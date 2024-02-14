На Київщині собака ледь не напав на 9-річного хлопчика, поліція відреагувала

На Київщині правоохоронці склали протокол про адмінпорушення на власника бійцівського собаки. Пес бігав по вулиці без повідця і намордника та міг напасти на дитину.

Про це інформує поліція Київської області.

Інцидент стався в селі Шевченкове. Місцева жителька викликала поліцію через те, що вулицею села бігав собака бійцівської породи без власника, повідка та намордника. За словами заявниці, пес ледь не напав на її 9-річного сина.

Медичної допомоги хлопчик не потребував, але правоохоронці все ж розшукали власника тварини. Ним виявився 29-річний житель того ж села. Патрульні провели з чоловіком профілактичну бесіду та виписали постанову про адміністративні порушення (ч. 1 ст. 154 КУпАП). Власнику собаки може загрожувати штраф на суму від 340 до 510 грн.

Поліція Київщини нагадує основні правила утримання домашніх тварин:

не дозволяється вигулювати тварин, якщо господар перебуває у стані сп'яніння;

власники тварин повинні забезпечувати безпеку свого пухнастого улюбленця, оточуючих людей і тварин, а також майна від заподіяння шкоди;

заборонено, доручати вигул собак особам, яким не виповнилося 14 років, визнаним недієздатними або фізично неспроможними керувати твариною;

вигул собак певних порід не дозволяється без повідка та намордника.

Два дні тому в столиці міністра закордонних справ Дмитра Кулебу вкусив чужий собака, коли урядовець вигулював власних песиків.

У Борисполі на Київщині собака покусав дітей, коли господар вигулював його на вулиці. Потерпілих доправили до медзакладу, а на власника тварини склали протокол про адмінпорушення.

У січні на столичному масиві Виноградар бійцівський пес погриз молоді дерева, висаджені у пам'ять про жінок-військових, які загинули, захищаючи Україну. Комунальникам довелося замінити пошкоджені саджанці.