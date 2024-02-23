Усю ніч ходила вздовж берегової лінії: на Нікопольщині розшукали 75-річну жінку

У Нікопольському районі Дніпропетровщини поліцейські розшукали 75-річну жінку, про зникнення якої 22 лютого близько 23-ої години повідомив її син.

Про це йдеться на сайті обласної поліції.

Зниклу розшукали черговий наряд правоохоронців та оперативники кримінальної поліції. Виявилося, що вона усю ніч ходила вздовж берегової лінії і не могла знайти шлях додому.

При спілкуванні поліцейські виявили, що жінка потребує медичної допомоги — у неї оніміли руки, ноги та обличчя. Її відвели до медичного закладу, де після огляду лікарі направили хвору до відділення кардіології.

Сину зниклої повідомили про місце перебування матері.

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