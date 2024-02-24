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Сапер Ігор Овчарук з Харківщини отримав орден "За мужність" від президента
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Сапер Ігор Овчарук з Харківщини отримав орден "За мужність" від президента

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Полковнику цивільного захисту Ігорю Овчаруку, який керує частиною Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування ДСНС, президент вручив орден "За мужність" другого ступеня.

Нагороду Володимир Зеленський передав під час урочистостей 24 лютого 2024 року.

"Активно розміновує деокуповані території Харківщини. За його участю за час активних воєнних дій у Харкові та Харківській області обстежили 4363 га території. Ігор особисто організовував вилучення і знешкодження вибухонебезпечних предметів, очолював піротехнічні відділення у найнебезпечніших напрямках і розміновував, йдучи попереду підлеглих", — йдеться у повідомленні пресслужби ДСНС України.

Сапер Ігор Овчарук з Харківщини орден президент
Ігор Овчарук, Харків. Фото: Суспільне Харків

Ігор Овчарук отримав вибухові травми під час розмінування автошляху Харків — Білгород у селищі Лісному 9 травня 2022 року. За тиждень він повернувся до роботи.

Сапер Ігор Овчарук
Нагороди Ігоря Овчарука, Харків. Кабінет сапера Ігоря Овчарука. Фото: Суспільне Харків

Також Овчарук має орден "За мужність" III ступеня.

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