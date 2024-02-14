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Удар по передмістю Краматорська: які руйнування
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Удар по передмістю Краматорська: які руйнування

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Удар по передмістю Краматорська: які руйнування
Кадр з відео Суспільне Донбас

Російські війська завдали удару по приватному сектору у передмісті Краматорська — селищі Ясногірка. Атакували близько 16:00.

Про це Суспільному Донбас повідомила речниця Донецької обласної прокуратури Анастасія Мєдвєдєва.

"О 16:10 армія держави-агресора атакувала селище Ясногірка Краматорського району, ймовірно, ракетою "С-300". На щастя обійшлося без жертв", — повідомила речниця прокуратури.

Обстріл селища Ясногірка Донецька область
Кадр з відео Суспільне Донбас

Вибух у Краматорську чули сьогодні, 14 лютого, приблизно о 16:00, повідомив кореспондент Суспільного. В цей час в области тривала повітряна тривога (з 13:13 до 16:35).

Залишки ракети, Ясногірка, Донеччина
Кадр з відео Суспільне Донбас

Внаслідок удару військ РФ у селищі Ясногірка пошкоджені приватні оселі, повідомив кореспондент Суспільного з місця події. За його словами, руйнувань зазнали огорожі, покрівлі та вікна будинків.

Як розказала Суспільному Донбас жителька Ясногірки Ірина, вона перебувала не вдома, коли почула вибухи. Про обстріл її повідомив чоловік. В будинку родини побитий дах, пошкоджені вікна, потрощені речі.

Удар по передмістю Краматорська 14 лютого
Ірина прибирає подвір'я після обстрілу. Кадр з відео Суспільне Донбас

За словами жителя селища Валерія, він ремонтував машину, коли почув вибух.

Кадр з відео Суспільне Донбас
"Я був ямі сидів, гальма міняв, чую — гупнуло і шифер полетів, чутно було. Сигналізація спрацювала на машинах, які стояли на вулиці".
Валерійжитель Ясногірки

За даними прокуратури Донеччини, приватні будинки влучили по одній з вулиць, пошкоджено вікна та паркани трьох приватних домоволодінь. Обстріл розслідують як порушення законів та звичаїв війни — за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Доповнено о 23:00

Надвечір 14 лютого росіяни завдали удару по Краматорську, повідомили у Краматорській міській військовій адміністрації.

"Влучання було на відкритій місцевості, проте неподалік житлової забудови. Обійшлося без постраждалих, десяток приватних домогосподарств зазнали пошкоджень: зафіксовано руйнування парканів, вікон, покрівель житлових будинків", — йдеться у повідомленні.

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