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Зеленський назвав пріоритети сьогоднішнього "Рамштайну" та прокоментував знищення російського ВДК "Цезар Куніков"
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Зеленський назвав пріоритети сьогоднішнього "Рамштайну" та прокоментував знищення російського ВДК "Цезар Куніков"

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Зеленський назвав пріоритети сьогоднішнього &quot;Рамштайну&quot; та прокоментував знищення російського ВДК &quot;Цезар Куніков&quot;
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення розповів, якими були пріоритетні теми засідання Контактної групи з питань оборони України, що відбулось сьогодні 14 лютого.

"Нарощування спільних виробництв і прискорення постачання головні, дрони та ППО – пріоритети цього "Рамштайну", — сказав він.

Також Зеленський прокоментував ураження російського великого десантного корабля (ВДК) "Цезар Куніков" у Чорному морі.

"Сьогодні додалось іще безпеки в Чорному морі. І ще мотивації нашим людям. І це важливо. І ми крок за кроком очистимо Чорне море від російських терористичних об’єктів", — сказав президент.

Що відомо про знищення ВДК "Цезар Куніков"

У ніч на 14 лютого Головне управління розвідки Міноборони України дронами атакувало російський великий десантний корабель (ВДК) "Цезар Куніков" у Чорному морі. Він затонув.

Генштаб ЗСУ підтвердив затоплення російського ВДК в районі Алупки окупованого Криму.

Згодом у ГУР МО України показали знищення російського корабляморськими дронами "Magura V5".

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