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На Кіровоградщині вантажівку 12 днів витягували з багнюки. Як вона там опинилася
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На Кіровоградщині вантажівку 12 днів витягували з багнюки. Як вона там опинилася

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На Кіровоградщині вантажівку 12 днів витягували з багнюки. Як вона там опинилася
Вантажівка застрягла на сільській дорозі. Фото: Укртрансбезпека

У Кропивницькому районі вантажівка 12 днів простояла в багнюці. Її витягли рятувальники за допомогою спецтехніки. Туди машина потрапила, коли водій намагався оминути комплекс для зважування транспорту (WIM-комплекс).

Вантажівка DAF з’їхала з траси на сільську дорогу за три кілометри від комплексу, який розташований поблизу села Бережинка, розповів Суспільному начальник відділу держнагляду в Кіровоградській області Володимир Романенко.

З першої спроби рятувальники Кіровоградщини її витягти не змогли. Це вдалося через 12 днів за допомогою двох аварійно-рятувальних машин. Вони відбуксирували вантажівку до автотраси.

Вантажівку витягли дві рятувальні машини
Вантажівку витягли дві рятувальні машини. Фото: Укртрансбезпека

Працівники відділу державного нагляду у Кіровоградській області з’ясували, що машина перевозила вантажу на 75% більше, ніж можна на місцевій дорозі. Там було 42 тонни замість 24. Вантажівка перевозила ячмінь.

Машина належить підприємцеві з Одеської області. На нього склали акт за проїзд дорогою місцевого значення із перевищенням габаритно-вагових норм (абзац 17 частини 1 статті 60 Закону України Про автомобільний транспорт). Тепер перевізник має сплатити 51 тисячу гривень штрафу й оплатити буксирування вантажівки.

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