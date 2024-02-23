МВФ погодив новий транш допомоги Україні на майже $900 млн

Міжнародний валютний фонд (МВФ) на робочому рівні досяг згоди щодо нового траншу допомоги Україні на суму близько 880 мільйонів доларів.

Про це йдеться у пресрелізі на сайті МВФ.

Працівники МВФ та українські чиновники провели переговори щодо угоди 17–22 лютого у Варшаві.

За даними міжнародної організації, 2023 року в економіці України спостерігалася позитивна динаміка, зниження інфляції та зміцнення резервів. Однак перспективи на 2024 рік залишаються дуже невизначеними через продовження воєнних дій на території країни, наголосив МВФ.

"Співробітники МВФ та влада України досягли угоди на рівні персоналу щодо оновленого комплексу економічної та фінансової політики... Угода підлягає затвердженню виконавчою радою МВФ", — йдеться й повідомленні.

Точних термінів узгодження траншу не наводяться.

Міністр фінансів України Сергій Марченко своєю чергою зазначив, що у 2024 році Київ очікує на надходження 5,4 млрд доларів США бюджетної підтримки в рамках програми EFF.

Що відомо про програму МВФ для України

31 березня виконавча Рада МВФ схвалила чотирирічну програму розширеного фінансування за механізмом розширеного фінансування (EFF) у розмірі 15,6 мільярда доларів для України.

Кошти від Міжнародного валютного фонду допоможуть профінансувати всі критичні видатки та зберегти макрофінансову стабільність.

25 вересня місія МВФ почала працювати у Варшаві для підготовки другого перегляду програми розширеного фінансування EFF.

31 березня 2023 року Рада виконавчих директорів Міжнародного валютного фонду затвердила чотирирічну програму "Механізм розширеного фінансування" для України обсягом близько $15,6 млрд. Ця програма є частиною загального пакета підтримки України міжнародними партнерами обсягом $115 млрд.

У червні 2023 року Україна успішно пройшла перший перегляд програми, вчасно виконавши всі взяті на себе зобов'язання. У межах програми вже отримано два транші загальним обсягом близько 3,6 млрд доларів. За успішного виконання програми Україна може цьогоріч отримати ще один транш, а загальна сума отриманого фінансування зросте до 4,5 млрд доларів.

6 листопада місія Міжнародного валютного фонду розпочала свою роботу щодо другого перегляду виконання Україною програми Механізму розширеного фінансування.

11 грудня МВФ схвалив перегляд програми для України, що дозволить надати транш у розмірі близько 900 мільйонів доларів.