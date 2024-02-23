У Запоріжжі створили спеціальну лабораторію, де відновлюватимуть експонати, евакуйовані з Пологівського району. Реставруватимуть предмети побуту, картини та меблі, оцифровуватимуть фото.

Як рятують культурну спадщину з-під обстрілів РФ — дізнавалися кореспонденти Суспільного.

Сергій Звілінський, запорізький історик. Фото: Суспільне Запоріжжя

Реставраційну лабораторію створив та придбав нове обладнання на грантові кошти від програми “House of Europe” запорізький історик Сергій Звілінський:

"Буде повний комплекс робіт: у першу чергу, з деревом, так само з металом, можливо, якісь керамічні речі почнемо реставрувати. На таких штуках можна буде зробити, наприклад, якийсь елемент, який мав якесь напівколо чи це якийсь втрачений елемент, який буде приставлятися до чогось".

Обладнання у створеній лабораторії для реставрації евакуйованої спадщини. Фото: Суспільне Запоріжжя

Сергій Звілінський за роботою у лабораторії для реставрації евакуйованої спадщини. Фото: Суспільне Запоріжжя

У лабораторії вже знаходяться перші експонати для реставрації — дзеркало з смт Пришиб, яке до повномасштабної війни перебувало в Гуляйпільському музеї, та шафа. Після відновлення їх можна буде демонструвати на виставках та передати до музеїв, розповідає Сергій Звілінський:

“Дзеркало унікальне. Його унікальність підсилилась в контексті повномасштабної війни, тому що воно вивезене з села Пришиб, воно зараз в окупації, це колишній Гальбштадт, це центр німецької менонітської осілості колоністів”.

Дзеркало, евакуйоване із села Пришиб. Фото: Суспільне Запоріжжя

Деяка частина речей, які вивезли з Пологівського району, зберігається також у сховищі Запорізького національного університету. Зокрема, це предмети побуду, фотографії та картини, розповів історик Сергій Білівненко:

"З Омельника тут декілька ящиків, які були передані, врятовані. Наприклад, експонати сільськогосподарського реманенту: коромисло найзвичайніше, яке використовувалося жінками для перенесення води, можливо, й чоловіками, дерев'яна лопата, яка найчастіше використовувалася для перевіювання зерна".

Сергій Білівненко у сховищі Запорізького національного університету на фоні дверей, які вдалося евакуювати з прифронтової території. Фото: Суспільне Запоріжжя

Речі, які вдалося евакуювати з прифронтової території та які зберігають у сховищі у Запоріжжі. Фото: Суспільне Запоріжжя

Сергій Звілінський зазначив, що евакуюють речі як з родинних архівів, так і музеїв Пологівського району:

"Багато речей, які ми забираємо, — це з шкільних музеїв, які пошкоджені. Відповідно, що наступний етап, який має бути, — реставрація, опис цих предметів, фотографування".

Речі, які вдалося евакуювати з прифронтової території та які зберігають у сховищі у Запоріжжі. Фото: Суспільне Запоріжжя

Фотографії, вивезені з прифронтових населених пунктів на Запоріжжі. Фото: Суспільне Запоріжжя

Про вивезені експонати історики розповідають на сторінках соцмереж, і люди їх підтримують у цьому, зазначив Сергій Білівненко:

"Порятунок цієї спадщини припав людям до душі, які через ось цю частку, яку побачили в Інтернеті, могли повернутися на кілька хвилин до себе додому".

Картина, вивезена з-під обстрілів на Запоріжжі. Фото: Суспільне Запоріжжя

Вивезена з-під обстрілів скриня у лабораторії для реставрації у Запоріжжі. Фото: Суспільне Запоріжжя

Через російські обстріли Пологівський район Запорізької області втрачає не лише предмети старожитностей, а й будівлі та пам'ятки архітектури, які могли б розказати про побут та повсякденне життя людей, каже Сергій Звілінський:

"У Гуляйполі, наприклад, був будинок священика, 1872 р. будівництва, була Соборна площа, де стояла церква, центральна соборна, був будинок купця Ехієля Гельбуха, який, зокрема пов'язаний з махновським рухом".

Зруйнований внаслідок російських обстрілів будинок купця Ехієля Гельбуха. Фото: Суспільне Запоріжжя

Зруйнований внаслідок російських обстрілів будинок священника 1872 року будівництва. Фото: Суспільне Запоріжжя

Зруйнований внаслідок російських обстрілів будинок священника 1872 року будівництва. Фото: Суспільне Запоріжжя

Сергій Білівненко та Сергій Звілінський від початку повномасштабної війни вивезли понад 600 різних пам'яток з Пологівського району. Нині хочуть їх каталогізувати.

Сергій Звілінський у лабораторії з реставрації. Фото: Суспільне Запоріжжя

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