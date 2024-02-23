Армія РФ вранці обстріляла Мирноградську громаду, є загиблий

Вночі 23 лютого російські окупаційні війська обстріляли Мирноградську громаду на Донеччині. Одна людина загинула

Оновлено о 08:40

Як розказав Суспільному Донбас виконувач обов'язків голови міської військової адміністрації Мирнограда Юрій Третяк, попередньо російські війська вдарили ракетами "С-300" по приватному сектору Мирнограда. У результаті обстрілу зруйнований один будинок. Там загинув 67-річний чоловік.

"В місті зруйновано вщент один приватний будинок ще кілька будинків пошкоджено. Зранку працює комісія для встановлення кількості пошкоджених. Будемо видавати людям матеріали для забивання вікон", — розказав він.

За його інформацією, поранених не було.

Як розказала Суспільне Донбас речниця прокуратури Донеччини Анастасія Мєдвєдєва, під завалами зруйнованого обстрілом будинку опинився 67-річний чоловік. Рятувальники його з-під завалів дістали ще живим.

"З важкими травмами потерпілого дістали з-під завалів ще живим та його терміново доставили до лікарні, але під час реанімаційних заходів він помер", — розказала речниця.

Також за її інформацією, обстрілом пошкоджені приватні й багатоквартирні будинки, автомобілі та магазин.

За вказаним фактом обстрілу у прокуратурі розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України, а саме порушення законів та звичаїв війни.

Про це повідомила пресслужба Мирноградської міської військової адміністрації.

"Вночі було здійснено обстріл території громади з боку РОВ, є постраждалі та загиблі", — йдеться у повідомленні.

Обстріл був о 00:40 23 лютого, долали там.

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