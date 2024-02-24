Війська РФ обстріляли Козачу Лопань та прикордонні населені пункти Харківщини. Ударів завдавали з 2:00 24 лютого. Внаслідок атак немає поранених та загиблих.

Про це повідомив начальник Дергачівської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.

Він закликав жителів прикордонної Козачої Лопані перебувати в укриттях під час повітряних тривог.

Окрім Козачої Лопані росіяни з артилерії обстріляли Ветеринарне, Гранів та село Шевченко, розповів Суспільне Харків речник Дергачівської МВА Олександр Кулік.

"Завдали декілька ударів, потім удари продовжувалися із певними проміжками часу. І станом на 18:00 ситуація залишається напруженою. Пошкоджені декілька приватних будинків, об’єкти цивільної інфраструктури", — каже Олександр Кулік.

Пошкоджений будинок у Козачій Лопані внаслідок ударів РФ, Харківська область, грудень 2023 року. Фото надала Людмила Вакуленко

За його словами, нині у Козачій Лопані проживають 1500 людей.

"Через обстріли періодично зникає зв’язок, страждає критична інфраструктура — це й лінії електропередач, й газогони. Відповідні служби це відновлюють, наскільки можливо. Можливість виїхати є, є місця для розміщення. Залишаються літні люди, пояснюють — що тут їхня земля, будинки. Більшість з них пережили російську окупацію, і кажуть, що якщо пережили ті жахи, то зараз вже нікуди не поїдуть", — пояснює Олександр Кулік.

Наслідки ударів по Козачій Лопані, Харківська область, листопад 2023 року. Фото: Харківська обласна військова адміністрація

Складно сказати, чи пов’язані інтенсивні обстріли із роковинами повномасштабного вторгнення. Це прикордоння, а кордон нині — це лінія фронту. Обстріли такі бувають як прив’язані до дат, так і не прив’язані. Нам краще людей попередити про можливі провокації, оскільки ми розуміємо, що треба бути готовими до усього.

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