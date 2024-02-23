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Зруйнували російські снаряди. На Миколаївщині демонтували школу, пошкоджену внаслідок обстрілів
ШКОЛАОСВІТАВторгнення Росії в УкраїнуРегіони

Зруйнували російські снаряди. На Миколаївщині демонтували школу, пошкоджену внаслідок обстрілів

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У селі Любомирівка на Миколаївщині демонтували школу, пошкоджену російськими обстрілами. Станом на лютий 2024 року 20 дітей дистанційно вчаться в інших закладах регіону.

Подробиці дізнавалися кореспонденти Суспільного.

Станом на 23 лютого до села повернулись 211 людей, серед них 20 дітей, розповіла Наталія Чепик — староста села. Школу у Любомирівці зруйнували російські снаряди у 2022 році, перший обстріл стався у березні, розповідає Марина вчителька математики та фізики. Пригадує, який вигляд мав заклад.

"Ось так вісім метрів — кабінет історії, 12 метрів — мій кабінет, потім препараторська моя та хімії", — каже Марина.

Вчителька математики та фізики Марина, 23 лютого 2024 року.
Вчителька математики та фізики Марина, 23 лютого 2024 року. Фото: Єлизавета Кротик/Cуспільне Миколаїв
"Приліт перший був в школу — це спортзал. Стояв танк російський та ще техніка, наша молодь вийшла до танка та почала їм кричати, аби вони йшли з нашого села, тоді танк розвернувся та паралельно землі зробив постріл в стіну нашого спортзалу. Дірка була, напевно, в мій зріст і метри півтора-два в діаметрі", — розповідає Марина.

Вчителька додає, двері школи були зачинені, згодом їх вибили росіяни.

"Після цього я ще приходила до школи, я намагалась у кабінетах трошки прибрати скло, сміття. Коли я приїхала 14 листопада, у школі були страшні наслідки російської атаки. Другий поверх в декількох кабінетах провалився на перший", — каже жінка.

Демонтований навчальний заклад у Любомирівці, 23 лютого 2024 року.
Демонтований навчальний заклад у Любомирівці, 23 лютого 2024 року. Фото: Єлизавета Кротик/Cуспільне Миколаїв

Батьки занепокоєні демонтажем будівлі школи, говорить мати одного з учнів Олена Кожушна. Як відбуватиметься навчання після виходу на очний формат — невідомо.

"Крило, де був садочок, їдальня, кабінет хімії, фізики та історії — були цілі. Ми вважали, що все ж таки нам залишать цю сторону і відбудують. Спочатку так і казали, але заїхала техніка і відразу почала ламати цю сторону, не ту сторону, де від спортзалу, де була діра, а з іншої сторони", — говорить Олена Кожушна.

Залишки шкільних речей, які збереглися після обстрілу та демонтажних робіт.
Залишки шкільних речей, які збереглися після обстрілу та демонтажних робіт. Фото: Єлизавета Кротик/Cуспільне Миколаїв

Син Олени навчається у сьомому класі. Розповідає, до повномасштабного вторгнення Росії в Україну вчився у Любомирівській школі, тепер — дистанційно в освітньому закладі сусіднього селища.

"Школа — це і робочі місця, і село буде жити. Коли буде школа, тоді й будуть діти. Говорили, що автобуси прийшли на Шевченківську громаду, але куди нас будуть возити, чи на Центральне", — говорить вона.

Олена, 23 лютого 2024 року.
Олена, 23 лютого 2024 року. Фото: Юлія Голокоз/Суспільне Миколаїв

Начальниця відділу освіти Шевченківської громади Тетяна Гончаренко у коментарі Суспільному повідомила, школу у Любомирівці через суттєві руйнування реорганізували у філію Шевченківського ліцею, діти та педагоги переведені до навчальних закладів громади.

Після закінчення бойових дій, для учнів 5-11 організовуватимуть перевезення до найближчого навчального закладу. Для 1-4 планують у селі побудувати початкову школу.

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