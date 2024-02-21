НовиниВійнаАвдіївкаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Родина Кравченків із Полтавщини народила доньку у перший день повномасштабної війни
Вторгнення Росії в УкраїнуДІТИРегіони

Родина Кравченків із Полтавщини народила доньку у перший день повномасштабної війни

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

24 лютого 2022-го року, у день повномасштабного вторгнення в Україну російських військ, у родині Кравченків із Ромоданівської громади народилась донька Мія. Як подружжя згадує цей день ― у матеріалі Суспільного.

У родині Наталії та В’ячеслава двоє доньок. Старшій 10, а молодшій 24 лютого виповниться 2 роки. Вона народилася у день повномасштабного вторгнення в Україну російських військ. Суспільному Наталія Кравченко розповіла:

"Якось телефон був вимкнений. Я вмикаю телефон, приходить повідомлення від вчительки у Viber у шкільну групу, що діти залишаються вдома. Але не пише, що буде онлайн. Добре, думаю, може коронавірус. Пишу своїй подрузі, яка працює в школі: "Не скажеш чому сьогодні діти вдома?". А вона мені ж одразу відповідає: "А ти, що ще не бачила? Уже ж Миргород бомблять". І все – земля пішла з-під ніг".

Родина Кравченків: на Полтавщині народили дитину у перший день повномасштабної війни
Мія Кравченко у перші місяці життя, світлина із сімейного фотоальбому. Фото: Суспільне Полтава

Народжувати Наталія планувала у Миргороді, та через обстріли, у місцевий пологовий вагітних не приймали. На пологи з чоловіком В’ячеславом поїхали до Полтави у перинатальний центр. Чоловік пригадав той день:

"Люди бігають, метушаться, з магазинів усе викупляють, люди з повними сумками, з магазину в магазин перебігають. Ми не можемо зрозуміти, що це робиться. А я ще розумію, що нам їхати у пологовий будинок".

Родина із Полтавщини народила доньку у перший день повномасштабної війни: історія Наталії та Вячеслава Кравченків
Родина Кравченків, фото із сімейного архіву. Фото надане Суспільному Н. Кравченко

Коли дісталися до обласного центру, Наталію одразу відвели в пологовий зал, а за дві години жінка народила здорову дівчинку.

"Виходить, все почалося ще зранку, але я нічого не відчувала. Може, через стрес, може, через страх, взагалі нічого. Пологи були гарні, дитинка народилася здоровою", ― розповіла Наталія.

Мія Кравченко: дитина, народжена 24 лютого 2022-го року на Полтавщині
Мія бавиться іграшками вдома. Фото: Суспільне Полтава

За два дні жінку з маленькою Мією виписали із пологового. Нині родина виховує дітей, мріє про перемогу та щасливе мирне життя. Наталія Кравченко сказала:

"Страх був кожного вечора, кожного вечора ми лягали всі разом, мені так було якось спокійніше. Чоловік бачив, що я дуже сильно переживаю, і він мені говорить: "Я вас можу вивезти до Львова, до кордону. Можете їхати, якщо хочете". Я не знаю, чогось моя інтуїція підказала, що я хочу залишитись".

Читайте і дивіться Суспільне Полтава на платформах:

Telegram | Viber | Instagram | Twitter | YouTube | Facebook

Топ дня
Українські військові на Донеччині
Два роки від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. 731 день війни. Онлайн Важливо
лейпциг демонстрація харків україна
"The war is not over yet". Сотні українців вийшли на демонстрацію проти російської агресії у Лейпцигу
Зеленський
Україна уклала двосторонні безпекові угоди з Італією та Канадою — Зеленський
Сирський: "Сьогодні, як ніколи, ми потребуємо єдності"
Сирський: "Сьогодні, як ніколи, ми потребуємо єдності"
Українські військові збили російський А-50: екіпаж загинув
Українські військові збили російський А-50: екіпаж загинув Оновлено

Вибір редакції
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров
"Маємо рухатися швидше — часу в нас немає" — Федоров про технології для війська, мобілізацію і "Старлінки" у росіян
Рекрути штурмового батальйону "Айдар"
"Досягнення у 2024-му — утримати території, які ми контролюємо". Бєлєсков про фронт, БПЛА та можливу мобілізацію у РФ
Такер Карлсон
Прихильник Трампа та "теорії заміни білих" — що відомо про Такера Карлсона, який записав інтервʼю з Путіним
Військовий Євген "Адам" Межевікін
"Жити в мріях — не вихід для нації, що має вижити" — Герой України Межевікін про мобілізацію, фронт і переваги дронів
Лідер більшості в Сенаті США Чарльз Шумер
Підтримка України та кордон з Мексикою — чому в Сенаті США знову не проголосували за пакет допомоги
Дізнайтесь більше
Маріуполь
"Народжувала під час штурму лікарні в Маріуполі". Історія сім'ї Савосіних, які виїхали з окупації. СУСПІЛЬНЕ | ЛЮДИ
Харків, місто, будинок
Головні новини Харкова та області 24 лютого. Другі роковини повномасштабної війни, трамвай підтримки в Німеччині
На Запоріжжі загинув воїн із Франківщини Юрій Микитинець
На Запоріжжі загинув воїн із Франківщини Юрій Микитинець
Сапер Ігор Овчарук з Харківщини отримав орден &quot;За мужність&quot; від президента
Сапер Ігор Овчарук з Харківщини отримав орден "За мужність" від президента
На початок