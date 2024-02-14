Президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення розповів, якими були пріоритетні теми засідання Контактної групи з питань оборони України, що відбулось сьогодні 14 лютого.
"Нарощування спільних виробництв і прискорення постачання головні, дрони та ППО – пріоритети цього "Рамштайну", — сказав він.
Також Зеленський прокоментував ураження російського великого десантного корабля (ВДК) "Цезар Куніков" у Чорному морі.
"Сьогодні додалось іще безпеки в Чорному морі. І ще мотивації нашим людям. І це важливо. І ми крок за кроком очистимо Чорне море від російських терористичних об’єктів", — сказав президент.
Що відомо про знищення ВДК "Цезар Куніков"
У ніч на 14 лютого Головне управління розвідки Міноборони України дронами атакувало російський великий десантний корабель (ВДК) "Цезар Куніков" у Чорному морі. Він затонув.
Генштаб ЗСУ підтвердив затоплення російського ВДК в районі Алупки окупованого Криму.
Згодом у ГУР МО України показали знищення російського корабляморськими дронами "Magura V5".