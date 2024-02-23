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"Потрібне було оновлення" — Зеленський пояснив відставку Залужного
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"Потрібне було оновлення" — Зеленський пояснив відставку Залужного

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&quot;Потрібне було оновлення&quot; — Зеленський пояснив відставку Залужного
Президент України Володимир Зеленський та головнокомандувач ЗСУ генерал-лейтенант Валерій Залужний під час засідання Верховної ради України, в Києві, 28 липня 2022 року. Фото: УНІАН

Президент України Володимир Зеленський пояснив заміну головнокомандувача ЗСУ необхідністю оновлення та перезавантаження.

Про це Зеленський сказав в інтерв'ю телеканалу Fox News.

"Ми маємо бути швидшими. Це означає позбутися всієї бюрократії, яку ми маємо, інакше у нас не буде жодних шансів. Бути розумнішими, більш технологічними та, звичайно, швидшими. Час — це гроші, а в нашому випадку час — життя людей", — зазначив він.

Зеленський додав, що якщо ексголовнокомандувач Валерій Залужний тепер опиниться в опозиції до президента, то це буде "його вибір".

8 лютого Зеленський звільнив Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ та призначив на це місце генерал-полковника Олександра Сирського, який раніше керував Сухопутними військами.

Згодом речник Пентагону Патрік Райдер підкреслив, що Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати Україну, попри звільнення Залужного.

Інтерв’ю Зеленського політичному ведучому Брету Баєру відбулося поблизу лінії фронту — у зоні, розташованій менше, ніж за 2,5 кілометра від передової. Це перше інтерв'ю президента України в такому близькому до фронту місці після російського вторгнення 24 лютого 2022 року.

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