Концентрація нафтопродуктів у трьох річках Харківщини у 7-8 разів перевищила норму. У річці Немишлі — у 95 разів. Це — наслідки удару РФ по Немишлянському району Харкова 9 лютого, який спричинив пожежу на нафтобазі.

Результати аналізів після забору води отримали 13 лютого, розповіла Суспільне Харків виконувачка обов'язків начальниці Державної екологічної інспекції Харківщини Ольга Кузнєцова.

Нафтові плями у річці Немишлі, Харківська область, 14 лютого 2024 року. Фото: Дмитро Гребінник/Суспільне Харків

Річка Немишля, Харків, 14 лютого 2024 року. Фото: Дмитро Гребінник/Суспільне Харків

"Ми намагаємося зараз вжити заходів, щоб якось ліквідувати напрямок плям нафтопродуктів, щоб вони не потрапили до питних водозаборів Луганщини та Донеччини. Підвезуть сорбенти, які будуть всотувати ці нафтопродукти. Там є бактерії, які будуть поглинати їх, плями "поїдати", і нічого не залишиться. Якщо ці сорбенти не розкладатимуться, то ми будемо їх відловлювати і відправляти на утилізацію. Допомагає вся Україна", — каже Ольга Кузнєцова.

Забруднення річки Уди нафтопродуктами, Харків, 13 лютого 2024 року. Фото: Дмитро Гребінник/Суспільне Харків

Фахівці Держекоінспекції Харківщини відібрали зразки води з річок Немишлі, Лопані, Уди та річки Харків, зокрема, де річище впадає до Сіверського Дінця. Також відібрали проби ґрунту й після їхнього досліджень окремо підрахують збитки земельних ресурсів.

"На 13 лютого до річки Сіверський Донець, за нашими замірами, ще не потрапили нафтові плями. Концентрація нафтопродуктів у річках перевищена у 7-8 разів" Ольга Кузнєцова виконувачка обов'язків керівниці Держекоінспекції Харківщини

Виконувачка обов'язків начальниці Держекоінспекції Харківщини Ольга Кузнєцова. Фото: Дмитро Гребінник/Суспільне Харків

Як інші регіони допомагають усувати наслідки екозабруднення Харківщини

За словами Ольги Кузнєцової, сорбенти та пластикові огородження (бони — ред.) передають як допомогу з Одеси, Дніпра, Полтави.

"Суму збитків від розливу нафтопродуктів ще не порахували. Але за першими аналізами проб води дуже велике перевищення викидів. Без сумніву, ми підрахуємо збитки, які завдали водним ресурсам, коли матимемо усі результати досліджень. Ці збитки будуть великими, тому що площа забруднення, за попередніми даними, складає близько 780 тисяч кв. м. поверхні води. Це станом на 13 лютого 2024 року", — пояснює виконувачка обов'язків начальниці Держекоінспекції Харківщини.

Нафтові плями у річці, Харківська область, лютий 2024 року. Фото: Держекоінспекція Харківщини/Facebook

Чи можна користуватися водою з річок Харківщини, забруднених нафтою

Місцевих жителів та працівників підприємств закликають не користуватися річковою водою у місцях забруднення нафтою до повного очищення.

"Ані в питних цілях, ані для технічного використання це не можна робити. Нафтопродукти будуть шкодити і ґрунту, і рослинності, якщо, наприклад, потраплять на город. Підприємства, які використовують річкову воду для охолоджень, наприклад, ТЕЦ, то з ладу можуть вийти багато механізмів", — каже Ольга Кузнєцова.

Загородження для нафтопродуктів у річці Уди, 14 лютого 2024 року. Фото: Дмитро Гребінник/Суспільне Харків

Фактів задухи або загибелі риби у забруднених річках Харківщини немає, розповів тимчасово виконуючий обов'язки начальника управління Харківського рибоохоронного патруля Володимир Дриль.

"Перевіряли в Удах, на Немишлі, на річках Лопань і Сіверський Донець. Річка Харків у центрі міста, туди нам буде простіше доставляти сорбенти. Також 12 та 13 лютого проїжджали до Ізюма. На всіх каскадах не встановили навіть потрапляння цих нафтопродуктів. Поки локалізуємо все на території поблизу Харкова, поки є така можливість. Ми патрулюємо, дивимось куди воно ще може по рукавах водойм проходити. Сьогодні, 14 лютого, встановлювали бони на річці Немишлі, бо там є основні потоки викидів всіх нафтопродуктів", — сказав Володимир Дриль.

Працівники рибоохоронного патруля встановлюють загородження на річці Уди, Харків, 14 лютого 2024 року. Фото: Дмитро Гребінник/Суспільне Харків

За його словами, загородження триматиметься на воді та заблокує нафтові плями.

"Затримує саму воду і деяке сміття, яке вже накопичили ці нафтопродукти. Для нас дуже важливо першочергово провести такі примітивні заходи. Зараз тільки встановили загородження, а вже є певний результат: нафтопродукти збиваються в кути. Потім, я думаю, що сорбенти зроблять свою справу. Сорбенти — це такий порошок, який розчиниться та перетвориться на суміш. Його буде дуже легко збирати", — додав Володимир Дриль.

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