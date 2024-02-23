Фермери з Полтавщини у ніч на 24 лютого 2022 року вивозили техніку з-під кордону з Росією. Вадим Слизько з колегами поїхали у село Шатрище, що на Сумщині за 40 кілометрів від кордону з Росією. Уже у дорозі почули вибухи і побачили спалену військову техніку.

Ми виїхали звечора, працювали вдень. І звечора вирішили їхати, щоб на ранок 24-го (лютого – ред.) вже бути там. Ми переночували у машині і зранку почали їхати, почалися обстріли. Відразу ми побачили купу військової техніки, яка горить, якісь снаряди стріляють. Усі нам моргають, сигналять: "Їдьте в іншу сторону".

По дорозі фермери бачили спалену техніку. фото надані К. Швед

Вадим Слизько разом колегами напередодні повномасштабного вторгнення придбали сівалку. Забирати сільськогосподАрську техніку поїхали в ніч на 24 лютого у село Шатрище на Сумщину, що за 40 кілометрів від кордону з Росією.

Написали, що почалася війна. Ми розуміємо, куди ми попали. І було прийняте рішення – їхати до краю. Тобто росіяни йшли сюди, а ми їхали проти них. У цей момент, коли ми проїхали ту ділянку, коли вони ще не зайшли. Але ж, коли ми доїхали до місця, де ми забирали сівалку, і на зворотній дорозі ми вперлися в оцю колону, що вона ж ішла на Київ.

Сівалка, за якою їхали фермери. фото надані К. Швед

Далі чоловіки потрапили під обстріл. Обабіч дороги горіли автівки цивільних.

Вони (росіяни – ред.) йшли по новій трасі. А паралельно їй йшла ще одна, стара траса. І там різниця з нею там десь метрів 300-400. Ми йшли по старій трасі, а вони йшли по новій. І це все десь середина їхньої колони. Ми в неї вперлися, потім обігнали їх. І потім за кілометр виїхали і перед ними почали тікати.

Військова техніка в українських полях. фото надані К. Швед

Чоловіки доїхали до українського блокпосту. І звідти вже дісталися до Полтави. За словами Вадима Слизька, ця техніка допомагає в обробітку землі і нині.

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