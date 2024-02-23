З тимчасово окупованої території Херсонської області вдалось вивезти родину військового, який нещодавно звільнився з російського полону.

Про це повідомили в Telegram Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Український захисник звернувся по допомогу у поверненні його родини: матері та 14-річної сестри, які залишались на ТОТ Херсонщини, йдеться у повідомленні.

"Завдяки співпраці Мінреінтеграції, "Української мережі за права дитини", а також волонтерської організації "Допомагаємо виїхати" родину військового вивезли, зараз вони перебувають на підконтрольній Україні території й невдовзі зможуть побачитись", — написали в Мінреінтеграції.

Раніше голова ОВА Прокудін повідомив, що до України 20 лютого вдалося повернути 11 дітей з тимчасово окупованої території та Росії. Серед них — четверо дітей з Херсонщини.

Що відомо про повернення дітей на підконтрольну Україні територію

4 січня 2024 року з ТОТ Херсонщини до України повернули 12-річного Андрія. З проханням вивезти його з окупації до Офісу Омбудсмана звернулася старша сестра дитини.

Ще четверо дітей 2 лютого 2024 року повернула команда Save Ukraine з окупованої частини Запорізької та Херсонської областей.

Ще двох дітей вдалося повернути з тимчасово окупованої Росією частини Херсонщини на підконтрольну Україні територію 5 лютого 2024 року. Їхні родини співпрацювали із Save Ukraine.

Також відомо, що 11 лютого 2024 року до України з тимчасово окупованої території Херсонської області вдалось повернути 16-річну дитину.

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