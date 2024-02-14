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Малоймовірно: Веніславський про ухвалення закону про мобілізацію до кінця лютого
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Малоймовірно: Веніславський про ухвалення закону про мобілізацію до кінця лютого

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Веніславський
Нардеп Федір Веніславський. Фото: Олександр Кузьмін /УНІАН

Верховна Рада найімовірніше не зможе ухвалити у другому читанні законопроєкт про мобілізацію до кінця лютого, оскільки потрібно опрацювати поправки до документа.

Про це у коментарі Суспільному сказав нардеп від "Слуги народу", член комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

"22 лютого фізично не зможемо встигнути, бо 21 спливає строк подачі законодавчих пропозицій поправок. Тому комітет ще має їх опрацювати. Думаю, це буде протягом кількох днів, потрібно, щоб комітет опрацював це 22-23-24 лютого. Точно ми його навряд чи встигнемо розглянути. Скажімо так, дуже мала ймовірність, що ми встигнемо розглянути у лютому", — сказав він.

За словами нардепа, треба доопрацювати законопроєкт, провести комітет, і проголосувати за кожну законодавчу пропозицію.

"Малоймовірно. Я не виключаю, але дуже малоймовірно. Комітет буде розглядати (правки, — ред.) як тільки закінчиться строк подачі цих законодавчих пропозицій, правок. Далі комітет у режимі буде опрацьовувати, далі буде засідання комітету. Коли воно (засідання, — ред.) буде поки не можу сказати", — сказав Веніславський.

Що відомо про законопроєкт щодо мобілізації

26 грудня 2023 року Кабмін вніс до Ради законопроєкт "Про удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби".

До цього президент Володимир Зеленський вказав, що під час обговорення питання стосовно закону про мобілізацію військові запропонували додатково призвати 450-500 тисяч людей.

Уряд 11 січня офіційно відкликав з парламенту законопроєкт про мобілізацію.

11 січня міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що команда відомства вже підготувала нову редакцію законопроєкту про мобілізацію з урахуванням всіх пропозицій, погоджених в робочому порядку з депутатами на засіданнях Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

12 січня голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що терміни повторного внесення законопроєкту про мобілізацію до Верховної ради не обговорювалися.

30 січня Кабмін затвердив оновлену версію законопроєкту про мобілізацію та передав її до Верховної ради. Своєю чергою у МО вказали, що коментарі та зауваження до документа були враховані спільно з Генштабом ЗСУ, урядом та народними депутатами.

7 лютого Верховна рада підтримала у першому читанні запропонований урядом оновлений законопроєкт про мобілізацію.

8 лютого глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що не бачить в парламенті тих, хто б підтримував у законопроєкті про мобілізацію норму щодо блокування рахунків громадян, які ухиляються від служби.

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