними поліції, військовослужбовець розповів, що двоє чоловіків підбігли до нього заду та сильно вдарили цеглиною по голові, від чого він втратив свідомість. Коли прийшов до тями, то в нього зникли мобільний телефон, гаманець та золота каблучка.
"Нападниками виявилось двоє чоловіків — 44-річний харків’янин і його 39-річний товариш, мешканець столиці. Одного із нападників затримали неподалік місця події, його спільника — на лівому березі міста Києва", — сказано в повідомленні.
Від обстрілів та втрат — до звільнення та відбудови. Хроніка першого року повномасштабного вторгнення на Харківщині
"Сьогодні вранці президент Путін оголосив проведення "спеціальної військової операції" на Донбасі, Росія завдала здійснила удари по нашій військовій інфраструктурі та прикордонниках. У багатьох містах України було чутно вибухи. Ми вводимо воєнний стан на всій території держави", — цими словами президент Володимир Зеленський почав звернення до українців вранці 24 лютого 2022 року.
Яким був перший рік повномасштабного вторгнення РФ для Харкова та області — читайте у повній хроніці від Суспільне Харків.
Контрольований підрив боєприпасів з 11:30 до 12:30 у Балаклійській громаді
24 лютого з 11:30 до 12:30, будуть проводитись контрольовані підриви за межами сіл Вербівки та Нової Гусарівки, повідомили в Балаклійській військовій адміністрації.
Прикордонники уразили російький "Урал" на Харківському напрямку
Під час проведення аеророзвідки на Харківському напрямку, бійці прикордонного загону "Сталевий кордон" виявили вантажівку російських окупантів, яка рухалася до позицій РФ. Її уразили FPV-дроном.
Про це повідомила пресслужба бригади.
Розмінування за добу
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 27 вибухонебезпечних предметів, повідомили в ДСНС Харківщини.
Житель Чугуївського району зазнав опіків рук та ніг на пожежі
О 15:15 23 лютого у Першотравневому на Харківщині зайнялася пожежа, не повʼязана з атаками РФ. На приватній території горіла котельня, під час гасіння 21-річний чоловік отримав опіки рук та ніг.
Про це повідомила пресслужба ДСНС Харківської області.
"Його з опіками верхніх та нижніх кінцівок доставили до опікового центру Харкова. Причина виникнення пожежі встановлюється", — сказано в повідомленні.
Обстріли Харківщини: дані ОВА
Артилерійських та мінометних обстрілів РФ протягом 23 лютого зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини, зокрема: Уди, Стрілеча, Вовчанськ, Бударки, Чугунівка, Тополі, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове та інші.
Про це повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.
- 23 лютого відбувалися атаки Вільхуватки Куп’янського району: о 23:00 — обстріли, о 17:50 — авіаудар. Внаслідок обстрілу було пошкоджено приватне домоволодіння, господарчі будівлі;
- О 10:00 росіяни обстріляли Синьківку Куп’янського району.
Зведення поліції Харківщини за добу
За добу правоохоронці на Харківщині:
- здійснили пʼять оглядів місць, що зазнали пошкоджень внаслідок війни;
- відкрили 25 кримінальних проваджень.
Про це повідомив начальник поліції Харківської області.
"До Єдиного реєстру досудових розслідувань з початку повномасштабного вторгнення слідчі внесли відомості про майже 18450 кримінальних проваджень, пов’язаних зі збройною агресією РФ", — сказано в повідомленні.
Ранкове зведення Генштабу ЗСУ 24 лютого
В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку росіяни здійснили два безуспішні штурми на українські позиції в районі Синьківки Харківської області.
У Харкові трамвай №7 змінить маршрут 25 лютого
Рух трамваїв на вул. Москалівській та бул. Гончарівському, на ділянці від вул. Гольдбергівської до вул. Полтавський Шлях, припинять з 9:30 до 15:30 25 лютого.
За даними міськради, це пов'язано з ремонтом трамвайної колії. У цей час трамваї курсуватимуть так:
- №7: розворотне коло "Новоселівка" — вул. Миколи Бажана — вул. Москалівська — вул. Гольдбергівська — пров. Рибасівський — вул. Греківська — вул. Університетська — майдан Сергіївський — вул. Полтавський Шлях — вул. Євгена Котляра — розворотне коло "Південний вокзал".
Погода на 24 лютого на Харківщині: дані гідрометцентру
- Хмарно з проясненнями;
- Без опадів. На дорогах місцями ожеледиця;
- Вітер південно-східний, 7-12 м/с;
- Температура повітря у Харківській області: вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень 3-8° тепла;
- Температура повітря у Харкові: вночі близько 0-2°, вдень 4-6° тепла.