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Українські військові відбили понад 40 штурмів армії РФ на Мар'їнському напрямку
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Українські військові відбили понад 40 штурмів армії РФ на Мар'їнському напрямку

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Українські військові відбили понад 40 штурмів армії РФ на Мар'їнському напрямку
Фото: Морська піхота/Facebook

Українські військові відбили 43 атаки російських окупаційних військ на Мар'їнському напрямку. Загалом на Донеччині та Луганщині відбулось 86 боїв.

Про це у ранковому зведенні 23 лютого повідомив Генштаб ЗСУ.

На Лиманському напрямку окупанти 14 разів атакували українські підрозділи в районах населених пунктів Терни та Ямполівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 16 атак армії РФ в районах населених пунктів Андріївка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка та Торецьк Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські військові відбили 10 атак окупантів в районах населених пунктів Орлівка, Сєверне, Первомайське, Невельське Донецької області.

"На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Новомихайлівки та Побєди Донецької області, де ворог 43 рази намагався прорвати оборону наших військ", — повідомили у ранковому зведенні.

На Новопавлівському напрямку українські військові відбили три атаки армії РФ південніше Золотої Ниви Донецької області.

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