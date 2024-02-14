На Донеччині від російських обстрілів загинули ще 4 людей

На Донеччині за день 14 лютого, від російських обстрілів загинули ще чотири людини. Двоє в Авдіївці та двоє у селі Багатир.

Про це повідомляє Донецька ОДА.

"Ще 4 людини загинули сьогодні від російських обстрілів на Донеччині. В Авдіївці жертвами стали дві літні жінки, в Багатирі Великоновосілківської громади — двоє чоловіків", — йдеться у повідомленні.

В ОДА додали, що під час обстрілу села Багатир було поранено двох людей, пошкоджено 7 приватних будинків, аптека та крамниця.

Раніше повідомлялось, що у Миколаївці Донецької області внаслідок російського обстрілу загинули двоє людей. Ще одна людина дістала поранення.

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