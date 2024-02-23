Зеленський: "Війна завершиться, коли світ зрозуміє, якою загрозою є Путін"

Війна в Україні закінчиться тоді, коли всі зрозуміють, що президент Росії Володимир Путін є загрозою для всього світу, а не лише для України.

Про це Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю телеканалу Fox News.

Український політик заявив, що Путін хоче знищити НАТО. На його думку, світ насправді не готовий до того, що Путін зможе втратити свою владу.

"Світ боїться змін у Російській Федерації", — сказав Зеленський.

Зеленський наголосив, що Путін зламав усі червоні лінії.

"Він неадекватна особа, яка становить загрозу всьому світові. Він хоче знищити НАТО, це його мета", — відзначив український президент.

Зеленський погодився, що російський народ може створити зміни всередині своєї країни та усунути Путіна, але це завдання залишається довгим і важким шляхом, особливо тому, що "Путін боїться лише сильних і не сприймає жодної слабкості".

Це означає, що Україна має бути сильною на полі бою і не дати Росії захоплювати будь-які території.

"Його позиції (Путіна — ред.) будуть слабшими, якщо з дедалі більшими жертвами люди в Росії побачать ті сумніви, які будуть проти цієї війни. Ця хвиля — це те, що нам потрібно", — пояснив Зеленський.

Інтерв’ю Зеленського політичному ведучому Брету Баєру відбулося поблизу лінії фронту — у зоні, розташованій менше, ніж за 2,5 кілометра від передової. Це перше інтерв'ю президента України в такому близькому до фронту місці після російського вторгнення 24 лютого 2022 року.