24 лютого 2022 року у Кропивницькому. Невизначеність, страх, перші новини про ввід танків Росії в Україну, усвідомлення великої війни, перша повітряна тривога. Відеопроєкт Суспільного – це спогади кропивничан, а також відтворена у документальних кадрах хронологія перших днів вторгнення. Він створений, щоб зберегти історію та пам’ятати про те, як агресія Росії змінила життя українців за один день.

У проєкті брали учать вчителька Наталія Мельник, агрометеорологиня Ольга Панченко, HR-менеджерка Ірина Іванова, музикант Анатолій Антоненко, викладачка Тетяна Тушевська та волонтер Кирило Мельник. Жоден не вірив до 24 лютого 2022 року, що Путін ухвалить рішення про напад на Україну.

"Це своєрідна візуалізація карти згуртованої й об'єднаної країни, міцно зшитої "нитками життя", де від стійкості кожної людини залежало життя країни", – так розповідає про відеороботу її авторка Вікторія Колосова. Оператори – Олександр Касьяненко та Юрій Мірошник.

Проєкт створений до другої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.