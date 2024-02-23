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На Полтавщині під час пожежі в гаражі чоловік отримав опіки
ПОЖЕЖАДСНСРегіони

На Полтавщині під час пожежі в гаражі чоловік отримав опіки

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У Марківці на Полтавщині горів гараж, є травмований
Фото з місця пожежі у Терешківській громаді, 22 лютого 2024-го року. Фото: сайт ДСНС у Полтавській області

У Полтавському районі сталося займання у гаражі. Через це опіки отримав батько власника приміщення.

Про пожежу рятувальникам сповістили близько 21:20 22 лютого. Займання сталося у селі Марківка Терешківської громади. Про це Суспільному розповіла речниця ДСНС регіону Світлана Рибалко.

За її словами, вогонь виник у гаражі площею приблизно 200 квадратних метрів. У ньому було два автомобілі. За словами власника приміщення, займання виникло через коротке замикання проводки в одній із машин. Чоловік із батьком викликали рятувальників і намагалися загасити пожежу самостійно. У гаражі було багато горючих матеріалів, тому вогонь швидко поширився, розповіла Світлана Рибалко.

Батько власника через пожежу отримав опіки голови та рук, його госпіталізували. 19 пожежників та чотири машини гасили вогонь упродовж двох годин. Згоріли гараж та автомобілі, також пошкоджені запчастини до машин. Остаточну причину пожежі з’ясовують, розповіла речниця ДСНС.

За її словами, від початку року на Полтавщині сталося 217 пожеж, у них знайшли загиблими 11 людей.

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