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Відремонтували приміщення і закупили обладнання: переселенці вирощуватимуть мікрозелень на Хмельниччині
ПереселенціСільське господарствоРегіони

Відремонтували приміщення і закупили обладнання: переселенці вирощуватимуть мікрозелень на Хмельниччині

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У Славуті, що на Хмельниччині, облаштували приміщення для вирощування мікрозелені. Там працюватимуть троє переселенці. Наразі встановлюють необхідне обладнання, щоб упродовж наступних двох тижнів зробити перший засів мікрозелені.

Про це Суспільне Хмельницький розповіла начальниця відділу стратегічного розвитку Виконавчого комітету Славутської міської ради Іванна Холод.

За її словами, вирощувати мікрозелень внутрішньо переміщеним особам запропонували, щоб допомогти їм економічно і соціально адаптуватись у громаді. Обрали таку городину, тому що вона корисна і з нею легко працювати.

"Ми завершили ремонт приміщення. Закупили насіння, лотки для вирощування мікрозелені, дрібне обладнання, щоб за нею доглядати, стелажі, мийки, столи, все, що потрібно для фасування товару. Щоб якісно його зберігати придбали холодильну камеру. Аби забезпечувати необхідний температурний режим, встановили кондиціонер і конвектори", — зазначила Іванна Холод.

Начальниця відділу стратегічного розвитку розповіла, мікрозелень вирощуватимуть у підвальному приміщенні, адже для рослин потрібно підтримувати сталий температурним режимом. Троє переселенців пройшли навчання і відбір на роботу.

"Ми здійснювали опитування серед внутрішньопереміщених осіб, чи буде їм цікаво здобувати нові навички, чи хочуть вони залишитися в громаді. Залучили людей на презентацію проєкту з вирощування мікрозелені, який реалізували у партнерстві виконавчого комітету Славутської міської ради та Благодійного фонду "Україна. Відроджені з попелу". Після цього на дводенний тренінг з вирощування мікрозелені записались п’ятнадцять людей. Під час відбору на роботу вони заповнювали анкету, вказуючи власну мотивацію, і проходили індивідуальну співбесіду", — пояснила Іванна Холод.

За її словами, перший засів мікрозелені будуть здійснювати через декілька тижнів. Садитимуть насіння гороху, редиски, амаранту, соняшника, броколі, гірчиці, коріандру і базиліку. Врожай можна буде збирати через 10-14 днів.

"Коли мікрозелень виросте, її будуть упаковувати й реалізовувати в місцевих кафе, ресторанах, супермаркетах, точках продажу на ринку. Вже є попередні домовленості й напрацювання зі збуту городини", — розповіла начальниця відділу стратегічного розвитку.

Іванна Холод зазначила, проєкт з вирощуванням мікрозелені отримав фінансування у рамках конкурсу "Ініціатива мера за економічне зростання", який реалізований за підтримки Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй і Європейського Союзу.

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