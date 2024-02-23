НовиниВійнаАвдіївкаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
У Львові Зеленський та прем'єр-міністерка Данії вшанували пам’ять загиблих захисників
ЗеленськийРегіониТоп регіонів

У Львові Зеленський та прем'єр-міністерка Данії вшанували пам’ять загиблих захисників

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
У Львові Зеленський та прем'єр-міністерка Данії вшанували пам’ять загиблих захисників
Візит Зеленського до Львова 23 лютого 2024 року. Фото: Офіс Президента

У Львові, 23 лютого, із робочим візитом перебуває Президент України Володимир Зеленський. Він разом із прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен вшанували пам’ять загиблих захисників.

Про це повідомили в Офісі Президента.

Володимир Зеленський і Метте Фредеріксен поклали квіти до могил українських воїнів на Марсовому полі Личаківського кладовища.

"Глава держави та Прем’єр-міністерка Данії також ушанували пам’ять невідомого воїна Збройних Сил України, який загинув у 2022 році та був похований у Львові", – мовиться в повідомленні.

Також із візитом на Львівщині 23 лютого перебуває прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. У Львові відбувається виїзне засідання уряду на доручення президента. Серед основного, ситуація на кордоні.

Топ дня
Українські військові на Донеччині
Два роки від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. 731 день війни. Онлайн Важливо
лейпциг демонстрація харків україна
"The war is not over yet". Сотні українців вийшли на демонстрацію проти російської агресії у Лейпцигу
Зеленський
Україна уклала двосторонні безпекові угоди з Італією та Канадою — Зеленський
Сирський: "Сьогодні, як ніколи, ми потребуємо єдності"
Сирський: "Сьогодні, як ніколи, ми потребуємо єдності"
Українські військові збили російський А-50: екіпаж загинув
Українські військові збили російський А-50: екіпаж загинув Оновлено

Вибір редакції
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров
"Маємо рухатися швидше — часу в нас немає" — Федоров про технології для війська, мобілізацію і "Старлінки" у росіян
Рекрути штурмового батальйону "Айдар"
"Досягнення у 2024-му — утримати території, які ми контролюємо". Бєлєсков про фронт, БПЛА та можливу мобілізацію у РФ
Такер Карлсон
Прихильник Трампа та "теорії заміни білих" — що відомо про Такера Карлсона, який записав інтервʼю з Путіним
Військовий Євген "Адам" Межевікін
"Жити в мріях — не вихід для нації, що має вижити" — Герой України Межевікін про мобілізацію, фронт і переваги дронів
Лідер більшості в Сенаті США Чарльз Шумер
Підтримка України та кордон з Мексикою — чому в Сенаті США знову не проголосували за пакет допомоги
Дізнайтесь більше
Зеленський
Зеленський по відеозв'язку взяв участь у зустрічі лідерів країн G7, яку ініціювала Італія
Швеція
Зеленський зустрівся з міністром оборони Швеції і обговорив спільне виробництво зброї
Володимир Зеленський
Зеленський нагородив оборонців аеропорту "Антонов" в Гостомелі
ЗСУ
Зеленський разом із головою ЄК і прем'єрами Італії, Канади та Бельгії вшанували пам’ять полеглих захисників України
На початок