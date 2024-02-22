Житомирянину Василю Мошківському 24 роки. Ветеринар за освітою, він працює викладачем ілюстрації та гейм-дизайну у ІТ-школі, має 10 котів, 5 собак та більше 100 рослин. Догляд за рослинами і є його хобі, а інформацією про це він активно ділиться у соцмережах, де його знають за ніком vmart_plant.

Про рослинну психотерапію, блогінг та подолання страхів плент блогер розповів у інтерв'ю Суспільному.

Василь Мошківський у своєму будинку. Житомир, лютий 2024 року. Фото: Анна Максимова/Суспільне Житомир

Хто такі плент блогери та скільки часу ти цим займаєшся?

Я вже 3 роки, як плент блогер — людина, яка розповідає про догляд за рослинами. Цей вид блогерства став популярним під час епідемії COVID-19. Люди нікуди не виходили. Почали купувати рослини, заводити блоги. Але більшість просто показують свої рослини і мало хто розповідає про догляд.

Рослини Василя Мошківського. Фото: Анна Максимова/Суспільне Житомир

Коли ти починав свій блог, про що ти думав? Як це все почалося для тебе?

З самого раннього віку, з якого я себе пам'ятаю, я пам'ятаю рослини довкола. Моя мама і бабуся дуже люблять рослини і займаються ними. Я малим весь час за цим спостерігав, допомагав їм доглядати, обрізати, розмножувати рослини. У мене навіть був дитячий, скажімо так, "бізнес". Моя мати займається взуттям. Років 12 тому вона їздила в Малин торгувати. Якось вона каже: “У нас вдома так багато вазонів. Давай ти їх продаси, гроші — твої”. Я погодився. Весною розмножив, обрізав рослини, влітку поїхав з нею, став поруч зі своїм ящичком і продав за 2-3 дні.

Перша моя власна рослина з'явилася у 2013 році під час останньої поїздки у Крим. Тоді ще Крим не був окупований, ми з мамою постійно їздили у Нікітський ботанічний сад. Там я побачив опунцію і попросив у мами купити, почав за нею доглядати. Після цього одна за одною у мене почали з'являтися власні рослини різних видів.

Потім я побачив якогось українського плент блогера і подумав: “Я знаю більше у свої 20 років. Я ж можу теж цим ділитися”. Кілька місяців мене зупиняла від блогерства думка про те, що скажуть люди. Насправді, я невпевнена в собі людина від слова зовсім.

Автропортрет "Тривога" Василя Мошковського

Я довго прокручував це в голові і в якийсь момент прийшла думка: “Я можу робити в принципі все, що мені заманеться. Ну чого ні? Якщо не сподобається, я можу просто видалити ту сторінку і на цьому і все”.

Так почав вести блог, а люди почали підписуватися. Спочатку це був достатньо довгий процес, блог був текстовим з фото. Потім я вийшов із зони комфорту і почав говорити ротом прямо в рілсах. Я веду свій блог у доступній формі, людям це дуже сильно відгукується і вони такі "Стоп, можливо, я дійсно щось роблю не так? Може, треба прислухатися і не користуватися універсальним ґрунтом для усіх рослин?” Після того, як я почав знімати рілси, за останні пів року у мене десь втричі збільшилася аудиторія.

Фото: Анна Максимова/Суспільне Житомир

Своїм блогом я хочу змінити ставлення людей до рослин. Люди, які навіть люблять рослини, часто не вміють за ними доглядати, повторюють одні й ті самі помилки з разу в раз. Доступна і звична нам з дитинства інформація про догляд за рослинами — застаріла. Навіть в Інтернеті. Наприклад, гуглимо догляд за антуріумом, — відкриваємо якийсь сайт, і там вам кажуть: візьміть частину дерну, частину піску і все це діло перемішайте. І майже ніхто не розказує про якісь землі, розпушуючі елементи для субстрату, щоб коріння дихало. Раніше думали, що земля з городу підійде — в ній же ростуть рослини. Ну от в такому плані. І люди далі так і продовжують і часто не розуміють, чого ж воно дохне. Коли ти їм починаєш пояснювати, що дохне, бо воно не фотосинтезує, що вода це не завжди життя, тому що за її надлишку гниють корені.

У землі з городу — купа глистів і черв'яків, які також можуть шкодити кореням рослини. Ґрунт без розпушуючих елементів з часом перетворюється на ґрунтобетон, який потім можна тільки довбати молотком.

Універсальний субстрат теж не всім універсальний. Я люблю, коли люди потім скидають фотографії, де показують, що вони врахували все, що я казав, і у них почало все рости.

Фото: Анна Максимова/Суспільне Житомир

Як твоє хобі сприймають оточуючі, рідні?

Ті родичі, з ким я живу, сприймають моє блогерство дуже позитивно. Інші ж завжди до мене ставилися трохи упереджено, тому що я для них — творча особистість, не такий, як усі. Умовно кажучи: мені вже 24, але у мене ще немає дітей, машини, тощо, і їх це хвилює. Тому я дуже вдячний своїм найближчим рідним, які мене виховували і не обмежували мене нічим, окрім закону і моралі.

Тобто, незаконні рослини ти не вирощуєш?

Ні, не вирощую. Але пропозиції отримував. Питали на рахунок консультації навіть, як його можна вирощувати. Я цим ніколи не цікавився. Але якщо розібратися, то дуже багато агротехніки, тобто способів вирощування кімнатних рослин, прийшли саме від тих от людей, які вирощують незаконні рослини. Саме вони винайшли способи, щоб рослина росла швидко, не жовтіла, правильний полив, правильні добрива. Навіть лампи, які зараз стають все більше популярними, це от саме їхня знахідка.

З початком повномасштабного вторгнення чи не хотів ти “згорнути” блог і зайнятися чимось іншим?

На початку повномасштабного вторгнення був момент, коли я тимчасово закинув блог. З 24 лютого всі блогери були розгублені, перший місяць сиділи, нічого ніхто не постив з контенту. Я в тому числі. Я просто репостив збори в сторіс, розсилав повідомлення про події в Україні усім, кому тільки можна, і вдмічав усіх світових діячів, яких тільки можна було, щоб світ бачив те, що відбувається насправді в нашій країні.

Потім я почав займатися плент гуманітаркою. Люди втрачали квартири і там були їхні колекції рослин. Щоб хоч трохи морально допомогти їм на новому місці, ми зі спільноти “Плент ком'юніті України” прям різали і ділилися своїми рослинами, безкоштовно відправляли в різні куточки країни. На той момент у мене була пікова кількість рослин — близько 300.

Скільки у тебе рослин зараз та де вони знаходяться?

Я давно не перерахував, але десь трохи більше ста. Рослини у мене розставлені по всьому будинку залежно від їхніх уподобань. Наприклад, тут найтепліша кімната в будинку навіть без опалення, тут багато світла, це південна сторона і тому тут ростуть тропічні рослини. Найбільше в мене ароїдних рослин. Це окрема родина, вони ростуть по всьому світу, але от самі такі декоративні, вони із тропіків до нас прийшли. Це як тривіальні монстери, дифенбрахії, які ми ще пам'ятаємо з дитинства з поліклінік, так і “новинки”. У мене більшість — це листяні рослини. Я квіти взагалі не дуже сильно люблю.

Фото: Анна Максимова/Суспільне Житомир

Чи усі рослини можна вирощувати в кімнатних умовах? Чи можна в квартиру принести рослину з лісу, до прикладу?

Взяти дикорослу рослину в кімнату – це все одно, що завести вдома дику лисицю, наприклад. Ви її годуєте, спочатку все класно. Але вона починає сильно линяти, смердіти і страждати. Люди активно купують хвойні бонсаї. А хвойні бонсаї в кімнатних умовах просто гинуть. Так само оливкові дерева, у нас їм просто дуже мало світла, вони потребують 16 годин освітлення на добу. Їх зараз ставлять у різних закладах, і вони з усім покрученим листям просто стоять і повільно гинуть.

Разом з тим, рослини до нас прийшли з дикої природи. Перед тим, як потрапити до нас в кімнату, вони спочатку потрапляють в ботанічний сад або оранжерею, умовно кажучи. Через кілька поколінь рослини адаптуються до таких умов, а люди вивчають, як за ними доглядати, обирають і розмножують найстійкіші та найкрасивіші.

Одна з комахоїдних рослин Василя Мошківського. Фото: Анна Максимова/Суспільне Житомир

Яка найпростіша рослина для кімнатного утримання?

Я не можу такої назвати.

Тобто універсальної рослини, яка підійде всім, немає? Може, кактус?

Підписники іноді пишуть, що в них навіть кактуси помирають. Кактуси теж непрості рослини. Не можу сказати, що є рослина для новачків, а є рослина для професіоналів. За всіма рослинами потрібно знати, як доглядати. Якщо у тебе є бажання, час, ти його виділяєш, то будь-яка рослина в тебе може класно рости.

Фото: Анна Максимова/Суспільне Житомир

У тебе багато рослин і багато тварин. Чи ти обираєш якісь неотруйні рослини для котів, чи слідкуєш за цим?

Немає безпечних рослин ні для людини, ні для тварин. Рослини з'явилися задовго до того, як з'явилася людина, ще раніше, ніж динозаври. Вони виживали у таких умовах, які людині навіть не снилися. Їм треба було якось захищатися. Тому еволюційно випрацювали різні механізми захисту. Якщо людина за раз влупить кілограм кінзи або руколи, то не факт, що їй буде дуже добре після цього. Може бути отруєння. Так само і з тваринами. Немає безпечних рослин для котів. Є рослини, які мають більше токсинів, колючки чи інші механізми захисту. Тільки травоїдні тварини, до прикладу, крова, не отримує ніякої шкоди, бо еволюційно теж має закладений природою, адаптований організм.

Коти їдять вазони у двох випадках. Перший — це коли просто граються, гризуть, але не їдять. Їм просто по фану шкодити. Так само вони можуть перевертати горщики, виколупувати щось з землі, ходити туди в туалет. Це уже чисто людський фактор, тому що тварину не виховують. Другий випадок — коли тварина цілеспрямовано підходить до вазона і починає його їсти. Тоді власник має звернути увагу на те, що у тварини можуть бути серйозні проблеми з ендокринною системою, з кишківником і з незбалансованим раціоном. Тому що вони шукають якісь мікроелементи, макроелементи, вітаміни, яких їм не вистачає.

Василь з одним зі своїх котів. Фото: Анна Максимова/Суспільне Житомир

Твої 10 котів не шкодили рослинам?

Ні.

Навіть ні разу не перевертали?

Перевертали, але це тільки у тому випадку, коли вони не вміщаються своєю попою на підвіконні і випадково скидають вазони. Їм всі вдома, хто живе, приділяють дуже багато уваги і вони не мають потреби так привертати увагу.

Скільки часу в тебе забирає догляд за всіма твоїми рослинами?

Кожен день я роблю рослинам огляд і раз на тиждень у мене десь 2-3 години йде, щоб полити всі рослини, зробити гігієну, протерти листя, пообрізати сухе. Листки, які жовтіють або в пилюці – це листки зі зниженою імунною відповіддю, мішені для шкідників.

Фото: Анна Максимова/Суспільне Житомир

Наскільки людям важливо мати кімнатні рослини в своїй оселі? Це корисно для повітря?

Насправді, від рослин більше клопоту, ніж користі. Якщо ви берете рослину, ви повинні розуміти, що це та сама відповідальність, як і з твариною. Рослини живі, вони дихають, фотосинтезують. Це, можна так сказати, все одно, що ми їмо з вами. Рослини потребують води, світла, умов, і на нас падає ця відповідальність. Це часозатратно, це енергозатратно, це ресурсозатратно.

Вони не очищають повітря, як ми звикли з вами думати. Кактуси не всотують радіацію. Але вони дають нам відчуття психологічного комфорту, спокою і затишку. Мені, наприклад, дуже тошно знаходитися в якихось приміщеннях, де немає рослин. Я зразу відчуваю якийсь, я не знаю, вайб поліклініки. І то — в поліклініках, коли я бачу ту монстеру десь в кутку, мені стає якось спокійніше, ніж, наприклад, в приміщенні, де рослин немає.

Фото: Анна Максимова/Суспільне Житомир

Тобто людина взагалі не отримує жодної користі для себе, вирощуючи вазони?

Якщо глибоко копати, то рослини — це величезна складова терапії ментального здоров'я. Є категорія людей, яким вирощування рослин приносить задоволення. Вони так заземляються. Я навіть говорив з психологом про це, бо зацікавився цією темою. Одним подобається просто гортати стрічку Інстаграм, дивитись на рослини. Іншим подобається просто пересаджувати рослини. Комусь подобається протирати листя. Тому що ми, по суті, проєкціонуємо самих себе в догляді за рослинами. І я прослідкував, що це дійсно так. Я люблю створювати рослинам певні комфортні умови. І це про мене, тому що я люблю, щоб було комфортно, щоб була стабільність. Людина, роблячи проєкцію своїх потреб на рослини, вчиться розуміти свої внутрішні потреби.

Фото: Анна Максимова/Суспільне Житомир

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