Українські військові відбили понад 40 штурмів армії РФ на Мар'їнському напрямку

Українські військові відбили 43 атаки російських окупаційних військ на Мар'їнському напрямку. Загалом на Донеччині та Луганщині відбулось 86 боїв.

Про це у ранковому зведенні 23 лютого повідомив Генштаб ЗСУ.

На Лиманському напрямку окупанти 14 разів атакували українські підрозділи в районах населених пунктів Терни та Ямполівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 16 атак армії РФ в районах населених пунктів Андріївка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка та Торецьк Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські військові відбили 10 атак окупантів в районах населених пунктів Орлівка, Сєверне, Первомайське, Невельське Донецької області.

"На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Новомихайлівки та Побєди Донецької області, де ворог 43 рази намагався прорвати оборону наших військ", — повідомили у ранковому зведенні.

На Новопавлівському напрямку українські військові відбили три атаки армії РФ південніше Золотої Ниви Донецької області.

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