У Миколаєві 23 лютого презентували поштовий набір "І буде весна". На марках відображені знакові події десятилітньої війни українського народу проти Росії: від захоплення Криму до "Азовсталі" та Бахмута.

Про це кореспондентам Суспільного розповів керівник Миколаївської та Херсонської дирекції АТ "Укрпошта" Єгор Косоруков.

"Ми дуже сподіваємося, що перемога буде вже не тільки цього року, а всі ми бажаємо — наші хлопці та дівчата на передовій також, щоб ця весна та перемога вже були саме навесні цього року", — говорить посадовець.

Конверт з марками, Миколаїв, 23 лютого 2024 року Фото: Федір Бондар/Суспільне Миколаїв Одна зі світлин зображена у серії марок, Миколаїв, 23 лютого 2024 року Фото: Федір Бондар/Суспільне Миколаїв Одна зі світлин зображена у серії марок, Миколаїв, 23 лютого 2024 року Фото: Федір Бондар/Суспільне Миколаїв

Боєць 140-го окремого розвідувального батальйону морської піхоти Андрій Червоняк пішов на строкову службу незадовго перед повномасштабним вторгненням. Чоловік потрапив у полон на Херсонщині та пробув там 366 днів. Зі слів морпіха, він із задоволенням погодився на участь в урочистій процедурі.

"Я вважаю, що далі все має бути тільки краще. Наразі у кожного з нас, у нашої нації загалом можуть виникати складнощі, тимчасові труднощі. Але ми впораємося з цим. Ми маємо бути сильними", — говорить Андрій Червоняк.

Боєць 140-го окремого розвідувального батальйону морської піхоти Андрій Червоняк. Фото: Федір Бондар/Суспільне Миколаїв

Боєць Збройних сил України Павло Дзюбенко, що служить на Миколаївщині, родом із Житомирської області. Чоловік познайомився з нареченою Наталією у червні 2023 року. Пара взяла участь у процедурі спецпогашення поштового набору "І буде весна".

Чисто подумали, серцем відчули, що це потрібно. Дуже сильно сподобалося, дуже гарно, емоції просто — словами не передати.

Урочиста процедура спецпогашення марки, Миколаїв, 23 лютого 2024 року. Фото: Федір Бондар/Суспільне Миколаїв

У блоці марок кілька сюжетів, що об’єднані десятьма роками протистояння російській агресії. Єгор Косоруков говорить, наклад поштового набору "І буде весна" 250 тисяч екземплярів.

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