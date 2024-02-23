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Наслідки удару по Краматорську. Водоканал зменшить суму в "платіжках" через неякісну воду
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Наслідки удару по Краматорську. Водоканал зменшить суму в "платіжках" через неякісну воду

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Наслідки удару по Краматорську. Водоканал зменшить суму в &quot;платіжках&quot; через неякісну воду
Фото: Суспільне

Після ракетного удару російських військ по Краматорську 20 лютого, міський водоканал подає в систему технічну воду. Поки проблему не усунуть, споживачі платитимуть менше.

Про це повідомила пресслужба Краматорського водоканалу.

У пресслужбі зазначили, що під час обстрілу 20 лютого були пошкоджені виробничі потужності підприємства. Через що у систему водопостачання подається технічна вода.

"Після отримання повної інформації щодо параметрів невідповідності якості питної води по районах міста буде виконано перерахунок вартості послуг централізованого водопостачання", — повідомили у Краматорському водоканалі.

Перерахунок будуть здійснювати відповідно до постанови уряду від 06 лютого 2024 № 127 "Деякі питання здійснення перерахунку вартості комунальних послуг за період їх ненадання, надання не в повному обсязі або невідповідної якості".

"Інформація про виконання перерахунку КВП "Краматорський водоканал" буде розміщена на сайті підприємства", — додали у пресслужбі.

Чинний тариф на централізоване водопостачання та водовідведення у Краматорську був встановлений 1 січня 2022 року і складає 33,46 грн за кубічний метр, з яких 19,56 грн — вартість водопостачання.

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