В Одесі троє людей загинули внаслідок нічної атаки армії РФ; у Дніпрі "шахед" влучив у багатоповерхівку: 8 людей постраждали; Міжнародний валютний фонд погодив новий транш допомоги Україні та президент Зеленський дав інтерв'ю Fox News поблизу лінії фронту — Суспільне підготувало головні новини ранку 23 лютого.

1. В Одесі російський дрон впав на будівлю підприємства, троє людей загинули

Вночі армія РФ атакувала Одещину дронами та ракетами. Один з уражених "шахедів" упав на підприємство в прибережній зоні Одеси. Рятувальники виявили тіла трьох загиблих, повідомили в Силах оборони півдня України.

Одну жінку вдалося визволити з пошкодженої будівлі. Пошукові роботи припинили.

Додаткова інформація: Сили протиповітряної оборони під час нічної атаки на Одещину збили дев'ять дронів типу Shahed-131/136. Ракети Х-31П і Х-22, які РФ випустила з літаків в акваторії Чорного моря втратили бойову спроможність в повітрі.

2. У Дніпрі "шахед" влучив у багатоповерхівку, 8 людей постраждали

У ніч на п'ятницю, 23 лютого, військові РФ атакували Дніпро ударними дронами. Один із них влучив у багатоповерхівку, повідомив начальник ОВА Сергій Лисак.

Триває рятувальна операція. Станом на 5.30 відомо, що вісім людей були травмовані, семеро з них — у лікарні.

3. МВФ погодив новий транш допомоги Україні

Міжнародний валютний фонд досяг угоди щодо нового траншу допомоги Україні на суму близько 880 мільйонів доларів. За даними МВФ, у 2023 році в економіці України спостерігалася позитивна динаміка, зниження інфляції та зміцнення резервів. Однак перспективи на 2024 рік залишаються дуже невизначеними через продовження воєнних дій на території країни.

Контекст: Директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що Україна потребує 42 мільярдів доларів у 2024 році, щоб підтримати значний прогрес, якого вона досягла.

4. Зеленський дав інтерв'ю Fox News поблизу лінії фронту

Вийшло інтерв’ю Володимира Зеленського політичному ведучому Брету Баєру для американського телеканалу Fox News. Зеленський відповідав на питання у зоні, розташованій менше, ніж за 2,5 км від передової.

Президент України заявив, що війна закінчиться тоді, коли всі зрозуміють, що Путін є загрозою для всього світу, а не лише для України.

Також Зеленський впевнений, що якби вибори президента відбулися прямо зараз, то він би їх виграв, "має найбільшу підтримку в суспільстві".