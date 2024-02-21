24 лютого 2022-го року, у день повномасштабного вторгнення в Україну російських військ, у родині Кравченків із Ромоданівської громади народилась донька Мія. Як подружжя згадує цей день ― у матеріалі Суспільного.

У родині Наталії та В’ячеслава двоє доньок. Старшій 10, а молодшій 24 лютого виповниться 2 роки. Вона народилася у день повномасштабного вторгнення в Україну російських військ. Суспільному Наталія Кравченко розповіла:

"Якось телефон був вимкнений. Я вмикаю телефон, приходить повідомлення від вчительки у Viber у шкільну групу, що діти залишаються вдома. Але не пише, що буде онлайн. Добре, думаю, може коронавірус. Пишу своїй подрузі, яка працює в школі: "Не скажеш чому сьогодні діти вдома?". А вона мені ж одразу відповідає: "А ти, що ще не бачила? Уже ж Миргород бомблять". І все – земля пішла з-під ніг".

Мія Кравченко у перші місяці життя, світлина із сімейного фотоальбому. Фото: Суспільне Полтава

Народжувати Наталія планувала у Миргороді, та через обстріли, у місцевий пологовий вагітних не приймали. На пологи з чоловіком В’ячеславом поїхали до Полтави у перинатальний центр. Чоловік пригадав той день:

"Люди бігають, метушаться, з магазинів усе викупляють, люди з повними сумками, з магазину в магазин перебігають. Ми не можемо зрозуміти, що це робиться. А я ще розумію, що нам їхати у пологовий будинок".

Родина Кравченків, фото із сімейного архіву. Фото надане Суспільному Н. Кравченко

Коли дісталися до обласного центру, Наталію одразу відвели в пологовий зал, а за дві години жінка народила здорову дівчинку.

"Виходить, все почалося ще зранку, але я нічого не відчувала. Може, через стрес, може, через страх, взагалі нічого. Пологи були гарні, дитинка народилася здоровою", ― розповіла Наталія.

Мія бавиться іграшками вдома. Фото: Суспільне Полтава

За два дні жінку з маленькою Мією виписали із пологового. Нині родина виховує дітей, мріє про перемогу та щасливе мирне життя. Наталія Кравченко сказала:

"Страх був кожного вечора, кожного вечора ми лягали всі разом, мені так було якось спокійніше. Чоловік бачив, що я дуже сильно переживаю, і він мені говорить: "Я вас можу вивезти до Львова, до кордону. Можете їхати, якщо хочете". Я не знаю, чогось моя інтуїція підказала, що я хочу залишитись".

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