У Львові, 23 лютого, із робочим візитом перебуває Президент України Володимир Зеленський. Він разом із прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен вшанували пам’ять загиблих захисників.

Про це повідомили в Офісі Президента.

Володимир Зеленський і Метте Фредеріксен поклали квіти до могил українських воїнів на Марсовому полі Личаківського кладовища.

"Глава держави та Прем’єр-міністерка Данії також ушанували пам’ять невідомого воїна Збройних Сил України, який загинув у 2022 році та був похований у Львові", – мовиться в повідомленні.

Також із візитом на Львівщині 23 лютого перебуває прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. У Львові відбувається виїзне засідання уряду на доручення президента. Серед основного, ситуація на кордоні.