За попередніми даними, паливо з нафтобази потрапило у житловий сектор через влучання одного з російських безпілотників у захисні споруди. Остаточні висновки будуть після слідства.

Про це у коментарі Суспільне Харків 14 лютого розповів очільник ОВА Олег Синєгубов.

"Можливо, це сукупність факторів, яка вплинула. За попередньою інформацією, там було три влучання, три "Шахеди". Один з «Шахедів» не влучив у резервуари, влучив саме у захисні споруди, які мали стримати те паливо у випадку розлиття. І саме це спричинило витік палива на вулицю і далі вниз до житлових будинків. Однак це попередні версії, те, що ми бачили під час обстеження, під час ліквідації наслідків з підрозділами ДСНС і робили ці висновки", — сказав він.

За словами Синєгубова, у поліції відкрили кримінальне провадження: слідство має встановити, чи законно нафтобаза розташована поблизу житлових будинків, яка максимальна кількість палива законно могла бути на нафтобазі та хто її власник.

"Щоб уникнути передчасних висновків, хто є власник. За моєю інформацією — це те, що я дізнався на місці, — ОККО не має стосунку до інфраструктурного об'єкта, однак до палива, яке там зберігалося, вони мають відношення, на правах оренди вони там винаймали (місткості — ред.). Такий механізм працює щодо 90% промислових об’єктів. Однак відповіді щодо відповідальності усіх мають надати правоохоронні органи", — пояснює керівник обладміністрації.

Забруднення річки, Харків, лютий 2024 року. Фото: Дмитро Гребінник/Суспільне Харків

Нині в області перевіряють усі подібні інфраструктурні об'єкти щодо дотримання законодавства, зазначив Олег Синєгубов.

На місці влучань ще тривають робити з усунення наслідків.

"Відібрали понад 10 проб, щоб зрозуміти, чи є загроза потрапляння шкідливих речовин до води. За попередньою інформацією, потрапляння шкідливих речовин до джерел питної води на Харківщині не сталося. Зараз є критичне перевищення цих речовин у воді, у наших річках, розроблений алгоритм дій щодо ліквідації наслідків", — каже Синєгубов.

Зокрема, почали роботи з локалізації наслідків: "Зараз будуються бар’єри, і ми будемо використовувати певний сорбент для того, щоб ліквідувати всю шкідливу речовину".

Також Олег Синєгубов повідомив, що керівництво області ініціювало розгляд питання щодо ліквідації наслідків на держкомісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (КТЕБ та НС): "Місцева комісія вже відбулася, державна ще буде".

Що відомо про удар по нафтобазі та пожежу у Немишлянському районі Харкова 9 лютого

Ввечері 9 лютого російські безпілотники влучили по нафтобазі у Харкові. Внаслідок влучання стався витік пального, через що спалахнула пожежа.

Згоріло щонайменше 15 будинків. Семеро людей, серед яких троє дітей, загинули. Ще троє зазнали поранень. За даними слідчих поліції, по території підприємства росіяни вдарили трьома дронами типу Shahed.

Роботи на нафтобазі у Немишлянському районі завершили об 11:00 12 лютого. Рятувальники майже 60 годин усували наслідки пожежі.

Після удару РФ по резервуарах підприємства у Немишлянському районі 9 лютого стався витік нафтопродуктів в екосистему. За попередніми даними, у середовище потрапило близько 3000 тонн продуктів.

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